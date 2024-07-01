Ракетная атака на Киевщину: в результате обстрела повреждена пожарная часть. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вечером 30 июня враг в очередной раз атаковал Киевскую область. В результате ракетного удара повреждено здание пожарно-спасательного подразделения.
Об этом сообщили в ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что взрывной волной выбиты стекла и частично окна, поврежден потолок.
В момент удара спасатели находились в укрытии, никто не пострадал.
Напомним, что в воскресенье, 30 июня, около 19:20 в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные Силы ВСУ предупреждали об угрозе ракетного удара с севера.
В Оболонском районе Киева зафиксировали падение обломков в результате российского ракетного удара. Поврежден многоэтажный дом. Известно о 6 пострадавших - у них острая реакция на стресс, одного человека госпитализировали.
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