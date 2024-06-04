У Деснянському районі Києва спалахнула пожежа у складському приміщенні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Пізно ввечері, 3 червня, у Деснянському районі Києва зайнялося складське приміщення.

Про це повідомила пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"На вулиці Миколи Закревського у Деснянському районі горить складське приміщення", - йдеться у повідомленні КМДА.

Там також зазначили, що за інформацією Департаменту муніципальної безпеки, орієнтовна площа пожежі – 2000 м. кв.

На місці інциденту працюють аварійно-рятувальні служби.

Місцеві Telegram-канали поширили фото та відео з місця події, а також пишуть, що поруч зі складським приміщенням розташована СТО.







Раніше повідомлялося про те, що у Дарницькому районі Києва загорілися автомобілі, пожежу локалізували.