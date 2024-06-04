У Деснянському районі Києва спалахнула пожежа у складському приміщенні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Пізно ввечері, 3 червня, у Деснянському районі Києва зайнялося складське приміщення.
Про це повідомила пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
"На вулиці Миколи Закревського у Деснянському районі горить складське приміщення", - йдеться у повідомленні КМДА.
Там також зазначили, що за інформацією Департаменту муніципальної безпеки, орієнтовна площа пожежі – 2000 м. кв.
На місці інциденту працюють аварійно-рятувальні служби.
Місцеві Telegram-канали поширили фото та відео з місця події, а також пишуть, що поруч зі складським приміщенням розташована СТО.
Раніше повідомлялося про те, що у Дарницькому районі Києва загорілися автомобілі, пожежу локалізували.
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