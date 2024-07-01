Сутки на Харьковщине: удар по терминалу "Новой почты" в Харькове, на Купянщине из-за обстрелов горит лес. ФОТОРЕПОРТАЖ

Войска РФ продолжают наносить удары по Харькову и Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Синегубов напоминает, что в Слободском районе Харькова в результате обстрела ФАБ-500 горели 8 грузовых автомобилей "Новой почты". Повреждены 3 производственно-складские здания и медицинское учреждение. Пострадали 9 человек, среди них - восьмимесячный ребенок. Погиб мужчина.



















Обстрелы Харьковщины

1 июля 05:00 Купянский р-н, Куриловская ТГ, с. Лесная Стенка. В результате обстрела КАБ частично разрушено учебное заведение. Выбиты окна в здании культуры.

16:26 Купянский р-н с. Колесниковка, Сеньковское лесничество, лесное хозяйство. В результате обстрела горит лес на площади 4 га.

16:22 м. Купянск. Вследствие вражеского артобстрела разрушен частный дом.

16:00 Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, г. Дергачи, территория фермерского хозяйства. Повреждено хозяйственное сооружение из-за вражеского обстрела.

11:30 оккупанты артиллерией обстреляли село Одноробовка. Значительные повреждения получили два двухэтажных многоквартирных жилых дома и двухэтажное здание в котором три квартиры, магазин и помещения старостинского округа.

Изюмский район с. Яремовка на мине лепестков подорвалась женщина 60 лет, жительница села. Оказана медицинская помощь.

30 июня 08:00 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Барановка, ул. Центральная. В результате обстрела поврежден частный дом.

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Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении имело место девять штурмовых действий врага в районах Волчанска и Глубокого. Две из которых еще продолжаются. Ситуация под контролем Сил обороны.

На Купянском направлении произошло восемь боестолкновений. Оккупанты атаковали в районах Стельмаховки, Песчаного и Синьковки. Все атаки отбиты.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что оккупанты ударили КАБом по терминалу "Новой почты" в Харькове.