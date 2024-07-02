РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7954 посетителя онлайн
Новости Фото Война
1 399 1

Пограничники "Помсти" уничтожили российский беспилотник "ZALA" на Торецком направлении. ФОТО

Пограничники подразделения "Феникс" "приземлили" под Торецком российский разведывательный беспилотник ZALA.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что дрон пограничники уничтожили из стрелкового оружия.

Беспилотник "ZALA" предназначен для ведения аэроразведки и корректировки артиллерии.

Также смотрите: Пограничники уничтожили вражеский бронетранспортер на Волчанском направлении. ВИДЕО

Прикордонники під Торецьком збили дрон-розвідник РФ ZALA
Прикордонники під Торецьком збили дрон-розвідник РФ ZALA
Прикордонники під Торецьком збили дрон-розвідник РФ ZALA

Автор: 

Госпогранслужба (6568) пограничники (1583) уничтожение (7197) дроны (4079)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ого!
Молодці!!!
показать весь комментарий
02.07.2024 11:04 Ответить
 
 