Прикордонники "Помсти" знищили російський безпілотник "ZALA" на Торецькому напрямку. ФОТО
Прикордонники підрозділу "Фенікс" "приземлили" під Торецьком російський розвідувальний безпілотник ZALA.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що дрон прикордонники знищили зі стрілецької зброї.
Безпілотник "ZALA" призначений для ведення аеророзвідки й коригування артилерії.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Молодці!!!