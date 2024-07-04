Вследствие обстрела Новогродовки на Донетчине 1 человек погиб, ранены 8 человек, среди которых 4 детей. ФОТОрепортаж
4 июля враг ударил по Новогродовской общине Донецкой области. В результате обстрела 1 человек погиб и 8 человек ранены.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.
В селе Заветное россияне убили дроном 55-летнюю женщину.
"Сегодня вечером россияне дважды ударили по городу: сначала попали FPV-дроном в двухэтажку, а чуть позже обстреляли центр города из Ураганов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди раненых - 4 ребенка. Все пострадавшие доставлены в больницу.
Кроме того, в городе повреждены 3 многоэтажки, 2 админздания и кофейня.
"Даже в относительно отдаленных от фронта городах Донетчины есть постоянная угроза жизни и здоровью. Берегите себя и своих близких! Эвакуируйтесь!", - призвал Филашкин.
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