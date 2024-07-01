Ракетная атака на Днепр: спасатели до сих пор разбирают завалы, 2 человека считаются пропавшими без вести, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО
В Днепре до сих пор разбирают завалы девятиэтажки, в которую 28 июня попала российская ракета. Под завалами могут находиться люди.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"В Днепре продолжаются поиски людей, которые вероятно находятся под завалами Сейчас считаются пропавшими без вести 2 человека. К работам на высоте задействованы верхолазы ГСЧС, которые со спасателями разбирают завалы вручную", - говорится в сообщении.
Кроме того, помогают искать людей кинологические расчеты ГСЧС.
За время спасательно-поисковых работ разобрано и вывезено 750 т строительных конструкций и мусора.
Как писал Цензор.НЕТ, 28 июня, россияне атаковали Днепр. Была повреждена девятиэтажка.
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Вася Путлер
показать весь комментарий01.07.2024 18:48 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Игорь Игорев #582421
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G.I. Jane 777
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