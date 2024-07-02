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Прикордонники "Помсти" знищили російський безпілотник "ZALA" на Торецькому напрямку. ФОТО

Прикордонники підрозділу "Фенікс" "приземлили" під Торецьком російський розвідувальний безпілотник ZALA.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що дрон прикордонники знищили зі стрілецької зброї.

Безпілотник "ZALA" призначений для ведення аеророзвідки й коригування артилерії.

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Прикордонники під Торецьком збили дрон-розвідник РФ ZALA
Прикордонники під Торецьком збили дрон-розвідник РФ ZALA
Прикордонники під Торецьком збили дрон-розвідник РФ ZALA

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6128) прикордонники (1109) знищення (7525) дрони (4876)


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Ого!
Молодці!!!
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02.07.2024 11:04 Відповісти
 
 