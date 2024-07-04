Враг обстрелял Селидовскую громаду в Донецкой области, есть разрушения. ФОТОрепортаж

В четверг, 4 июля, войска РФ обстреляли из "Урагана" и сбросили авиабомбы на Селидовскую громаду Донецкой области. Повреждена жилая инфраструктура.

Об этом сообщила в Telegram Селидовская городская военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что около 10:00 враг из РСЗО "Ураган" обстрелял город Украинск Покровского района. В результате удара поврежден один трехэтажный и два пятиэтажных жилых дома.

Чуть более, чем через час захватчики направили авиабомбы УМПБ Д-30СН на село Петровку и пгт Вишневое. Вражеские авиабомбы повредили пять частных жилых домов в Петровке и шесть частных жилых домов в Вишневом.

Обошлось без погибших и пострадавших.

В Селидовской ГВА также показали фото последствий сегодняшних российских обстрелов.

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