Вследствие обстрела Новогродовки на Донетчине 1 человек погиб, ранены 8 человек, среди которых 4 детей. ФОТОрепортаж

4 июля враг ударил по Новогродовской общине Донецкой области. В результате обстрела 1 человек погиб и 8 человек ранены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

В селе Заветное россияне убили дроном 55-летнюю женщину.

"Сегодня вечером россияне дважды ударили по городу: сначала попали FPV-дроном в двухэтажку, а чуть позже обстреляли центр города из Ураганов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди раненых - 4 ребенка. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Кроме того, в городе повреждены 3 многоэтажки, 2 админздания и кофейня.

"Даже в относительно отдаленных от фронта городах Донетчины есть постоянная угроза жизни и здоровью. Берегите себя и своих близких! Эвакуируйтесь!", - призвал Филашкин.

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