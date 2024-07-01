Ракетна атака на Київщину: внаслідок обстрілу пошкоджено пожежну частину. ФОТОрепортаж
Увечері 30 червня ворог вкотре атакував Київську область. Внаслідок ракетного удару пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу.
Про це повідомили в ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що вибуховою хвилею вибито скло та частково вікна, пошкоджено стелю.
У момент удару рятувальники перебували в укритті, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що у неділю, 30 червня, близько 19:20 у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Повітряні Сили ЗСУ попереджали про загрозу ракетного удару з півночі.
В Оболонському районі Києва зафіксували падіння уламків внаслідок російського ракетного удару. Пошкоджено багатоповерховий будинок. Відомо про 6 постраждалих - у них гостра реакція на стрес, одну людину госпіталізували.
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