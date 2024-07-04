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В Киеве на Подоле загорелось складское помещение. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Днем в четверг, 4 июля, в Подольском районе Киева загорелось двухэтажное складское здание. Огонь распространился на соседние склады.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что в 15:43 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на ул. Электриков.

"Произошло возгорание двухэтажного складского здания с распространением на соседние склады. Ориентировочная площадь 500 кв. м. Сейчас осуществляется ликвидация пожара", - говорится в сообщении ГСЧС.

По предварительным данным, пострадавших на месте пожара нет.

У Києві на Подолі зайнялося складське приміщення

У Києві на Подолі зайнялося складське приміщення

У Києві на Подолі зайнялося складське приміщення

У Києві на Подолі зайнялося складське приміщення

Местные телеграм-каналы также опубликовали видео пожара.

Смотрите также: В Деснянском районе Киева вспыхнул пожар в складском помещении. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (25673) пожар (5969) ГСЧС (5012) склад (156)


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Топ комментарии
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Дивіться ширше, Поділ жирне місце, то розчищають місце під новий ТРЦ
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04.07.2024 17:29 Ответить
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Кацапські диверсанти працюють, а "буданівські" вже 11 рік тренуються...
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04.07.2024 17:23 Ответить
Дивіться ширше, Поділ жирне місце, то розчищають місце під новий ТРЦ
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04.07.2024 17:29 Ответить
ТРЦ не на часі - купувати вже нікому і ні за що.
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04.07.2024 17:30 Ответить
Зараз не на часі, але ж вони одразу і не будують, повинен пройти час щоб всі забули,
що колись на місці забудови спалили склад
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04.07.2024 17:34 Ответить
Та я вас благаю, шо там діверсіровати?
Одначе, маємо можливість використатиріторику якой користуются адепти ZEленой секти найвялічайшага месії ВлпдимОбосанича Бонеатіка І, яку вони використовують по відношенню до підірваних арсеналів приПорохе, а саме. - отгорить же ж при Зеленскому ......
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04.07.2024 17:31 Ответить
Нема виробництва - нема грошей у населення...
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04.07.2024 17:38 Ответить
Шось не по темв пожежи.
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04.07.2024 18:04 Ответить
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04.07.2024 17:30 Ответить
Жирний комент, типу, шо тут скажеш?
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04.07.2024 20:32 Ответить
То промзона.... Хоча і її зараз забудовують. А хто працює, чи "людожери", чи собакофіли... Тіки слов'ян бачив.
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04.07.2024 17:34 Ответить
Точно слов'ян? не романо гермаців, чи англо саксів?
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04.07.2024 18:08 Ответить
Точно, бо матюкаються вправно. А ні тобі факен бригадир, а ні шід бетон.
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04.07.2024 22:27 Ответить
підпалила якась шкура з телеграм за винагороду. а ви і далі з ними сюсюкайте
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04.07.2024 17:46 Ответить
А таке враження, що це на лівому березі пожежа. Туман війни? Нє, поділ, то поділ, аби погасили...
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04.07.2024 20:31 Ответить
 
 