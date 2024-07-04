В Киеве на Подоле загорелось складское помещение. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Днем в четверг, 4 июля, в Подольском районе Киева загорелось двухэтажное складское здание. Огонь распространился на соседние склады.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что в 15:43 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на ул. Электриков.

"Произошло возгорание двухэтажного складского здания с распространением на соседние склады. Ориентировочная площадь 500 кв. м. Сейчас осуществляется ликвидация пожара", - говорится в сообщении ГСЧС.

По предварительным данным, пострадавших на месте пожара нет.

Местные телеграм-каналы также опубликовали видео пожара.

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