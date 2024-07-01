Рашисты ударили из "Ураганов" по Украинску: 2 человека погибли, 8 - ранены. ФОТО

По меньшей мере 2 человека погибли и 8 ранены в результате утреннего обстрела Украинска Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, рано утром 1 июля россияне обстреляли город из "Ураганов", в зоне поражения оказался жилой сектор. Погибли 2 женщины 65 и 70 лет.

По предварительной информации, повреждены 10 многоэтажек и админздание.

Окончательные последствия обстрела устанавливаем.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что за прошедшие сутки 2 человека погибли, 12 ранены в результате обстрелов Донетчины. РФ 25 раз обстреляла населенные пункты области