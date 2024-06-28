ВСУ уничтожили Центр космической связи РФ во время удара по Крыму, - Минобороны
Силы обороны Украины на этой неделе поразили российский Центр космического слежения и связи во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.
В оборонном ведомстве отметили, что для армии РФ Центр является важной военной составляющей в системе спутниковой связи и навигации.
Кроме того, на этой неделе украинскими защитниками были поражены зенитно-ракетный комплекс "Оса", штурмовой самолет Су-25 и две реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". Последние, как отметили в Минобороны, считаются очень мощной добычей, поскольку их чрезвычайно сложно поймать.
Что предшествовало?
В ночь на 24 июня прозвучала серия громких взрывов в оккупированном Крыму. Об этом в соцсетях написали жители Евпатории и населенных пунктов Молочное и Витино, а также крымские телеграм-каналы.
Впоследствии СМИ опубликовали спутниковые снимки на территории военного объекта РФ в селе Витино под Евпаторией в оккупированном Крыму.
Согласно данным OpenStreetMap, там находится 40-й отдельный командно-измерительный комплекс (Центр дальней космической связи), который входит в состав Воздушно-космических сил РФ. Это, как упоминалось выше, важная воинская часть в системе российской космической связи и спутниковой навигации.
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час починати знищувати тец московії , але для цього потрібен саміт війни і томагавки
Согласно вашим же данным, уже больше 1100 РСЗВ уничтожено... И вряд ли это какие то "Торнадо" или "ураган". Основные установки это именно грады и у них не такая уж и большая дальность, что бы их было трудно вычислить... Так в чем именно "потужність"?
Я думаю, що ви теж це ЗНАЄТЕ…, тому вас, і марудить так!
Слава Україні!! Пильнуймо, за простроченим хєрантом.
https://old.library.kr.ua/elib/chizhov/chizhov_v2.pdf
Он может долго стоять наводится, согласовывать, изменять цели. Кто его вычислит в этот момент, если коптер-разведчик туда не залетит и не "запеленгует"?
После наведения, даже если полный залп, 20 секунд и газ в пол. Они даже трубы не складывают. После залпа через минуту установка уже за километр от точки стрельбы.
Вот в том-то и дело, что ты видел видео. А я спросил - сам ты видел их работу? Имеется в виду не в телевизоре, а на земле.
Еще раз, большими красными буквами - Если нет дрона чтобы засечь спрятанный или на позиции, если нет разведчика-корректировщика чтобы выследить и передать точные координаты места стоянки или огневой позиции еще до начала работы, то ни какая контрбатарейная борьба не поможет. Полный залп 20 секунд и за это время нужно засечь работу, вычислить координаты, передать их своей арте, которая должна успеть навестись и отработать. Потом уже "поздно пить баржоми", с выходом последнего снаряда можно стартовать и "рвать когти", чем быстрее и дальше, тем лучше для здоровья экипажа. Так они и делают, если подозревают, что ответка возможна.
«Некоторые населенные пункты, где дроны поджигают частные дома, уже физически не может войти тяжелая спасательная техника, потому что по ней тоже будет сразу нанесен удар. Поэтому раздаем сейчас огнетушители», - сказал глава региона.
Тысячу огнетушителей закупили за счет областного бюджета, 1750 поставят из Ярославской области, добавил он.
Турция наш неплохой сосед.