ВСУ уничтожили Центр космической связи РФ во время удара по Крыму, - Минобороны

Силы обороны Украины на этой неделе поразили российский Центр космического слежения и связи во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В оборонном ведомстве отметили, что для армии РФ Центр является важной военной составляющей в системе спутниковой связи и навигации.

Кроме того, на этой неделе украинскими защитниками были поражены зенитно-ракетный комплекс "Оса", штурмовой самолет Су-25 и две реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". Последние, как отметили в Минобороны, считаются очень мощной добычей, поскольку их чрезвычайно сложно поймать.

Что предшествовало?

В ночь на 24 июня прозвучала серия громких взрывов в оккупированном Крыму. Об этом в соцсетях написали жители Евпатории и населенных пунктов Молочное и Витино, а также крымские телеграм-каналы.

Впоследствии СМИ опубликовали спутниковые снимки на территории военного объекта РФ в селе Витино под Евпаторией в оккупированном Крыму.

Согласно данным OpenStreetMap, там находится 40-й отдельный командно-измерительный комплекс (Центр дальней космической связи), который входит в состав Воздушно-космических сил РФ. Это, как упоминалось выше, важная воинская часть в системе российской космической связи и спутниковой навигации.

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