Ракетная атака на Днепр: спасатели до сих пор разбирают завалы, 2 человека считаются пропавшими без вести, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО

В Днепре до сих пор разбирают завалы девятиэтажки, в которую 28 июня попала российская ракета. Под завалами могут находиться люди.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"В Днепре продолжаются поиски людей, которые вероятно находятся под завалами Сейчас считаются пропавшими без вести 2 человека. К работам на высоте задействованы верхолазы ГСЧС, которые со спасателями разбирают завалы вручную", - говорится в сообщении.

Кроме того, помогают искать людей кинологические расчеты ГСЧС.

За время спасательно-поисковых работ разобрано и вывезено 750 т строительных конструкций и мусора.

Как писал Цензор.НЕТ, 28 июня, россияне атаковали Днепр. Была повреждена девятиэтажка.