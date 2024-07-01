Вследствие удара РФ на Харьковщине горело пшеничное поле. ФОТОРЕПОРТАЖ
Оккупанты нанесли удар по хлебному полю на Харьковщине, возник пожар.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, 1 июля около 16:00 враг нанес удар по спелому пшеничному полю вблизи с. Карасевка Золочевской громады Харьковской области, намеренно пытаясь уничтожить будущий урожай. Вспыхнул пожар.
К месту происшествия прибыло пожарно-спасательное подразделение ГСЧС на автоцистернах, усиленное медицинским расчетом.
Сообщается, что огонь мог уничтожить все поле площадью в 110 га. Однако благодаря оперативным действиям спасателей в течение получаса удалось локализовать пожар на площади 2 га. В 17:10 работы по его ликвидации были полностью завершены. Работало 3 единицы техники и 9 человек личного состава ГСЧС.
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