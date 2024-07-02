Через Карпаты в Словакию: Задержаны три украинца и россиянин, которые планировали незаконно пересечь границу. ФОТО
Пограничники остановили трех украинцев и россиянина, которые через Карпаты планировали попасть в Словакию.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, четырех молодых людей остановили в горах Закарпатья пограничники Чопского отряда. Свое появление вблизи границы со Словакией мужчины объясняли страстью к горам и туризму.
"Военнослужащие отделения "Каменица" заметили у погранзаставы группу лиц с туристической экипировкой. Трое из них оказались гражданами Украины, четвертый - россиянином. Мужчины пытались убедить правоохранителей, что имеют целью туристическое путешествие по горам, впрочем не добавили, что, по их плану, завершиться оно должно было для кого-то в Германии, для других - в Польше", - рассказали в Госпогранслужбе.
Так, во время проверочных мероприятий установлено, что задержанные давно знакомы между собой и действительно занимались туризмом. Они составили маршрут путешествия по советам из соцсетей и онлайн-картами. Мужчины рассчитывали, что чем сложнее местность, тем меньше вероятность наткнуться на пограничников.
Россиянин, который направлялся вместе с ними, много лет проживает в Луцке и знаком с "путешественниками". Согласно замыслу, он должен был быть как бы их "прикрытием" как туристов.
Как выяснилось, после пересечения границы украинцами иностранец планировал вернуться тем же маршрутом и впоследствии выехать за границу через один из пунктов пропуска.
Мужчин задержали в административном порядке и доставили в пограничное подразделение. Гражданам Украины придется отвечать перед судом за попытку незаконного пересечения государственной границы. Россиянин привлечен к административной ответственности за нарушение пограничного режима.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Україну періоду 2004-2009 я б ще захищав. Україну періоду 2014-2018 я б дуже сильно захищав.
А ЦЮ Україну хай Лисий з Кварталу захищає.
ці намагалися сдриснути - різниці не бачимо, ні?
======
- так, вот план побега, завтра бежим все вместе, Джим также будет с нами
- но Джим же охранник...
- да, но ему здесь не нравится
(с) Голый пистолет-3
Відповідні норми діють зараз і діяли за часів срср, так що «совок» не відпочиває..
То як у старому анекдоті - *** є,значіть намагався згвалтувати усіх жінок