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Готовил ракетные удары по нефтебазам и аэродромам ВСУ: СБУ задержала агента ФСБ в Киевской области. ФОТОрепортаж

Служба безопасности задержала еще одного российского агента, который действовал на севере Украины. Он готовил ракетные удары по подразделениям ВСУ и объектам топливно-энергетического комплекса в Киевской и Черниговской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задание агента ФСБ

Отмечается, что среди основных целей врага были военные аэродромы и подразделения ПВО, а также нефтеперерабатывающие заводы, топливные склады и ключевые энергогенерирующие предприятия.

"Чтобы получить координаты объектов, фигурант объезжал местность и скрыто фиксировал нужные ему локации на камеру своего телефона. Полученные сведения он передавал кадровому сотруднику управления ФСБ по Москве и Московской области", - говорится в сообщении.

СБУ затримала російського агента на Київщині

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Служба безопасности задокументировала каждый шаг преступных действий вражеского агента и задержала его, когда фигурант проводил доразведку вблизи локации украинских войск на Киевщине.

Также СБУ провела дополнительные мероприятия для обеспечения безопасности стратегически важных объектов Украины.

По данным киберспециалистов Службы безопасности, фигурант попал в поле зрения агрессора из-за антиукраинских комментариев, которые публиковал на прокремлевских Телеграмм-каналах.

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Подозрение о государственной измене

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

СБУ затримала російського агента на Київщині
СБУ затримала російського агента на Київщині

Автор: 

Киевская область (4203) СБУ (20053) Черниговщина (1485) государственная измена (1571)


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Топ комментарии
+13
Повісити суку !!! Щоб усі побачили.
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08.07.2024 10:19 Ответить
+13
Чому воно не здохло після затримання. Дізналися що потрібно, а далі по офіційній версії слідства, це бидло не зміг пережити вчиненого, і повісився на сруськой берьозке. Ще кормити цього підараса по графіку, на ця мразота не заслуговує.
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08.07.2024 10:27 Ответить
+11
Кожен день затримують цю мерзоту а вони все є і їх не меншає, все це відбуваєтся від того що колоборанти сидять у владі і їм ніщо не загрожує.
до речі чому це здорове бидло не на фронті.
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08.07.2024 10:25 Ответить
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Дубасять? - каіться?
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08.07.2024 10:17 Ответить
Повісити суку !!! Щоб усі побачили.
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08.07.2024 10:19 Ответить
Кожен день затримують цю мерзоту а вони все є і їх не меншає, все це відбуваєтся від того що колоборанти сидять у владі і їм ніщо не загрожує.
до речі чому це здорове бидло не на фронті.
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08.07.2024 10:25 Ответить
Ладно ще таке робить підстаркуватий пенсіонер, який плаче за радянським союзом і "калбасой за 2.20". А молодий чоловік? Мріє , що стане героєм-розвідником рф? Що тобі, скотина, не вистачає?
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08.07.2024 10:27 Ответить
просто він мабуть плавати не вміє.
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08.07.2024 10:51 Ответить
Чому воно не здохло після затримання. Дізналися що потрібно, а далі по офіційній версії слідства, це бидло не зміг пережити вчиненого, і повісився на сруськой берьозке. Ще кормити цього підараса по графіку, на ця мразота не заслуговує.
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08.07.2024 10:27 Ответить
А що воно може розповісти? Номер телеграму з якого вказівки отримував? Таких валити треба зразу, інакше наш гуманний суд відпустить під заставу 20к грн.
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08.07.2024 10:45 Ответить
Чому воно не здохло під час та після затримання.
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08.07.2024 13:43 Ответить
пізно, вже передав

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08.07.2024 10:42 Ответить
Ще і довічно годувати його...(
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08.07.2024 10:48 Ответить
Невже беzумну нарешті взяли?
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08.07.2024 10:53 Ответить
Гранату намилену йому в очко та видернути чеку нехай до гіві з моторолою у рай летить… до гадалки не ходи - переселенець з лугандону….
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08.07.2024 11:35 Ответить
А він не родич подоляка???
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08.07.2024 11:59 Ответить
 
 