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Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы, - СМИ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 1 июля во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов.

Об этом сообщает "Суспільне Крим" со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Около 18:42 в оккупированном Севастополе объявили воздушную тревогу. Через 10 минут в городе прогремели взрывы.

"Сейчас взрывы в городе, очень громко. Слышны взрывы на южном побережье, со стороны Фиолента", - рассказал "Суспільному" житель Севастополя.

Оккупационные власти Севастополя сообщали о работе российской ПВО.

В свою очередь Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что взрывы раздавались не только в Севастополе, а также и в Балаклаве. В частности, ресурс сообщил о "прилете" в Балаклаве.

Telegram-канал также опубликовал следы от работы вражеской ПВО в небе, а также показал один из зафиксированных взрывов.

У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи

У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи

У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи

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Автор: 

взрыв (6797) Крым (26421)


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Топ комментарии
+14
Курять бамбук, пускають кола?
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01.07.2024 20:03
+11
Кримський МІСТ КОЛИ?!
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01.07.2024 19:59
+9
Самі себе обстрілюють...
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01.07.2024 20:12
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Кримський МІСТ КОЛИ?!
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01.07.2024 19:59 Ответить
як цiкаво. як що так, то скiльки наших мостiв каци завалять?
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01.07.2024 20:40 Ответить
Цікаво за скільки ти ковтаєш, кацапа
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01.07.2024 21:20 Ответить
А в чому він не правий? Кримський міст не валять, бо русня у відповідь завалить парочку мостів, наприклад у Києві, й це буде колапс. Всьому свій час.
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01.07.2024 21:26 Ответить
От как только так і сразу🤔🧐😁 Як тільки Фи шашнайцять з'являється в небі, так тутачки жи ж кримському мосту і *******... з трьома ци присниться... зуб даю зєрмака 😝😝😝😝😜🤪
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01.07.2024 22:52 Ответить
Курять бамбук, пускають кола?
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01.07.2024 20:03 Ответить
бублики
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01.07.2024 20:37 Ответить
коли будуть "грибочки" ? 😂👍
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02.07.2024 01:37 Ответить
вибирають нового Папу?
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01.07.2024 20:09 Ответить
Самі себе обстрілюють...
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01.07.2024 20:12 Ответить
Якась медуза
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01.07.2024 20:25 Ответить
Знову курять не там де треба.
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01.07.2024 20:26 Ответить
Минздрав предупреждал предупреждал, пожнадзор предупреждал предупреждал.. все не внемлют, безумцы...
А ВСУ своє робити ...
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01.07.2024 20:52 Ответить
святий атакамс був? тільки німб лишився.
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01.07.2024 20:35 Ответить
Не ходите дети в Вата'фрику гулять! Не место туристам и "мирному населению" в зоне боевых действий!!!
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01.07.2024 20:51 Ответить
Прилетіло в Карань. Там на Каранських висотах В/Ч кацапні. Смачно так прилетіло.
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01.07.2024 21:09 Ответить
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01.07.2024 21:48 Ответить
 
 