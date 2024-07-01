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Ракетная атака на Днепр: спасатели до сих пор разбирают завалы, 2 человека считаются пропавшими без вести, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО

В Днепре до сих пор разбирают завалы девятиэтажки, в которую 28 июня попала российская ракета. Под завалами могут находиться люди.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"В Днепре продолжаются поиски людей, которые вероятно находятся под завалами Сейчас считаются пропавшими без вести 2 человека. К работам на высоте задействованы верхолазы ГСЧС, которые со спасателями разбирают завалы вручную", - говорится в сообщении.

Кроме того, помогают искать людей кинологические расчеты ГСЧС.

За время спасательно-поисковых работ разобрано и вывезено 750 т строительных конструкций и мусора.

Как писал Цензор.НЕТ, 28 июня, россияне атаковали Днепр. Была повреждена девятиэтажка.

Рятувальники розбирають завали дев'ятиповерхівки у Дніпрі, у яку 28 червня влучила російська ракета

У Дніпрі триває пошуково-рятувальна операція

Автор: 

Днепр (4439) обстрел (27742) ГСЧС (5003)


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а відповісти ворогу нічим
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01.07.2024 18:48 Ответить
Опять в обороне, где результаты ответных ударов , люди не в чем не винные , дети гибнут...
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01.07.2024 19:24 Ответить
А наводчиця Мар'яна в ліс тихенько піде. .?
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01.07.2024 19:53 Ответить
 
 