В Киеве горело складское здание в Оболонском районе, - ГСЧС (обновлено). ФОТО

Спасатели ликвидировали пожар в складском здании в Оболонском районе города Киева.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в г. Киеве.

"4 июля в 20:56 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на ул. Богатырской. Произошло возгорание четырехэтажного складского здания. Ориентировочная площадь 400 кв. м.", - сообщили в ГСЧС.





Сейчас осуществляется ликвидация пожара. На месте работают более 50 пожарных а также 14 единиц техники.

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Предварительно жертв и пострадавших нет.

В 22:00 пожар был локализован.В 22:15 ликвидирован.





Как отметили в ГСЧС, площадь возгорания достигла 400 кв. м. Горели матрасы на 4 этаже четырехэтажного складского помещения.

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