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Новости Фото Война
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Рашисты ударили из "Ураганов" по Украинску: 2 человека погибли, 8 - ранены. ФОТО

По меньшей мере 2 человека погибли и 8 ранены в результате утреннего обстрела Украинска Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, рано утром 1 июля россияне обстреляли город из "Ураганов", в зоне поражения оказался жилой сектор. Погибли 2 женщины 65 и 70 лет.

По предварительной информации, повреждены 10 многоэтажек и админздание.

Окончательные последствия обстрела устанавливаем.

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Наслідки обстрілу Українська
Наслідки обстрілу Українська
Наслідки обстрілу Українська

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что за прошедшие сутки 2 человека погибли, 12 ранены в результате обстрелов Донетчины. РФ 25 раз обстреляла населенные пункты области

Автор: 

обстрел (27742) Донецкая область (9954)


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Все це результат "мутрого керівництва" лідора нації((
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01.07.2024 10:10 Ответить
Рашисты б'ють по містах, по цивільних.
А ми їх ТОР вразили. Або танк.
І радіємо цьому до усрачки...
Коли вже буде вже адекватна відповідь по їхнім містам?
Треба зуб за зуб, око за око.
Бо рашисти інакше не розуміють.
Відсутність відповіді по їхніх містах, сприймається ними як заохочення продовжувати бити по цивільним людям та містам.
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01.07.2024 10:13 Ответить
Є чим ? Шашликами від зеленої гниди будем бити ?
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01.07.2024 10:25 Ответить
Той же Білгород, який за 30 км від кордону можна гаубицями вражати або тим же Ураганом, не кажучи вже про HIMARS.
Але Зеля боїться ображати свого партнера пуйла, тому не дає наказу бити.
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01.07.2024 10:30 Ответить
Гаубиці туди не доб'ють. Урагани, щоб добили-треба ставити на кордоні. Що від них там залашиться вже за 10 хвилин ? Щодо Хаймарсів-це не до зелі питання. Ледве випросили від заходу дозволу на застосування їх зброї по військовим об'єктам кацапстану, а ви хочете по цивільних ? Навіть якщо ми своєю зброєю рознесли б хоч пару будинків у тому бєлгороді-Захід перестав би надавати нам зброю. Тож зніміть рожеві окуляри.
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01.07.2024 13:54 Ответить
Це кацапський провокатор або користний ідіот.
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01.07.2024 14:18 Ответить
И бить нечем,и после такого удара Украина автоматически переходит из разряда потерпевшей в страну-террориста.Да и толку,население раши зомбировано,а симоньяны-соловьевы так это подадут...
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01.07.2024 14:43 Ответить
Подымайся с дивана и давай адекватный ответ
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01.07.2024 15:04 Ответить
Стоп
Во первых военные цели в приоритете!! Ватный курятник и мирный сортир с дыркой в полу не дадут ответку!! Поэтому и выносятся военные цели : РЛС, пусковые, аеродромы, склады тощо
Во вторых любая ошибка будет стоить нам поддержки Запада - готовы партизанить в болотах Чернобыля или Волынских лесах????
В третьих военные преступники будут найдены а имущество / объекты на земле пойдут на репарации . ( Это когда/если победим , см. пункт 2)
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01.07.2024 20:48 Ответить
 
 