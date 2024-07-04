В Киеве на Подоле загорелось складское помещение. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Днем в четверг, 4 июля, в Подольском районе Киева загорелось двухэтажное складское здание. Огонь распространился на соседние склады.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
Сообщается, что в 15:43 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на ул. Электриков.
"Произошло возгорание двухэтажного складского здания с распространением на соседние склады. Ориентировочная площадь 500 кв. м. Сейчас осуществляется ликвидация пожара", - говорится в сообщении ГСЧС.
По предварительным данным, пострадавших на месте пожара нет.
Местные телеграм-каналы также опубликовали видео пожара.
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що колись на місці забудови спалили склад
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