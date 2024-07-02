Пограничники "Помсти" уничтожили российский беспилотник "ZALA" на Торецком направлении. ФОТО
Пограничники подразделения "Феникс" "приземлили" под Торецком российский разведывательный беспилотник ZALA.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что дрон пограничники уничтожили из стрелкового оружия.
Беспилотник "ZALA" предназначен для ведения аэроразведки и корректировки артиллерии.
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