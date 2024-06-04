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У Деснянському районі Києва спалахнула пожежа у складському приміщенні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Пізно ввечері, 3 червня, у Деснянському районі Києва зайнялося складське приміщення.

Про це повідомила пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"На вулиці Миколи Закревського у Деснянському районі горить складське приміщення", - йдеться у повідомленні КМДА.

Там також зазначили, що за інформацією Департаменту муніципальної безпеки, орієнтовна площа пожежі – 2000 м. кв.

На місці інциденту працюють аварійно-рятувальні служби.

Місцеві Telegram-канали поширили фото та відео з місця події, а також пишуть, що поруч зі складським приміщенням розташована СТО.

У Деснянському районі Києва спалахнула пожежа на складському приміщенні

Раніше повідомлялося про те, що у Дарницькому районі Києва загорілися автомобілі, пожежу локалізували. 

Автор: 

Київ (19534) пожежа (4341) склад (183)


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Невже знову, оті… Скотиняки Оманські … або ЖДУНИ??
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04.06.2024 00:31 Відповісти
І скільки вам заплатили за безглуздий коментар?
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04.06.2024 09:16 Відповісти
А ви, особисто, як думаєте? Ефект лінзи, після заходу сонця, чи черговий недопалок, підпалив таку площу займання??
Ви ж ложку, НЕ до вуха, сподіваюсь, несете??
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04.06.2024 11:01 Відповісти
І як Банківська до Деснянського району мігрувала??
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04.06.2024 01:24 Відповісти
 
 