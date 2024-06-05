Тело полицейской, которую смыло волной с пирса в Одессе, нашли в 1 км от берега (обновлено)

В море в Одессе обнаружили тело погибшей полицейской, которую накануне смыло волной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"В Одессе водолазы ГСЧС нашли тело девушки, которую накануне волной снесло с пирса. Сегодня днем, на расстоянии около 1 км от берега, водолазы обнаружили тело утопленницы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 2 июня 20-летнюю сотрудницу полиции из города Ривне, отдыхавшую в Одессе, смыло волной в Черное море.

В полиции рассказали, что погибла 20-летняя Александра Олещук.

В апреле 2023 года окончила Львовский государственный университет внутренних дел и была назначена на должность участкового офицера полиции Ривненского РУП.