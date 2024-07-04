Войска РФ нанесли авиаудар по Волчанской громаде: погиб мужчина. ВИДЕО+ФОТО

4 июля российские оккупанты ударили КАБАми по селу Лосовка Чугуевского района Харьковской области.

Об этом информирует Национальная полиция, передает Цензор.НЕТ.

"Местным полицейским офицерам громаді и полицейским группы реагирования патрульной полиции удалось добраться на место попадания для оказания помощи пострадавшим. Однако под обломками дома они обнаружили умершего мужчину", - говорится в сообщении.

Погибшему примерно 40 лет, его личность устанавливается. Правоохранители эвакуировали тело погибшего для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Дом полностью разрушен. Также загорелись соседние здания.

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