Рашисты ударили по школе в Купянском районе Харьковщины. ФОТОрепортаж

Российские войска утром атаковали Куриловскую громаду Купянского района Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

Так, около 6 утра войска РФ ударили по учебному заведению, дому культуры и частному сектору, сбросив авиабомбы.

"В школе возник пожар площадью 150 кв.м. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - отметили спасатели.

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