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В Деснянском районе Киева произошел пожар в складском помещении. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Поздно вечером, 3 июня, в Деснянском районе Киева загорелось складское помещение.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

"На улице Николая Закревского в Деснянском районе горит складское помещение", - говорится в сообщении КГГА.

Там также отметили, что по информации Департамента муниципальной безопасности, ориентировочная площадь пожара - 2000 м. кв.

На месте инцидента работали аварийно-спасательные службы.

Местные Telegram-каналы распространили фото и видео с места происшествия, а также написали, что рядом со складским помещением расположена СТО.

У Деснянському районі Києва спалахнула пожежа на складському приміщенні

Ранее сообщалось о том, что в Дарницком районе Киева загорелись автомобили, пожар локализовали.

Автор: 

Киев (25577) пожар (5960) склад (156)


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Невже знову, оті… Скотиняки Оманські … або ЖДУНИ??
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04.06.2024 00:31 Ответить
І скільки вам заплатили за безглуздий коментар?
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04.06.2024 09:16 Ответить
А ви, особисто, як думаєте? Ефект лінзи, після заходу сонця, чи черговий недопалок, підпалив таку площу займання??
Ви ж ложку, НЕ до вуха, сподіваюсь, несете??
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04.06.2024 11:01 Ответить
І як Банківська до Деснянського району мігрувала??
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04.06.2024 01:24 Ответить
 
 