Через Карпати до Словаччини: Затримано трьох українців і росіянина, які планували незаконно перетнути кордон. ФОТО

Прикордонники зупинили трьох українців і росіянина, які через Карпати планували потрапити до Словаччини.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, чотирьох молодиків зупинили у горах Закарпаття прикордонники Чопського загону. Свою появу поблизу кордону зі Словаччиною чоловіки пояснювали пристрастю до гір та туризму.

"Військовослужбовці відділення "Кам’яниця" помітили у прикордонні групу осіб з туристичною екіпіровкою. Троє з них виявилися громадянами України, четвертий - росіянином. Чоловіки намагалися переконати правоохоронців, що мають на меті туристичну подорож горами, втім не додали, що, за їхнім планом, завершитися вона мала для когось у Німеччині, для інших – у Польщі", - розповіли в Держприкордонслужбі.

Так, під час перевірочних заходів встановлено, що затримані давно знайомі між собою і дійсно займалися туризмом. Вони склали маршрут подорожі за порадами із соцмереж та онлайн-картами. Чоловіки розраховували, що чим складніша місцевість, тим менша вірогідність натрапити на прикордонників.

Росіянин, який прямував разом з ними, багато років проживає у Луцьку і знайомий з "мандрівниками". Відповідно до задуму, він мав бути ніби їхнім "прикриттям" як туристів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті чоловік намагався вивезти за кордон двох "пасажирів" і 20 тис. пачок сигарет в обшивці мікроавтобуса, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як з’ясувалося, після перетинання кордону українцями іноземець планував повернутися тим же маршрутом і згодом виїхати за кордон через один з пунктів пропуску.

Чоловіків затримали в адміністративному порядку і доставили у прикордонний підрозділ. Громадянам України доведеться відповідати перед судом за спробу незаконного перетину державного кордону. Росіянина притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення прикордонного режиму.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 17 чоловіків затримано на кордоні з Угорщиною: за "пригодницький тур" заплатили від $3 до 12 тис., - прикордонники. ВІДЕО+ФОТО