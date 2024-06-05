Тіло поліцейської, яку змило хвилею з пірса в Одесі, знайшли за 1 км від берега (оновлено)
У морі в Одесі виявили тіло загиблої поліцейської, яку напередодні змило хвилею.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"В Одесі водолази ДСНС знайшли тіло дівчини, яку напередодні хвилею знесло з пірса. Сьогодні вдень, на відстані близько 1 км від берега, водолази виявили тіло потопельниці", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що 2 червня 20-річну співробітницю поліції з міста Рівне, яка відпочивала в Одесі, змило хвилею у Чорне море.
У поліції розповіли, що загинула 20-річна Олександра Олещук.
У квітні 2023 року вона закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ та була призначена на посаду дільничного офіцера поліції Рівненського РУП.
Топ коментарі
+30 Ярослав Кийко
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+18 Андрей Стадник #443039
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Загинула зовсім молода дівчина. Співчуваю родині.
может лучшеспрашивали, нах заострять внимание что это была полицейская. Девушка на отдыхе, несчастный случай, без занимаемой должности в полиции Ровно, и новость не новость?
Про жінок у поліції і в армії - не потрібні. Хіба можна наражати на небезпеку? Всю історію людства жінок берегли народи і навіть викрадали для продовження роду.
Перші римляни (чоловіки) це розуміли, викрали сабінянок и звідтіля пішли найповажніші роди.
Мене коробить, коли читаю про війсковозабов'язаних жінок.
Нікому вони не забов'язані, окрім своїх батьків и своїх сімей.
Це відрижка совка рахувати жінок розхідним матеріалом.
Тысячи раз плавал аккуратно и только однажды не осмотрелся как следует, хватануло волной, ударило о дно, но сознание не потерял, никогда не забуду ощущение как уходящая вода затягивает на глубину... Еле выбрался...
А тут... не повезло девушке.
Не треба шукати зебру, це просто кінь. Хвилі у Чорному морі такі ж небезпечні, як і на інших морях. Шторми та зворотну течію теж ніхто не скасовував. Не пощастило дівчині. Дуже шкода!
https://censor.net/ua/video_news/3492740/v_odesi_20richnu_politseyisku_z_rivnogo_zmylo_z_pirsa_v_more_detali