Рашисти вдарили по школі в Куп’янському районі Харківщини. ФОТОрепортаж
Російські війська вранці атакували Курилівську громаду Куп'янського району Харківщини.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
Так, близько 6 ранку війська РФ вдарили по навчальному закладу, будинку культури та приватному сектору, скинувши авіабомби.
"У школі виникла пожежа площею 150 кв.м. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих", - зазначили рятувальники.
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