Рашисти вдарили по школі в Куп’янському районі Харківщини. ФОТОрепортаж

Російські війська вранці атакували Курилівську громаду Куп'янського району Харківщини.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Так, близько 6 ранку війська РФ вдарили по навчальному закладу, будинку культури та приватному сектору, скинувши авіабомби.

"У школі виникла пожежа площею 150 кв.м. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих", - зазначили рятувальники.

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