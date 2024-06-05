Тело полицейской, которую смыло волной с пирса в Одессе, нашли в 1 км от берега (обновлено)
В море в Одессе обнаружили тело погибшей полицейской, которую накануне смыло волной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"В Одессе водолазы ГСЧС нашли тело девушки, которую накануне волной снесло с пирса. Сегодня днем, на расстоянии около 1 км от берега, водолазы обнаружили тело утопленницы", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 2 июня 20-летнюю сотрудницу полиции из города Ривне, отдыхавшую в Одессе, смыло волной в Черное море.
В апреле 2023 года окончила Львовский государственный университет внутренних дел и была назначена на должность участкового офицера полиции Ривненского РУП.
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Загинула зовсім молода дівчина. Співчуваю родині.
может лучшеспрашивали, нах заострять внимание что это была полицейская. Девушка на отдыхе, несчастный случай, без занимаемой должности в полиции Ровно, и новость не новость?
Про жінок у поліції і в армії - не потрібні. Хіба можна наражати на небезпеку? Всю історію людства жінок берегли народи і навіть викрадали для продовження роду.
Перші римляни (чоловіки) це розуміли, викрали сабінянок и звідтіля пішли найповажніші роди.
Мене коробить, коли читаю про війсковозабов'язаних жінок.
Нікому вони не забов'язані, окрім своїх батьків и своїх сімей.
Це відрижка совка рахувати жінок розхідним матеріалом.
Тысячи раз плавал аккуратно и только однажды не осмотрелся как следует, хватануло волной, ударило о дно, но сознание не потерял, никогда не забуду ощущение как уходящая вода затягивает на глубину... Еле выбрался...
А тут... не повезло девушке.
Не треба шукати зебру, це просто кінь. Хвилі у Чорному морі такі ж небезпечні, як і на інших морях. Шторми та зворотну течію теж ніхто не скасовував. Не пощастило дівчині. Дуже шкода!
https://censor.net/ua/video_news/3492740/v_odesi_20richnu_politseyisku_z_rivnogo_zmylo_z_pirsa_v_more_detali