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Задержан мужчина, причастный к убийству чиновника Запорожского горсовета Денщика. ФОТО

Затримано чоловіка, причетного до вбивства посадовця Запорізької міськради Денщіка

Правоохранители задержали гражданина, которого считают причастным к умышленному убийству директора Департамента правового обеспечения Запорожского горсовета Максима Денщика.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры сообщено о подозрении гражданину, причастному к умышленному убийству чиновника Запорожского городского совета (ст. 115 УК Украины).

Затримано чоловіка, причетного до вбивства посадовця Запорізької міськради Денщіка
Затримано чоловіка, причетного до вбивства посадовця Запорізької міськради Денщіка

Также читайте: Начато расследование по факту умышленного убийства чиновника Запорожского горсовета, - Офис генпрокурора

ЧТО ПРЕДШЕСТВОВАЛО?

По данным следствия, 11 июня 2024 года утром возле подъезда многоэтажки центрального района Запорожья неизвестный стрелял в руководителя одного из департаментов городского совета. От ранений пострадавший скончался в больнице.

Правоохранители в рамках скоординированных совместных действий установили личность стрелка и его соучастника. После совершения преступления они покинули Запорожье и скрывались на территории других областей.

Один из них задержан и уведомлен о подозрении, сейчас он по решению суда находится под стражей. Стрелок объявлен в розыск.

Автор: 

Запорожье (2677) убийство (6505) Офис Генпрокурора (2491)


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..після вже річного утримання Червінського за гратами ніхто в Україні не може бути впевнений, чи ув'язнений злодій чи добра-чесна людина...
кривосудіє по-Зеленськи - тотаке..
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01.07.2024 16:49 Ответить
Одне я Вам точно скажу, що той Денщик хабарник і корупціонер, під виглядом адвоката косив $бабло разом з суддями! Знаю людину, з якої здирали гроші ці ділки! 🤬Впевнена, що таких багато
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01.07.2024 18:32 Ответить
"...переховувались на території інших областей...Стрілка оголошено в розшук..." Джерело: https://censor.net/ua/p3497556

Тобто, стрілка лише оголосили в розшук, а вже достеменно відому, що з Запоріжжя виїхав і переховується на території "інших областей" (только нє із нашево района).
І ще стісняюсь спитать: а під час подорожей "іншими областями" цей здоровань, що на фото, жодного разу не потрапив на очі "бусифікаторам"? Чи переховувався він виключно по нічних клубах та казіно? Чи якимось "ксівами" відмахувався?
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01.07.2024 17:05 Ответить
А замовника вбивства, голову облради Федорова, шісту дерьмака, затримали?
2 травня 2024 в себе на фейсбук, Денщік повідомиа,що йому погрожує розправою федоров, бо Денщік відмовився звільнятись за власним бажанням з роботи, як того вимагав федоров.
Шістка дерьмака фендоров, якого так успішно звільнив дерьмак з полону в 2022 (а чи був той полон??? азовці досі в полоні, а потрібні владі гниди - на волі) так успішно з мера Мелітополя став головою облради. Дерьмак скрізь на посади ставить українських гнид, які беззаперечно виконують вказівки влади.....
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01.07.2024 17:37 Ответить
Ага.
Денщік був юристом колишнього мера. Прийшов Федоров, змінив команду і вимагав від юриста звільнитися за власним бажаням. Той відмовлялся, казав що Федоров примушує, погрожує правоохоронними органами.
Юриста відсторонили від посади. Закрили доступ до справ. Перевели з мерії в іншу локацію, він там просидів місяць.
І потім федоров замовив його вбивство.
Так було, Свєта?

я не знаю що з мізками в людей, зокрема у Свєт, я б фільм з таким сюжетом вимкнув би на 15-й хвилині
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02.07.2024 10:29 Ответить
з мізкам в тебе, виродок, проблеми, тобто з ії відсутністю....
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03.07.2024 19:44 Ответить
Денщика треба було саджати в сусідню камеру з Федоровим! Це грошові розборки
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01.07.2024 18:34 Ответить
 
 