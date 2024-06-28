ЗСУ знищили Центр космічного зв’язку РФ під час удару по Криму, - Міноборони

Сили оборони України цього тижня уразили російський Центр космічного стеження та зв’язку в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

В оборонному відомстві зазначили, що для армії РФ Центр є важливою військовою складовою у системі супутникового зв'язку та навігації.

Крім того, цього тижня українськими захисниками було уражено зенітно-ракетний комплекс "Оса", штурмовий літак Су-25 та дві реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град". Останні, як зазначили у Міноборони, вважаються дуже потужною здобиччю, оскільки їх надзвичайно складно вполювати.

Що передувало?

У ніч на 24 червня прозвучала серія гучних вибухів в окупованому Криму – про це у соцмережах написали жителі Євпаторії та населених пунктів Молочне та Вітине, а також кримські телеграм-канали.

Згодом ЗМІ опублікували супутникові знімки на території військового об’єкту РФ у селі Вітине під Євпаторією в окупованому Криму.

Згідно з даними OpenStreetMap, там знаходиться 40-й окремий командно-вимірювальний комплекс (Центр дальнього космічного зв’язку), який входить до складу Повітряно-космічних сил РФ. Це, як згадувалося вище, важлива військова частина у системі російського космічного зв'язку та супутникової навігації.

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