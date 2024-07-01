Рашисты ударили по школе в Купянском районе Харьковщины. ФОТОрепортаж
Российские войска утром атаковали Куриловскую громаду Купянского района Харьковской области.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
Так, около 6 утра войска РФ ударили по учебному заведению, дому культуры и частному сектору, сбросив авиабомбы.
"В школе возник пожар площадью 150 кв.м. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - отметили спасатели.
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