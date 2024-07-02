Через Карпати до Словаччини: Затримано трьох українців і росіянина, які планували незаконно перетнути кордон. ФОТО
Прикордонники зупинили трьох українців і росіянина, які через Карпати планували потрапити до Словаччини.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, чотирьох молодиків зупинили у горах Закарпаття прикордонники Чопського загону. Свою появу поблизу кордону зі Словаччиною чоловіки пояснювали пристрастю до гір та туризму.
"Військовослужбовці відділення "Кам’яниця" помітили у прикордонні групу осіб з туристичною екіпіровкою. Троє з них виявилися громадянами України, четвертий - росіянином. Чоловіки намагалися переконати правоохоронців, що мають на меті туристичну подорож горами, втім не додали, що, за їхнім планом, завершитися вона мала для когось у Німеччині, для інших – у Польщі", - розповіли в Держприкордонслужбі.
Так, під час перевірочних заходів встановлено, що затримані давно знайомі між собою і дійсно займалися туризмом. Вони склали маршрут подорожі за порадами із соцмереж та онлайн-картами. Чоловіки розраховували, що чим складніша місцевість, тим менша вірогідність натрапити на прикордонників.
Росіянин, який прямував разом з ними, багато років проживає у Луцьку і знайомий з "мандрівниками". Відповідно до задуму, він мав бути ніби їхнім "прикриттям" як туристів.
Як з’ясувалося, після перетинання кордону українцями іноземець планував повернутися тим же маршрутом і згодом виїхати за кордон через один з пунктів пропуску.
Чоловіків затримали в адміністративному порядку і доставили у прикордонний підрозділ. Громадянам України доведеться відповідати перед судом за спробу незаконного перетину державного кордону. Росіянина притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення прикордонного режиму.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Україну періоду 2004-2009 я б ще захищав. Україну періоду 2014-2018 я б дуже сильно захищав.
А ЦЮ Україну хай Лисий з Кварталу захищає.
ці намагалися сдриснути - різниці не бачимо, ні?
======
- так, вот план побега, завтра бежим все вместе, Джим также будет с нами
- но Джим же охранник...
- да, но ему здесь не нравится
(с) Голый пистолет-3
Відповідні норми діють зараз і діяли за часів срср, так що «совок» не відпочиває..
То як у старому анекдоті - *** є,значіть намагався згвалтувати усіх жінок