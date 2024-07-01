Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы, - СМИ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 1 июля во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов.

Об этом сообщает "Суспільне Крим" со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Около 18:42 в оккупированном Севастополе объявили воздушную тревогу. Через 10 минут в городе прогремели взрывы.

"Сейчас взрывы в городе, очень громко. Слышны взрывы на южном побережье, со стороны Фиолента", - рассказал "Суспільному" житель Севастополя.

Оккупационные власти Севастополя сообщали о работе российской ПВО.

В свою очередь Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что взрывы раздавались не только в Севастополе, а также и в Балаклаве. В частности, ресурс сообщил о "прилете" в Балаклаве.

Telegram-канал также опубликовал следы от работы вражеской ПВО в небе, а также показал один из зафиксированных взрывов.

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