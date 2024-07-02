Через Карпаты в Словакию: Задержаны три украинца и россиянин, которые планировали незаконно пересечь границу. ФОТО

Пограничники остановили трех украинцев и россиянина, которые через Карпаты планировали попасть в Словакию.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, четырех молодых людей остановили в горах Закарпатья пограничники Чопского отряда. Свое появление вблизи границы со Словакией мужчины объясняли страстью к горам и туризму.

"Военнослужащие отделения "Каменица" заметили у погранзаставы группу лиц с туристической экипировкой. Трое из них оказались гражданами Украины, четвертый - россиянином. Мужчины пытались убедить правоохранителей, что имеют целью туристическое путешествие по горам, впрочем не добавили, что, по их плану, завершиться оно должно было для кого-то в Германии, для других - в Польше", - рассказали в Госпогранслужбе.

Так, во время проверочных мероприятий установлено, что задержанные давно знакомы между собой и действительно занимались туризмом. Они составили маршрут путешествия по советам из соцсетей и онлайн-картами. Мужчины рассчитывали, что чем сложнее местность, тем меньше вероятность наткнуться на пограничников.

Россиянин, который направлялся вместе с ними, много лет проживает в Луцке и знаком с "путешественниками". Согласно замыслу, он должен был быть как бы их "прикрытием" как туристов.

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Как выяснилось, после пересечения границы украинцами иностранец планировал вернуться тем же маршрутом и впоследствии выехать за границу через один из пунктов пропуска.

Мужчин задержали в административном порядке и доставили в пограничное подразделение. Гражданам Украины придется отвечать перед судом за попытку незаконного пересечения государственной границы. Россиянин привлечен к административной ответственности за нарушение пограничного режима.

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