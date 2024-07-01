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Ракетна атака на Київщину: внаслідок обстрілу пошкоджено пожежну частину. ФОТОрепортаж

Увечері 30 червня ворог вкотре атакував Київську область. Внаслідок ракетного удару пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу.

Про це повідомили в ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вибуховою хвилею вибито скло та частково вікна, пошкоджено стелю.

У момент удару рятувальники перебували в укритті, ніхто не постраждав.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок падіння уламків ракет на Київщині госпіталізовано 3 людей, пошкоджено будинки, складське приміщення, адмінбудівлі та автівки

Нагадаємо, що у неділю, 30 червня, близько 19:20 у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Повітряні Сили ЗСУ попереджали про загрозу ракетного удару з півночі.

В Оболонському районі Києва зафіксували падіння уламків внаслідок російського ракетного удару. Пошкоджено багатоповерховий будинок. Відомо про 6 постраждалих - у них гостра реакція на стрес, одну людину госпіталізували.

На Київщині пошкоджено пожежну частину через обстріл 30 червня 2024 року
На Київщині пошкоджено пожежну частину через обстріл 30 червня 2024 року
На Київщині пошкоджено пожежну частину через обстріл 30 червня 2024 року
На Київщині пошкоджено пожежну частину через обстріл 30 червня 2024 року
На Київщині пошкоджено пожежну частину через обстріл 30 червня 2024 року

Автор: 

Київська область (4084) рятувальники (168) ДСНС (5142)


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підзабули...
"ладім ладімич, забріть мене звідси, хоч за долгі"
підзабули...
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01.07.2024 09:03 Відповісти
 
 