РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7399 посетителей онлайн
Новости Фото Война
1 373 0

Рашисты ударили по школе в Купянском районе Харьковщины. ФОТОрепортаж

Российские войска утром атаковали Куриловскую громаду Купянского района Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

Так, около 6 утра войска РФ ударили по учебному заведению, дому культуры и частному сектору, сбросив авиабомбы.

"В школе возник пожар площадью 150 кв.м. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - отметили спасатели.

Также смотрите: Сутки на Харьковщине: удар по терминалу "Новой почты" в Харькове, на Купянщине из-за обстрелов горит лес. ФОТОРЕПОРТАЖ

Росіяни вдарили по школі на Харківщині
Росіяни вдарили по школі на Харківщині
Росіяни вдарили по школі на Харківщині

Автор: 

обстрел (27742) Харьковщина (5577) ГСЧС (5003)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 