Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы, - СМИ. ФОТО
Днем 4 июля во временно оккупированном Севастополе прогремел сильный взрыв. Громко было в районе мыса Фиолент.
Об этом пишут местные паблики, сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, Telegram-канал "Крымский ветер" сообщает, что клубы дыма поднялись в районе дислокации российского средства радиоэлектронной борьбы на мысе Фиолент.
Местные ресурсы пишут, что на фоне взрывов россияне перекрыли Крымский мост.
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Рузьге заперечують, кажуть, що то - вбухи!
А може, бебехи, лабухи і цибухи.