Ракетна атака на Київщину: внаслідок обстрілу пошкоджено пожежну частину. ФОТОрепортаж

Увечері 30 червня ворог вкотре атакував Київську область. Внаслідок ракетного удару пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу.

Про це повідомили в ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вибуховою хвилею вибито скло та частково вікна, пошкоджено стелю.

У момент удару рятувальники перебували в укритті, ніхто не постраждав.

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Нагадаємо, що у неділю, 30 червня, близько 19:20 у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Повітряні Сили ЗСУ попереджали про загрозу ракетного удару з півночі.

В Оболонському районі Києва зафіксували падіння уламків внаслідок російського ракетного удару. Пошкоджено багатоповерховий будинок. Відомо про 6 постраждалих - у них гостра реакція на стрес, одну людину госпіталізували.









