Задержан мужчина, причастный к убийству чиновника Запорожского горсовета Денщика. ФОТО
Правоохранители задержали гражданина, которого считают причастным к умышленному убийству директора Департамента правового обеспечения Запорожского горсовета Максима Денщика.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.
При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры сообщено о подозрении гражданину, причастному к умышленному убийству чиновника Запорожского городского совета (ст. 115 УК Украины).
ЧТО ПРЕДШЕСТВОВАЛО?
По данным следствия, 11 июня 2024 года утром возле подъезда многоэтажки центрального района Запорожья неизвестный стрелял в руководителя одного из департаментов городского совета. От ранений пострадавший скончался в больнице.
Правоохранители в рамках скоординированных совместных действий установили личность стрелка и его соучастника. После совершения преступления они покинули Запорожье и скрывались на территории других областей.
Один из них задержан и уведомлен о подозрении, сейчас он по решению суда находится под стражей. Стрелок объявлен в розыск.
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кривосудіє по-Зеленськи - тотаке..
Тобто, стрілка лише оголосили в розшук, а вже достеменно відому, що з Запоріжжя виїхав і переховується на території "інших областей" (только нє із нашево района).
І ще стісняюсь спитать: а під час подорожей "іншими областями" цей здоровань, що на фото, жодного разу не потрапив на очі "бусифікаторам"? Чи переховувався він виключно по нічних клубах та казіно? Чи якимось "ксівами" відмахувався?
2 травня 2024 в себе на фейсбук, Денщік повідомиа,що йому погрожує розправою федоров, бо Денщік відмовився звільнятись за власним бажанням з роботи, як того вимагав федоров.
Шістка дерьмака фендоров, якого так успішно звільнив дерьмак з полону в 2022 (а чи був той полон??? азовці досі в полоні, а потрібні владі гниди - на волі) так успішно з мера Мелітополя став головою облради. Дерьмак скрізь на посади ставить українських гнид, які беззаперечно виконують вказівки влади.....
Денщік був юристом колишнього мера. Прийшов Федоров, змінив команду і вимагав від юриста звільнитися за власним бажаням. Той відмовлялся, казав що Федоров примушує, погрожує правоохоронними органами.
Юриста відсторонили від посади. Закрили доступ до справ. Перевели з мерії в іншу локацію, він там просидів місяць.
І потім федоров замовив його вбивство.
Так було, Свєта?
я не знаю що з мізками в людей, зокрема у Свєт, я б фільм з таким сюжетом вимкнув би на 15-й хвилині