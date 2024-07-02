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Через Карпаты в Словакию: Задержаны три украинца и россиянин, которые планировали незаконно пересечь границу. ФОТО

Пограничники остановили трех украинцев и россиянина, которые через Карпаты планировали попасть в Словакию.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, четырех молодых людей остановили в горах Закарпатья пограничники Чопского отряда. Свое появление вблизи границы со Словакией мужчины объясняли страстью к горам и туризму.

"Военнослужащие отделения "Каменица" заметили у погранзаставы группу лиц с туристической экипировкой. Трое из них оказались гражданами Украины, четвертый - россиянином. Мужчины пытались убедить правоохранителей, что имеют целью туристическое путешествие по горам, впрочем не добавили, что, по их плану, завершиться оно должно было для кого-то в Германии, для других - в Польше", - рассказали в Госпогранслужбе.

На кордоні затримано трьох українців і росіянина

Так, во время проверочных мероприятий установлено, что задержанные давно знакомы между собой и действительно занимались туризмом. Они составили маршрут путешествия по советам из соцсетей и онлайн-картами. Мужчины рассчитывали, что чем сложнее местность, тем меньше вероятность наткнуться на пограничников.

Россиянин, который направлялся вместе с ними, много лет проживает в Луцке и знаком с "путешественниками". Согласно замыслу, он должен был быть как бы их "прикрытием" как туристов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Закарпатье мужчина пытался вывезти за границу двух "пассажиров" и 20 тыс. пачек сигарет в обшивке микроавтобуса, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как выяснилось, после пересечения границы украинцами иностранец планировал вернуться тем же маршрутом и впоследствии выехать за границу через один из пунктов пропуска.

Мужчин задержали в административном порядке и доставили в пограничное подразделение. Гражданам Украины придется отвечать перед судом за попытку незаконного пересечения государственной границы. Россиянин привлечен к административной ответственности за нарушение пограничного режима.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 17 мужчин задержаны на границе с Венгрией: за "приключенческий тур" заплатили от $3 до 12 тыс., - пограничники. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

Госпогранслужба (6568) граница (5302) уклонисты (918)


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Топ комментарии
+16
там було штук 20 погранців, які давали присягу захищати Україну і які роками отримували мої і твої податки в якості зарплатні
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02.07.2024 16:30
+14
Кацапа мали з"істи? - як шо - шо
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02.07.2024 16:32
+12
там були 4 кацапи.
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02.07.2024 16:24
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Правила форума Совет форумчан
там були 4 кацапи.
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02.07.2024 16:24 Ответить
там було штук 20 погранців, які давали присягу захищати Україну і які роками отримували мої і твої податки в якості зарплатні
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02.07.2024 16:30 Ответить
Вони і захищають Україну. Ти, номерне чмо захищаєш Україну?
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02.07.2024 16:42 Ответить
Україну зразка 1932-1933 року періоду Голодомору мені якось би не хотілось захищати.

Україну періоду 2004-2009 я б ще захищав. Україну періоду 2014-2018 я б дуже сильно захищав.

А ЦЮ Україну хай Лисий з Кварталу захищає.
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02.07.2024 16:46 Ответить
Росіянин, не кіпішуй, викури Біломорину, сосни піваса
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02.07.2024 20:36 Ответить
погранці куди наказ туди і підуть,
ці намагалися сдриснути - різниці не бачимо, ні?
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02.07.2024 16:43 Ответить
в Конституції України нема слова "сдриснути"
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02.07.2024 16:47 Ответить
в Констітуції України і падлюк не передбачалося, але вони є.
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02.07.2024 16:49 Ответить
А ты нет?
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02.07.2024 16:53 Ответить
что?
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02.07.2024 16:55 Ответить
я і по кацапські можу, така от історія...
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02.07.2024 16:58 Ответить
Саме тому 20 погранців перейшли до Молдови, коли їм наказали готуватися на фронт? Чи ти марафоном в очі долбишся?
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02.07.2024 16:59 Ответить
мо яке посилання, чи самo придумали?
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02.07.2024 17:08 Ответить
так і думав шо само...
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02.07.2024 17:23 Ответить
Лише минулого року 5 пограничників з цього відділення ,кинувши зброю перейшли в Словакію, звісно такі факти замовчуються. Така сувора реальність, а ви дивуєтесь із молодих хлопців.
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02.07.2024 21:04 Ответить
якесь посилання може, чи знову на папіздіти?
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02.07.2024 21:14 Ответить
а вася воробець лайкає все що бачить 🤣
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02.07.2024 22:48 Ответить
Затримано трьох українців і росіянина, які планували незаконно перетнути кордон
======

- так, вот план побега, завтра бежим все вместе, Джим также будет с нами
- но Джим же охранник...
- да, но ему здесь не нравится

(с) Голый пистолет-3
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02.07.2024 16:30 Ответить
Кацапа мали з"істи? - як шо - шо
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02.07.2024 16:32 Ответить
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02.07.2024 16:34 Ответить
Це тіпа кацап "узяв" Львів, а зара пішов брати Міхайловце
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02.07.2024 16:35 Ответить
Кацап просто не в курсі, що у нас офіційно можна купити проїзд через кордон по системі "Шлях". Треба просто мати партквиток відповідний.
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02.07.2024 16:42 Ответить
За спробу покарання! Не за факт перетину кордону, а лише за спробу! Совок відпочиває!
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02.07.2024 16:46 Ответить
Замах на вчинення правопорушення є закінченим, якщо особа виконала всі дії, які вважала необхідними для доведення правопорушення до кінця, але правопорушення не було закінчено із причин, які не залежали від її волі.
Відповідні норми діють зараз і діяли за часів срср, так що «совок» не відпочиває..
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02.07.2024 17:56 Ответить
Кацап може безперешкодно виїхати з України, а вільний українець - ні.
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02.07.2024 16:48 Ответить
Як що не робиш "чісосєрдєчноє" , а на суді кажешь шо я турист,с рюкзаком,знаряддям,раніше теж ходив у походи,а в цей раз просто заблукав та дуже дякую прикордонникам за порятунок - то яким чином хтось може довести що я Намагався Перетнути Кордон !?
То як у старому анекдоті - *** є,значіть намагався згвалтувати усіх жінок
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02.07.2024 16:56 Ответить
Не було на них Карацюпи, той застрелив 129 порушників кордону і лише один з них йшов СССР.
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02.07.2024 17:39 Ответить
Теперь выдать три автоматы и пусть охотятся на россиянина.
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02.07.2024 18:18 Ответить
блд..як малі діти розвели срач...натомість всі т.з. "факти" зі слів Держприкордонслужби, яка щось промовчала скільки затриманим років...Зате комусь премія та підвищення! От же любить "нарід" лайно жрати з інформпростору, замість того щоб мізки задіяти
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02.07.2024 19:31 Ответить
Захотіли втікти з зеленого концтабору, але не вийшло - пси режиму були напоготові. Далі буде адмінпротокол, тцк з обов'язковим побиттям на підвалі, десятихвилинна влк, навчальний полігон, сзч і спроба #2.
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02.07.2024 22:43 Ответить
 
 