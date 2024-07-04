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В Киеве горело складское здание в Оболонском районе, - ГСЧС (обновлено). ФОТО

Спасатели ликвидировали пожар в складском здании в Оболонском районе города Киева.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в г. Киеве.

пожежа на Оболони

"4 июля в 20:56 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на ул. Богатырской. Произошло возгорание четырехэтажного складского здания. Ориентировочная площадь 400 кв. м.", - сообщили в ГСЧС.

пожежа у складському приміщенні на Оболоні
пожежа у складському приміщенні на Оболоні

Сейчас осуществляется ликвидация пожара. На месте работают более 50 пожарных а также 14 единиц техники.

пожежа на Богатирській

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пожежа на Богатирській

Предварительно жертв и пострадавших нет.

В 22:00 пожар был локализован.В 22:15 ликвидирован.

пожежа на Оболоні
пожежа на Оболоні

Как отметили в ГСЧС, площадь возгорания достигла 400 кв. м. Горели матрасы на 4 этаже четырехэтажного складского помещения.

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Автор: 

Киев (25673) пожар (5969) ГСЧС (5012)


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Щось рясно по складам Києва сьогодні...
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04.07.2024 22:23 Ответить
Це вже другий підпал!!!
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04.07.2024 22:31 Ответить
Диверсія 100% 🙁
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04.07.2024 22:39 Ответить
Складно виходить сьодні!
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04.07.2024 22:39 Ответить
Треба в сраку диверсантів цілувать. Хоч одного було покарано самосудом??
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04.07.2024 22:51 Ответить
А на чисельних блокпостах хоч одного диверсанта випадково не бусифікували?
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04.07.2024 23:36 Ответить
 
 