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Сутки на Харьковщине: удар по терминалу "Новой почты" в Харькове, на Купянщине из-за обстрелов горит лес. ФОТОРЕПОРТАЖ

Войска РФ продолжают наносить удары по Харькову и Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Синегубов напоминает, что в Слободском районе Харькова в результате обстрела ФАБ-500 горели 8 грузовых автомобилей "Новой почты". Повреждены 3 производственно-складские здания и медицинское учреждение. Пострадали 9 человек, среди них - восьмимесячный ребенок. Погиб мужчина.

наслідки ворожих обстрілів Харківщини
наслідки ворожих обстрілів Харківщини
наслідки ворожих обстрілів Харківщини
наслідки ворожих обстрілів Харківщини
наслідки ворожих обстрілів Харківщини
наслідки ворожих обстрілів Харківщини
наслідки ворожих обстрілів Харківщини
наслідки ворожих обстрілів Харківщини
наслідки ворожих обстрілів Харківщини

Обстрелы Харьковщины

  • 1 июля 05:00 Купянский р-н, Куриловская ТГ, с. Лесная Стенка. В результате обстрела КАБ частично разрушено учебное заведение. Выбиты окна в здании культуры.
  • 16:26 Купянский р-н с. Колесниковка, Сеньковское лесничество, лесное хозяйство. В результате обстрела горит лес на площади 4 га.
  • 16:22 м. Купянск. Вследствие вражеского артобстрела разрушен частный дом.
  • 16:00 Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, г. Дергачи, территория фермерского хозяйства. Повреждено хозяйственное сооружение из-за вражеского обстрела.
  • 11:30 оккупанты артиллерией обстреляли село Одноробовка. Значительные повреждения получили два двухэтажных многоквартирных жилых дома и двухэтажное здание в котором три квартиры, магазин и помещения старостинского округа.
  • Изюмский район с. Яремовка на мине лепестков подорвалась женщина 60 лет, жительница села. Оказана медицинская помощь.
  • 30 июня 08:00 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Барановка, ул. Центральная. В результате обстрела поврежден частный дом.

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Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении имело место девять штурмовых действий врага в районах Волчанска и Глубокого. Две из которых еще продолжаются. Ситуация под контролем Сил обороны.

На Купянском направлении произошло восемь боестолкновений. Оккупанты атаковали в районах Стельмаховки, Песчаного и Синьковки. Все атаки отбиты.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что оккупанты ударили КАБом по терминалу "Новой почты" в Харькове.

Автор: 

обстрел (27742) Харьков (7555) Харьковщина (5577)


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