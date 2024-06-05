Тіло поліцейської, яку змило хвилею з пірса в Одесі, знайшли за 1 км від берега (оновлено)

У морі в Одесі виявили тіло загиблої поліцейської, яку напередодні змило хвилею.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"В Одесі водолази ДСНС знайшли тіло дівчини, яку напередодні хвилею знесло з пірса. Сьогодні вдень, на відстані близько 1 км від берега, водолази виявили тіло потопельниці", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що 2 червня 20-річну співробітницю поліції з міста Рівне, яка відпочивала в Одесі, змило хвилею у Чорне море.

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У поліції розповіли, що загинула 20-річна Олександра Олещук.

У квітні 2023 року вона закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ та була призначена на посаду дільничного офіцера поліції Рівненського РУП.