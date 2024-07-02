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Через Карпати до Словаччини: Затримано трьох українців і росіянина, які планували незаконно перетнути кордон. ФОТО

Прикордонники зупинили трьох українців і росіянина, які через Карпати планували потрапити до Словаччини.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, чотирьох молодиків зупинили у горах Закарпаття прикордонники Чопського загону. Свою появу поблизу кордону зі Словаччиною чоловіки пояснювали пристрастю до гір та туризму.

"Військовослужбовці відділення "Кам’яниця" помітили у прикордонні групу осіб з туристичною екіпіровкою. Троє з них виявилися громадянами України, четвертий - росіянином. Чоловіки намагалися переконати правоохоронців, що мають на меті туристичну подорож горами, втім не додали, що, за їхнім планом, завершитися вона мала для когось у Німеччині, для інших – у Польщі", - розповіли в Держприкордонслужбі.

На кордоні затримано трьох українців і росіянина

Так, під час перевірочних заходів встановлено, що затримані давно знайомі між собою і дійсно займалися туризмом. Вони склали маршрут подорожі за порадами із соцмереж та онлайн-картами. Чоловіки розраховували, що чим складніша місцевість, тим менша вірогідність натрапити на прикордонників.

Росіянин, який прямував разом з ними, багато років проживає у Луцьку і знайомий з "мандрівниками". Відповідно до задуму, він мав бути ніби їхнім "прикриттям" як туристів.

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Як з’ясувалося, після перетинання кордону українцями іноземець планував повернутися тим же маршрутом і згодом виїхати за кордон через один з пунктів пропуску.

Чоловіків затримали в адміністративному порядку і доставили у прикордонний підрозділ. Громадянам України доведеться відповідати перед судом за спробу незаконного перетину державного кордону. Росіянина притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення прикордонного режиму.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6130) кордон (4817) ухилянти (991)


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Топ коментарі
+16
там було штук 20 погранців, які давали присягу захищати Україну і які роками отримували мої і твої податки в якості зарплатні
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02.07.2024 16:30 Відповісти
+14
Кацапа мали з"істи? - як шо - шо
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02.07.2024 16:32 Відповісти
+12
там були 4 кацапи.
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02.07.2024 16:24 Відповісти
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там були 4 кацапи.
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02.07.2024 16:24 Відповісти
там було штук 20 погранців, які давали присягу захищати Україну і які роками отримували мої і твої податки в якості зарплатні
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02.07.2024 16:30 Відповісти
Вони і захищають Україну. Ти, номерне чмо захищаєш Україну?
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02.07.2024 16:42 Відповісти
Україну зразка 1932-1933 року періоду Голодомору мені якось би не хотілось захищати.

Україну періоду 2004-2009 я б ще захищав. Україну періоду 2014-2018 я б дуже сильно захищав.

А ЦЮ Україну хай Лисий з Кварталу захищає.
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02.07.2024 16:46 Відповісти
Росіянин, не кіпішуй, викури Біломорину, сосни піваса
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02.07.2024 20:36 Відповісти
погранці куди наказ туди і підуть,
ці намагалися сдриснути - різниці не бачимо, ні?
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02.07.2024 16:43 Відповісти
в Конституції України нема слова "сдриснути"
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02.07.2024 16:47 Відповісти
в Констітуції України і падлюк не передбачалося, але вони є.
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02.07.2024 16:49 Відповісти
А ты нет?
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02.07.2024 16:53 Відповісти
что?
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02.07.2024 16:55 Відповісти
я і по кацапські можу, така от історія...
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02.07.2024 16:58 Відповісти
Саме тому 20 погранців перейшли до Молдови, коли їм наказали готуватися на фронт? Чи ти марафоном в очі долбишся?
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02.07.2024 16:59 Відповісти
мо яке посилання, чи самo придумали?
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02.07.2024 17:08 Відповісти
так і думав шо само...
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02.07.2024 17:23 Відповісти
Лише минулого року 5 пограничників з цього відділення ,кинувши зброю перейшли в Словакію, звісно такі факти замовчуються. Така сувора реальність, а ви дивуєтесь із молодих хлопців.
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02.07.2024 21:04 Відповісти
якесь посилання може, чи знову на папіздіти?
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02.07.2024 21:14 Відповісти
а вася воробець лайкає все що бачить 🤣
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02.07.2024 22:48 Відповісти
Затримано трьох українців і росіянина, які планували незаконно перетнути кордон
======

- так, вот план побега, завтра бежим все вместе, Джим также будет с нами
- но Джим же охранник...
- да, но ему здесь не нравится

(с) Голый пистолет-3
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02.07.2024 16:30 Відповісти
Кацапа мали з"істи? - як шо - шо
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02.07.2024 16:32 Відповісти
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02.07.2024 16:34 Відповісти
Це тіпа кацап "узяв" Львів, а зара пішов брати Міхайловце
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02.07.2024 16:35 Відповісти
Кацап просто не в курсі, що у нас офіційно можна купити проїзд через кордон по системі "Шлях". Треба просто мати партквиток відповідний.
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02.07.2024 16:42 Відповісти
За спробу покарання! Не за факт перетину кордону, а лише за спробу! Совок відпочиває!
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02.07.2024 16:46 Відповісти
Замах на вчинення правопорушення є закінченим, якщо особа виконала всі дії, які вважала необхідними для доведення правопорушення до кінця, але правопорушення не було закінчено із причин, які не залежали від її волі.
Відповідні норми діють зараз і діяли за часів срср, так що «совок» не відпочиває..
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02.07.2024 17:56 Відповісти
Кацап може безперешкодно виїхати з України, а вільний українець - ні.
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02.07.2024 16:48 Відповісти
Як що не робиш "чісосєрдєчноє" , а на суді кажешь шо я турист,с рюкзаком,знаряддям,раніше теж ходив у походи,а в цей раз просто заблукав та дуже дякую прикордонникам за порятунок - то яким чином хтось може довести що я Намагався Перетнути Кордон !?
То як у старому анекдоті - *** є,значіть намагався згвалтувати усіх жінок
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02.07.2024 16:56 Відповісти
Не було на них Карацюпи, той застрелив 129 порушників кордону і лише один з них йшов СССР.
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02.07.2024 17:39 Відповісти
Теперь выдать три автоматы и пусть охотятся на россиянина.
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02.07.2024 18:18 Відповісти
блд..як малі діти розвели срач...натомість всі т.з. "факти" зі слів Держприкордонслужби, яка щось промовчала скільки затриманим років...Зате комусь премія та підвищення! От же любить "нарід" лайно жрати з інформпростору, замість того щоб мізки задіяти
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02.07.2024 19:31 Відповісти
Захотіли втікти з зеленого концтабору, але не вийшло - пси режиму були напоготові. Далі буде адмінпротокол, тцк з обов'язковим побиттям на підвалі, десятихвилинна влк, навчальний полігон, сзч і спроба #2.
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02.07.2024 22:43 Відповісти
 
 