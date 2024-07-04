Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы, - СМИ. ФОТО

Днем 4 июля во временно оккупированном Севастополе прогремел сильный взрыв. Громко было в районе мыса Фиолент.

Об этом пишут местные паблики, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, Telegram-канал "Крымский ветер" сообщает, что клубы дыма поднялись в районе дислокации российского средства радиоэлектронной борьбы на мысе Фиолент.

Местные ресурсы пишут, что на фоне взрывов россияне перекрыли Крымский мост.

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