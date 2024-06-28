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Новости Война
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ВСУ уничтожили Центр космической связи РФ во время удара по Крыму, - Минобороны

ЗСУ знищили Центр космічного зв’язку РФ під час удару по Криму, - Міноборони

Силы обороны Украины на этой неделе поразили российский Центр космического слежения и связи во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В оборонном ведомстве отметили, что для армии РФ Центр является важной военной составляющей в системе спутниковой связи и навигации.

Кроме того, на этой неделе украинскими защитниками были поражены зенитно-ракетный комплекс "Оса", штурмовой самолет Су-25 и две реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". Последние, как отметили в Минобороны, считаются очень мощной добычей, поскольку их чрезвычайно сложно поймать.

Что предшествовало?

В ночь на 24 июня прозвучала серия громких взрывов в оккупированном Крыму. Об этом в соцсетях написали жители Евпатории и населенных пунктов Молочное и Витино, а также крымские телеграм-каналы.

Впоследствии СМИ опубликовали спутниковые снимки на территории военного объекта РФ в селе Витино под Евпаторией в оккупированном Крыму.

Согласно данным OpenStreetMap, там находится 40-й отдельный командно-измерительный комплекс (Центр дальней космической связи), который входит в состав Воздушно-космических сил РФ. Это, как упоминалось выше, важная воинская часть в системе российской космической связи и спутниковой навигации.

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Автор: 

Крым (26419) Минобороны (9404) ВСУ (6670)


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Топ комментарии
+10
та дві реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град". Останні, як зазначили у Міноборони, вважаються дуже потужною здобиччю, оскільки їх надзвичайно складно вполювати.

Согласно вашим же данным, уже больше 1100 РСЗВ уничтожено... И вряд ли это какие то "Торнадо" или "ураган". Основные установки это именно грады и у них не такая уж и большая дальность, что бы их было трудно вычислить... Так в чем именно "потужність"?
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28.06.2024 20:30
+9
Добре.
час починати знищувати тец московії , але для цього потрібен саміт війни і томагавки
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28.06.2024 20:27
+8
Правильно ибо не фиг просторы космоса своими скрепными радиопомехами засорять.
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28.06.2024 20:27
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Добре.
час починати знищувати тец московії , але для цього потрібен саміт війни і томагавки
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28.06.2024 20:27 Ответить
Правильно ибо не фиг просторы космоса своими скрепными радиопомехами засорять.
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28.06.2024 20:27 Ответить
та дві реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град". Останні, як зазначили у Міноборони, вважаються дуже потужною здобиччю, оскільки їх надзвичайно складно вполювати.

Согласно вашим же данным, уже больше 1100 РСЗВ уничтожено... И вряд ли это какие то "Торнадо" или "ураган". Основные установки это именно грады и у них не такая уж и большая дальность, что бы их было трудно вычислить... Так в чем именно "потужність"?
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28.06.2024 20:30 Ответить
Так СРАТЬєх Зеля, мислить! Сам то він, ухилянт потужний, з стажем, у ТЦК та Міноборони, знають це документально!
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28.06.2024 20:38 Ответить
Він ухилянт, а ти не ухилянт? Чи кацап під VPNом?
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28.06.2024 21:30 Ответить
Ви, таки праві, Зеленський чотириразовий УХИЛЯНТ!! Ганебне видовище, коли отакий СРАТЬєх, сидить поруч з ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ, в оточенні Оманських кураторів від ФСБ …
Я думаю, що ви теж це ЗНАЄТЕ…, тому вас, і марудить так!
Слава Україні!! Пильнуймо, за простроченим хєрантом.
https://old.library.kr.ua/elib/chizhov/chizhov_v2.pdf
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29.06.2024 12:57 Ответить
Сам-то ты видел когда-нибудь боевую работу Града?
Он может долго стоять наводится, согласовывать, изменять цели. Кто его вычислит в этот момент, если коптер-разведчик туда не залетит и не "запеленгует"?
После наведения, даже если полный залп, 20 секунд и газ в пол. Они даже трубы не складывают. После залпа через минуту установка уже за километр от точки стрельбы.
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28.06.2024 20:52 Ответить
Полно видео как эти грады на передовой уничтожаются, теми же дронами. И когда они где нибудь прячутся в посадках и на марше. Так что не такая уж и серьезная это "добыча".
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28.06.2024 21:26 Ответить
Полно видео

Вот в том-то и дело, что ты видел видео. А я спросил - сам ты видел их работу? Имеется в виду не в телевизоре, а на земле.
Еще раз, большими красными буквами - Если нет дрона чтобы засечь спрятанный или на позиции, если нет разведчика-корректировщика чтобы выследить и передать точные координаты места стоянки или огневой позиции еще до начала работы, то ни какая контрбатарейная борьба не поможет. Полный залп 20 секунд и за это время нужно засечь работу, вычислить координаты, передать их своей арте, которая должна успеть навестись и отработать. Потом уже "поздно пить баржоми", с выходом последнего снаряда можно стартовать и "рвать когти", чем быстрее и дальше, тем лучше для здоровья экипажа. Так они и делают, если подозревают, что ответка возможна.
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29.06.2024 11:24 Ответить
Пи#дять,самі не розуміють що. В їхній уяві "град"-це напевно щось на зразок "зірки смерті". Такі зараз "профі" в Міноборони імені умєрова.
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28.06.2024 23:13 Ответить
Вот центер космосвязи - это жирная цель.
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28.06.2024 20:43 Ответить
В них таких центрів на паРаші десятки
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28.06.2024 21:04 Ответить
Якщо це під Євпаторією, то їх всього 3 було в СРСР. Євпаторія, Калінінград і Владивосток.
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28.06.2024 21:32 Ответить
Ще є у Львівській області
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28.06.2024 22:43 Ответить
И с леней космосом теперь связи нет
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28.06.2024 21:03 Ответить
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28.06.2024 21:19 Ответить
Жителям приграничных районов Белгородской области раздадут огнетушители, поскольку пожарные с техникой туда не могут приезжать из-за риска попасть по удар, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Некоторые населенные пункты, где дроны поджигают частные дома, уже физически не может войти тяжелая спасательная техника, потому что по ней тоже будет сразу нанесен удар. Поэтому раздаем сейчас огнетушители», - сказал глава региона.

Тысячу огнетушителей закупили за счет областного бюджета, 1750 поставят из Ярославской области, добавил он.
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28.06.2024 21:27 Ответить
Трохи шкода, ранiше це наше було
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28.06.2024 21:49 Ответить
Ми збудуємо новий - за цаккапські грошики.
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28.06.2024 23:07 Ответить
Громить всё военное в Крыму стоит срочно и долго, и до полного уничтожения. Даже если вернём, то скорее будем его демилитизировать полностью. Не нужно будет. А если не вернём, то громить т м более. И при договоре об отказе от Крыма, нам условие ставить мирного п- острова.
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29.06.2024 08:06 Ответить
А зачем нам отказ от Крыма ?
Турция наш неплохой сосед.
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29.06.2024 08:47 Ответить
Впервые не хочется про тоже много лет. Мы просрали Крым в 1992г дав автономию. Татар было реально с вернувшимися около 300 тыс. Им не нужна была автономия. Они строили сараи ради участка, радуясь возврату. Остальные отставники там. Махровые совки. И от полковника, с Севера, подводники, Д восток и прочие льготники. Там Украины не было все 30 лет. Лужков боговал, не вылазил с севаса, москва скупала все санатории особо профсоюзные по цене 3 комн кв при чучме. Это всё потом вылезло при оранжевых. Да поздно. А с турками дружат пусть теперь татары. По переписи в Турции проживают три мил татар крымчаков этнических. Вот пусть и строят свою страну. Крым на дотации. Там не Средиземное море по климату. Суперлайнеры могут заходить только в два порта , Ялту и Керчь. Сейчас Гонконг Чёрного моря Батуми. Турецкий и иранский капитал и других. Поезд ушёл. А как воен база нам не надо. За донбалласт промолчу. Тут есть знатоки вой завывать. Не должно было быть Крыма для нас с августа 1991г---только Симферопольская обл! И обл центр Симферополь! Украина унитарна по сути своей. Да поздно всё теперь. Я сразу предлагал с 14 г, прекрасно понимая что стёб, канал прорыть судоходный по перешейку. Кстати был при совке проект. Чтоб дать портам Бердянск и Мариуполь свой путь куда угодно. И забыть кацапов навек. И визовый режим ввести как дали нам безвиз кажись в 17г. Кацапы тогда ордло не брали себе. Им надо было всучить нам этих падликов морозовых автономно шапкокрада вернуть или иного---медведьчука например. Теперь отдадим несоизмеримо больше. Чтоб сохранится как народ и страна. Ясно и так.
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30.06.2024 22:54 Ответить
Вже якось похрін, сьогодні нас було злито в унітаз на дебатах,
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28.06.2024 21:49 Ответить
Це брехня! Не знищили, а пошкодили!
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28.06.2024 22:58 Ответить
Цей вузол дкз не жирна а марна ціль. Краще руйнувати військові причали в Севастополі щоби кацапський флот не міг туди повернутися. Також не завадило стоянку підводних човнів в печері протибункерними Атакамс .
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28.06.2024 23:04 Ответить
Як же тепер кацапи будуть говорити з Космосом???...
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29.06.2024 11:52 Ответить
 
 