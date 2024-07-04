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Войска РФ нанесли авиаудар по Волчанской громаде: погиб мужчина. ВИДЕО+ФОТО

4 июля российские оккупанты ударили КАБАми по селу Лосовка Чугуевского района Харьковской области.

Об этом информирует Национальная полиция, передает Цензор.НЕТ.

"Местным полицейским офицерам громаді и полицейским группы реагирования патрульной полиции удалось добраться на место попадания для оказания помощи пострадавшим. Однако под обломками дома они обнаружили умершего мужчину", - говорится в сообщении.

Погибшему примерно 40 лет, его личность устанавливается. Правоохранители эвакуировали тело погибшего для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Дом полностью разрушен. Также загорелись соседние здания.

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Обстріл Харківщини 4 липня

Автор: 

обстрел (27820) Харьковщина (5577) Волчанск (409)


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загиблому "просто так" 40 років...
- від ТЦК може й втечеш, але не від долі..(
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05.07.2024 10:31 Ответить
 
 