Готовил ракетные удары по нефтебазам и аэродромам ВСУ: СБУ задержала агента ФСБ в Киевской области. ФОТОрепортаж

Служба безопасности задержала еще одного российского агента, который действовал на севере Украины. Он готовил ракетные удары по подразделениям ВСУ и объектам топливно-энергетического комплекса в Киевской и Черниговской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задание агента ФСБ

Отмечается, что среди основных целей врага были военные аэродромы и подразделения ПВО, а также нефтеперерабатывающие заводы, топливные склады и ключевые энергогенерирующие предприятия.

"Чтобы получить координаты объектов, фигурант объезжал местность и скрыто фиксировал нужные ему локации на камеру своего телефона. Полученные сведения он передавал кадровому сотруднику управления ФСБ по Москве и Московской области", - говорится в сообщении.

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Служба безопасности задокументировала каждый шаг преступных действий вражеского агента и задержала его, когда фигурант проводил доразведку вблизи локации украинских войск на Киевщине.

Также СБУ провела дополнительные мероприятия для обеспечения безопасности стратегически важных объектов Украины.

По данным киберспециалистов Службы безопасности, фигурант попал в поле зрения агрессора из-за антиукраинских комментариев, которые публиковал на прокремлевских Телеграмм-каналах.

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Подозрение о государственной измене

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.



