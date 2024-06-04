В Деснянском районе Киева произошел пожар в складском помещении. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Поздно вечером, 3 июня, в Деснянском районе Киева загорелось складское помещение.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

"На улице Николая Закревского в Деснянском районе горит складское помещение", - говорится в сообщении КГГА.

Там также отметили, что по информации Департамента муниципальной безопасности, ориентировочная площадь пожара - 2000 м. кв.

На месте инцидента работали аварийно-спасательные службы.

Местные Telegram-каналы распространили фото и видео с места происшествия, а также написали, что рядом со складским помещением расположена СТО.







Ранее сообщалось о том, что в Дарницком районе Киева загорелись автомобили, пожар локализовали.