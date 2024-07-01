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Ракетная атака на Киевщину: в результате обстрела повреждена пожарная часть. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 30 июня враг в очередной раз атаковал Киевскую область. В результате ракетного удара повреждено здание пожарно-спасательного подразделения.

Об этом сообщили в ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что взрывной волной выбиты стекла и частично окна, поврежден потолок.

В момент удара спасатели находились в укрытии, никто не пострадал.

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Напомним, что в воскресенье, 30 июня, около 19:20 в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные Силы ВСУ предупреждали об угрозе ракетного удара с севера.

В Оболонском районе Киева зафиксировали падение обломков в результате российского ракетного удара. Поврежден многоэтажный дом. Известно о 6 пострадавших - у них острая реакция на стресс, одного человека госпитализировали.

На Київщині пошкоджено пожежну частину через обстріл 30 червня 2024 року
На Київщині пошкоджено пожежну частину через обстріл 30 червня 2024 року
На Київщині пошкоджено пожежну частину через обстріл 30 червня 2024 року
На Київщині пошкоджено пожежну частину через обстріл 30 червня 2024 року
На Київщині пошкоджено пожежну частину через обстріл 30 червня 2024 року

Автор: 

Киевская область (4190) спасатели (207) ГСЧС (5003)


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підзабули...
"ладім ладімич, забріть мене звідси, хоч за долгі"
підзабули...
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01.07.2024 09:03 Ответить
 
 