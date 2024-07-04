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Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы, - СМИ. ФОТО

Днем 4 июля во временно оккупированном Севастополе прогремел сильный взрыв. Громко было в районе мыса Фиолент.

Об этом пишут местные паблики, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, Telegram-канал "Крымский ветер" сообщает, что клубы дыма поднялись в районе дислокации российского средства радиоэлектронной борьбы на мысе Фиолент.

Местные ресурсы пишут, что на фоне взрывов россияне перекрыли Крымский мост.

У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, - ЗМІ

У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, - ЗМІ

Смотрите также: Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, - СМИ. ФОТОрепортаж

Автор: 

взрыв (6808) Крым (26425) город Севастополь (1764)


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то скільки орків загинуло? Це важливо. А що линули вибухи, так вибухи лунають по всій Україні кожен день
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04.07.2024 16:14 Ответить
Ета апять камні с нєба...
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04.07.2024 16:16 Ответить
Скільки вікон вилетіло?
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04.07.2024 16:18 Ответить
І?
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04.07.2024 16:42 Ответить
димок... що то, пукани підгорають? бо більше нічого не видно.
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04.07.2024 16:43 Ответить
У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи

Рузьге заперечують, кажуть, що то - вбухи!
А може, бебехи, лабухи і цибухи.
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04.07.2024 16:51 Ответить
Там є куди влучати! Лишні хромосоми у інших місцях ліквідують!
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04.07.2024 16:55 Ответить
 
 