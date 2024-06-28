ЗСУ знищили Центр космічного зв’язку РФ під час удару по Криму, - Міноборони
Сили оборони України цього тижня уразили російський Центр космічного стеження та зв’язку в тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомили у Міністерстві оборони України, інформує Цензор.НЕТ.
В оборонному відомстві зазначили, що для армії РФ Центр є важливою військовою складовою у системі супутникового зв'язку та навігації.
Крім того, цього тижня українськими захисниками було уражено зенітно-ракетний комплекс "Оса", штурмовий літак Су-25 та дві реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град". Останні, як зазначили у Міноборони, вважаються дуже потужною здобиччю, оскільки їх надзвичайно складно вполювати.
Що передувало?
У ніч на 24 червня прозвучала серія гучних вибухів в окупованому Криму – про це у соцмережах написали жителі Євпаторії та населених пунктів Молочне та Вітине, а також кримські телеграм-канали.
Згодом ЗМІ опублікували супутникові знімки на території військового об’єкту РФ у селі Вітине під Євпаторією в окупованому Криму.
Згідно з даними OpenStreetMap, там знаходиться 40-й окремий командно-вимірювальний комплекс (Центр дальнього космічного зв’язку), який входить до складу Повітряно-космічних сил РФ. Це, як згадувалося вище, важлива військова частина у системі російського космічного зв'язку та супутникової навігації.
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час починати знищувати тец московії , але для цього потрібен саміт війни і томагавки
Согласно вашим же данным, уже больше 1100 РСЗВ уничтожено... И вряд ли это какие то "Торнадо" или "ураган". Основные установки это именно грады и у них не такая уж и большая дальность, что бы их было трудно вычислить... Так в чем именно "потужність"?
Я думаю, що ви теж це ЗНАЄТЕ…, тому вас, і марудить так!
Слава Україні!! Пильнуймо, за простроченим хєрантом.
https://old.library.kr.ua/elib/chizhov/chizhov_v2.pdf
Он может долго стоять наводится, согласовывать, изменять цели. Кто его вычислит в этот момент, если коптер-разведчик туда не залетит и не "запеленгует"?
После наведения, даже если полный залп, 20 секунд и газ в пол. Они даже трубы не складывают. После залпа через минуту установка уже за километр от точки стрельбы.
Вот в том-то и дело, что ты видел видео. А я спросил - сам ты видел их работу? Имеется в виду не в телевизоре, а на земле.
Еще раз, большими красными буквами - Если нет дрона чтобы засечь спрятанный или на позиции, если нет разведчика-корректировщика чтобы выследить и передать точные координаты места стоянки или огневой позиции еще до начала работы, то ни какая контрбатарейная борьба не поможет. Полный залп 20 секунд и за это время нужно засечь работу, вычислить координаты, передать их своей арте, которая должна успеть навестись и отработать. Потом уже "поздно пить баржоми", с выходом последнего снаряда можно стартовать и "рвать когти", чем быстрее и дальше, тем лучше для здоровья экипажа. Так они и делают, если подозревают, что ответка возможна.
«Некоторые населенные пункты, где дроны поджигают частные дома, уже физически не может войти тяжелая спасательная техника, потому что по ней тоже будет сразу нанесен удар. Поэтому раздаем сейчас огнетушители», - сказал глава региона.
Тысячу огнетушителей закупили за счет областного бюджета, 1750 поставят из Ярославской области, добавил он.
Турция наш неплохой сосед.