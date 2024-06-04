В Деснянском районе Киева произошел пожар в складском помещении. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Поздно вечером, 3 июня, в Деснянском районе Киева загорелось складское помещение.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.
"На улице Николая Закревского в Деснянском районе горит складское помещение", - говорится в сообщении КГГА.
Там также отметили, что по информации Департамента муниципальной безопасности, ориентировочная площадь пожара - 2000 м. кв.
На месте инцидента работали аварийно-спасательные службы.
Местные Telegram-каналы распространили фото и видео с места происшествия, а также написали, что рядом со складским помещением расположена СТО.
Ранее сообщалось о том, что в Дарницком районе Киева загорелись автомобили, пожар локализовали.
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Ви ж ложку, НЕ до вуха, сподіваюсь, несете??