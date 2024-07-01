Задержан мужчина, причастный к убийству чиновника Запорожского горсовета Денщика. ФОТО

Правоохранители задержали гражданина, которого считают причастным к умышленному убийству директора Департамента правового обеспечения Запорожского горсовета Максима Денщика.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры сообщено о подозрении гражданину, причастному к умышленному убийству чиновника Запорожского городского совета (ст. 115 УК Украины).

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ЧТО ПРЕДШЕСТВОВАЛО?

По данным следствия, 11 июня 2024 года утром возле подъезда многоэтажки центрального района Запорожья неизвестный стрелял в руководителя одного из департаментов городского совета. От ранений пострадавший скончался в больнице.

Правоохранители в рамках скоординированных совместных действий установили личность стрелка и его соучастника. После совершения преступления они покинули Запорожье и скрывались на территории других областей.

Один из них задержан и уведомлен о подозрении, сейчас он по решению суда находится под стражей. Стрелок объявлен в розыск.