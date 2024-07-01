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Новини Фото Війна
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Доба на Харківщині: удар по терміналу "Нової пошти" у Харкові, на Куп’янщині через обстріли горить ліс. ФОТОрепортаж

Війська РФ продовжують завдавати ударів по Харкову та Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Синєгубов нагадує, що у Слобідському районі Харкова внаслідок обстрілу ФАБ-500 горіли 8 вантажних автомобілів "Нової пошти". Пошкоджено 3 виробночо складські будівлі та медичний заклад. Постраждали 9 людей, серед них - восьмимісячна дитина. Загинув чоловік.

наслідки ворожих обстрілів Харківщини
наслідки ворожих обстрілів Харківщини
наслідки ворожих обстрілів Харківщини
наслідки ворожих обстрілів Харківщини
наслідки ворожих обстрілів Харківщини
наслідки ворожих обстрілів Харківщини
наслідки ворожих обстрілів Харківщини
наслідки ворожих обстрілів Харківщини
наслідки ворожих обстрілів Харківщини

Обстріли Харківщини 

  • 1 липня 05:00 Куп'янський р-н, Курилівська ТГ, с. Лісна Стінка. Внаслідок обстрілу КАБ частково зруйновано заклад освіти. Вибиті вікна в будівлі культури.
  • 16:26 Куп'янський р-н с. Колісниківка, Сеньківське лісництво, лісове господарство. Внаслідок обстрілу горить ліс на площі 4 га.
  • 16:22 м. Куп’янськ. Внаслідок ворожого артобстрілу зруйновано приватний будинок.
  • 16:00 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, м. Дергачі, територія фермерського гочподарства. Пошкоджено господарчу споруду через ворожий обстріл.
  • 11:30 окупанти артилерією обстріляли село Одноробівка. Значні пошкодження отримали два двоповерхових багатоквартирних житлових будинки та двоповерхова будівля у якій три квартири, магазин та приміщення старостинського округу.
  • Ізюмський район с. Яремівка на міні пелюсток підірвалась жінка 60 років, мешканка села. Надана медична допомога.
  • 30 червня 08:00 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Баранівка, вул. Центральна. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

Читайте: На Харківщині госпіталізовано жінку, яка підірвалася на протипіхотній міні-пелюстці

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку мало місце девʼять штурмових дій ворога в районах Вовчанська та Глибокого. Дві з яких іще тривають. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Купʼянському напрямку відбулося вісім боєзіткнень. Окупанти атакували в районах Стельмахівки, Піщаного та Синьківки. Всі атаки відбито.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що окупанти вдарили КАБом по терміналу "Нової пошти" у Харкові.

Автор: 

обстріл (29021) Харків (5667) Харківщина (6054)


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