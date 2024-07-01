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Вследствие удара РФ на Харьковщине горело пшеничное поле. ФОТОРЕПОРТАЖ

Оккупанты нанесли удар по хлебному полю на Харьковщине, возник пожар.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 1 июля около 16:00 враг нанес удар по спелому пшеничному полю вблизи с. Карасевка Золочевской громады Харьковской области, намеренно пытаясь уничтожить будущий урожай. Вспыхнул пожар.

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Наслідки удару РФ по полю

К месту происшествия прибыло пожарно-спасательное подразделение ГСЧС на автоцистернах, усиленное медицинским расчетом.

Сообщается, что огонь мог уничтожить все поле площадью в 110 га. Однако благодаря оперативным действиям спасателей в течение получаса удалось локализовать пожар на площади 2 га. В 17:10 работы по его ликвидации были полностью завершены. Работало 3 единицы техники и 9 человек личного состава ГСЧС.

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Наслідки удару РФ по полю
Наслідки удару РФ по полю
Наслідки удару РФ по полю
Наслідки удару РФ по полю
Наслідки удару РФ по полю
Наслідки удару РФ по полю

Автор: 

пожар (5969) пшеница (61) Харьковщина (5577) ГСЧС (5003)


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Сцукі, привичні помийки з репою жерти, тому і хліб не цінять ні працю хлібороба.
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01.07.2024 20:02 Ответить
Мор і глад на усю цю помийню - рф
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01.07.2024 20:30 Ответить
 
 