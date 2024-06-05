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Тіло поліцейської, яку змило хвилею з пірса в Одесі, знайшли за 1 км від берега (оновлено)

Тіло поліцейської, яку винесло в море, знайшли в Одесі

У морі в Одесі виявили тіло загиблої поліцейської, яку напередодні змило хвилею.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"В Одесі водолази ДСНС знайшли тіло дівчини, яку напередодні хвилею знесло з пірса. Сьогодні вдень, на відстані близько 1 км від берега, водолази виявили тіло потопельниці", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що 2 червня 20-річну співробітницю поліції з міста Рівне, яка відпочивала в Одесі, змило хвилею у Чорне море.

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У поліції розповіли, що загинула 20-річна Олександра Олещук.

Загибла в Одесі поліцейська Олександра Олещук

У квітні 2023 року вона закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ та була призначена на посаду дільничного офіцера поліції Рівненського РУП.

Автор: 

море (223) Одеса (5461) смерть (6750) ДСНС (5110)


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Топ коментарі
+30
Даремно ви так. Молодість, Одеса, море. Життя тільки починається, кров кипить.
Загинула зовсім молода дівчина. Співчуваю родині.
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05.06.2024 14:46
+18
Шкода дитину. Ця малеча необачність..
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05.06.2024 14:54
+17
Сподіваюсь почнуть переймати досвід того ж Египту, і будуь перекривати доступ до пірсу в непогоду. А так шкода, навіть якщо людина і помилилася і була трохи беспечною, така непомірна ціна за це - це трагедія. Душе шкода. Війна забирає людей, і такі випадки. А нас і не так багато залишилось. Дуже шкода кожноі втрати
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05.06.2024 15:07
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Даремно ви так. Молодість, Одеса, море. Життя тільки починається, кров кипить.
Загинула зовсім молода дівчина. Співчуваю родині.
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05.06.2024 14:46 Відповісти
По-людському шкода дівчину. Але як поліція збирається захищати громадян, якщо сама гине в дурній ситуації.
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05.06.2024 15:02 Відповісти
Орли сАбакова
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05.06.2024 15:16 Відповісти
"мишкін", твій гній не скінченний... бажаю щоб ця дівчинка до тебе приходила уві сні і доводила до сказу
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05.06.2024 19:33 Відповісти
Шкода дитину. Ця малеча необачність..
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05.06.2024 14:54 Відповісти
Вас зупиняла ця "малеча необачність" у формі на дорогах, придиралася до "столба", шманала багажники і документи, штрафувала нізащо, або відпускала "не затак"? Щодо потопельниці - то справа печальна... Але щодо "малечої необачності" у формі - таких ще при Союзі називали лягавими, псами і мусорами. Якщо зараз щось і змінилося - то лише в гірший бік.
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05.06.2024 15:29 Відповісти
Сподіваюсь почнуть переймати досвід того ж Египту, і будуь перекривати доступ до пірсу в непогоду. А так шкода, навіть якщо людина і помилилася і була трохи беспечною, така непомірна ціна за це - це трагедія. Душе шкода. Війна забирає людей, і такі випадки. А нас і не так багато залишилось. Дуже шкода кожноі втрати
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05.06.2024 15:07 Відповісти
там металевий паркан стоїть. на відео чітко видно. ніхто до кожного дурачка не буде охоронця ставити
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05.06.2024 15:29 Відповісти
Неа, нет обратной связи читатели - уважаемый редактор может лучше спрашивали, нах заострять внимание что это была полицейская. Девушка на отдыхе, несчастный случай, без занимаемой должности в полиции Ровно, и новость не новость?
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05.06.2024 15:20 Відповісти
Дійсно, люди відпочивали і веди себе необачно, а якби вона була вчителькою чи лікарем то все було б по іншому..
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05.06.2024 15:32 Відповісти
💯
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05.06.2024 17:30 Відповісти
Співчуваю, молода жінка, була б мамою... Дуже жалко.
Про жінок у поліції і в армії - не потрібні. Хіба можна наражати на небезпеку? Всю історію людства жінок берегли народи і навіть викрадали для продовження роду.
Перші римляни (чоловіки) це розуміли, викрали сабінянок и звідтіля пішли найповажніші роди.
Мене коробить, коли читаю про війсковозабов'язаних жінок.
Нікому вони не забов'язані, окрім своїх батьків и своїх сімей.
Це відрижка совка рахувати жінок розхідним матеріалом.
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05.06.2024 15:44 Відповісти
В США и в Израиля служат и массово, в том числе патрульными... Ну и в армии в том, числе, даже в пехоте...
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05.06.2024 17:16 Відповісти
******* це правильно, Aлекс_Димитров?
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05.06.2024 18:23 Відповісти
******* вівець, коли не спиться. А в даному випадку вважають.
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05.06.2024 19:04 Відповісти
mb cat, по темі думка є, чи в голові вітер?
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05.06.2024 20:37 Відповісти
Да, опасно это все! Раз сам еле-еле выбрался и вроде волны не были большими. Оттягивает от берега, волны заливают носоглотку, силы кончаются быстро. И плаваю не плохо!
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05.06.2024 16:20 Відповісти
Я когда был маленьким, на Азовском море, в десяти метрах от берега чуть не утонул. Неожиданно столкнулся с редким для того места явлением как обратное течение. Хотя хорошо умел плавать, несколько лет тренировался в бассейне.
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05.06.2024 16:30 Відповісти
Соболезнования... Море бывает опасно...
Тысячи раз плавал аккуратно и только однажды не осмотрелся как следует, хватануло волной, ударило о дно, но сознание не потерял, никогда не забуду ощущение как уходящая вода затягивает на глубину... Еле выбрался...
А тут... не повезло девушке.
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05.06.2024 17:14 Відповісти
Ну що тут можна сказати- Царство небесне...
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05.06.2024 17:37 Відповісти
Конспірологія - наше все!
Не треба шукати зебру, це просто кінь. Хвилі у Чорному морі такі ж небезпечні, як і на інших морях. Шторми та зворотну течію теж ніхто не скасовував. Не пощастило дівчині. Дуже шкода!
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05.06.2024 19:08 Відповісти
Є відео:
https://censor.net/ua/video_news/3492740/v_odesi_20richnu_politseyisku_z_rivnogo_zmylo_z_pirsa_v_more_detali
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05.06.2024 19:10 Відповісти
бідна дитина... але ж скільки покидьків в коментарях!
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05.06.2024 19:34 Відповісти
R.I.P.
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05.06.2024 23:09 Відповісти
 
 