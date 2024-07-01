Доба на Харківщині: удар по терміналу "Нової пошти" у Харкові, на Куп’янщині через обстріли горить ліс. ФОТОрепортаж

Війська РФ продовжують завдавати ударів по Харкову та Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Синєгубов нагадує, що у Слобідському районі Харкова внаслідок обстрілу ФАБ-500 горіли 8 вантажних автомобілів "Нової пошти". Пошкоджено 3 виробночо складські будівлі та медичний заклад. Постраждали 9 людей, серед них - восьмимісячна дитина. Загинув чоловік.



















Обстріли Харківщини

1 липня 05:00 Куп'янський р-н, Курилівська ТГ, с. Лісна Стінка. Внаслідок обстрілу КАБ частково зруйновано заклад освіти. Вибиті вікна в будівлі культури.

16:26 Куп'янський р-н с. Колісниківка, Сеньківське лісництво, лісове господарство. Внаслідок обстрілу горить ліс на площі 4 га.

16:22 м. Куп’янськ. Внаслідок ворожого артобстрілу зруйновано приватний будинок.

16:00 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, м. Дергачі, територія фермерського гочподарства. Пошкоджено господарчу споруду через ворожий обстріл.

11:30 окупанти артилерією обстріляли село Одноробівка. Значні пошкодження отримали два двоповерхових багатоквартирних житлових будинки та двоповерхова будівля у якій три квартири, магазин та приміщення старостинського округу.

Ізюмський район с. Яремівка на міні пелюсток підірвалась жінка 60 років, мешканка села. Надана медична допомога.

30 червня 08:00 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Баранівка, вул. Центральна. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

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Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку мало місце девʼять штурмових дій ворога в районах Вовчанська та Глибокого. Дві з яких іще тривають. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Купʼянському напрямку відбулося вісім боєзіткнень. Окупанти атакували в районах Стельмахівки, Піщаного та Синьківки. Всі атаки відбито.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що окупанти вдарили КАБом по терміналу "Нової пошти" у Харкові.