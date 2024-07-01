Рашисты ударили из "Ураганов" по Украинску: 2 человека погибли, 8 - ранены. ФОТО
По меньшей мере 2 человека погибли и 8 ранены в результате утреннего обстрела Украинска Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, рано утром 1 июля россияне обстреляли город из "Ураганов", в зоне поражения оказался жилой сектор. Погибли 2 женщины 65 и 70 лет.
По предварительной информации, повреждены 10 многоэтажек и админздание.
Окончательные последствия обстрела устанавливаем.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что за прошедшие сутки 2 человека погибли, 12 ранены в результате обстрелов Донетчины. РФ 25 раз обстреляла населенные пункты области
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А ми їх ТОР вразили. Або танк.
І радіємо цьому до усрачки...
Коли вже буде вже адекватна відповідь по їхнім містам?
Треба зуб за зуб, око за око.
Бо рашисти інакше не розуміють.
Відсутність відповіді по їхніх містах, сприймається ними як заохочення продовжувати бити по цивільним людям та містам.
Але Зеля боїться ображати свого партнера пуйла, тому не дає наказу бити.
Во первых военные цели в приоритете!! Ватный курятник и мирный сортир с дыркой в полу не дадут ответку!! Поэтому и выносятся военные цели : РЛС, пусковые, аеродромы, склады тощо
Во вторых любая ошибка будет стоить нам поддержки Запада - готовы партизанить в болотах Чернобыля или Волынских лесах????
В третьих военные преступники будут найдены а имущество / объекты на земле пойдут на репарации . ( Это когда/если победим , см. пункт 2)