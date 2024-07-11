Бойцы из 24-й ОМБр о Часовом Яре: передвижение по городу - это лотерея. Россияне уничтожают его термобарическими бомбами. ВИДЕО+ФОТО
Журналисты "Українського Cвідка" показали как сейчас выглядит Часов Яр, который россияне испепеляют минометами, дронами и термобарическими бомбами. А бойцы 24 ОМБр рассказали, какими могут быть последствия, если россиянам удастся захватить Часов Яр.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказали в новом видео проекта "Український Cвідок".
Россияне пытаются превратить Часов Яр в пепел. Журналисты проекта побывали в городе вместе с бойцами 24 ОМБр имени короля Даниила, которая была передислоцирована для обороны Часова Яра.
Военные говорят, что передвижение по городу это лотерея: противник обстреливает весь Часов Яр, хаотично и непредсказуемо.
"Передвигаться надо незаметно. Маскировка может спасти вам жизнь", - рассказывает фотограф 24 ОМБр Олег Петрасюк
О тактике боевых действий РФ в Часовом Яру рассказывает "Салют", командир 1-го стрелкового батальона 24 ОМБр.
"Противник пытается скрыть нашу логистику, в первую очередь дистанционным минированием. На этих минах, к сожалению, подрывается много наших бойцов, и они получают тяжелые ампутации. Россияне выбирают себе цель - позицию или блиндаж, и просто целый день ее разбирают. До тех пор, пока людям на этих позициях не будет где спрятаться и они все не станут "триста" (раненые) или "двести" (погибшие)", - рассказывает боец.
Оккупанты применяют здесь не только артиллерию, минометы, FPV и БПЛА со сбросами, но и термобарические бомбы. Последние предназначены для поражения закрытых помещений: россияне применяют их для разрушения инфраструктуры, в том числе жилых домов.
По словам заместителя командира 1-го стрелкового батальона с позывным "Бодя", соотношение в живой силе на этом участке фронта - больше, чем 1 к 10.
"Противник несет огромные потери, поскольку он идет не зная куда: мол, стой на этой позиции и все. Мы их уничтожаем, но нам не хватает пехоты. Соотношение живой силы здесь даже больше, чем 1 к 10, их количество просто нереально: у России людей как песка в пустыне. Их потери для нас не ощутимы", - рассказывает военный.
Что будет, если мы потеряем Часов Яр?
"Начнутся какие-то активные действия в направлении Новодмитровки, Николаевки и Константиновки. Если войска РФ возьмут Часов Яр, то будут продвигаться на этом направлении и накапливать резервы", - говорит "Бодя".
А ті міста будуть крити артою в єдиному випадку - якщо не буде контрбатарейки з нашого боку .
Він багато на себе бере , але забуває що так можна і надірватись . От русня яка воює в окопах далеко не така оптимістична як їхній сЦарь .
Він вже брав - і Кієв за трі дня , і Харків з Одесою , і погрожував НАТІ вимагаючи відійти на кордони 1997р , і багато чого іншого .
Навіть не зрозуміло чи за то хтось відповідає в Україні.
А що б ми не будували - кацапські КАБи не витримає ніяка споруда.
Ну і власне так, нафіг будувати, якщо можна вкрасти?
Заборона імператора їрмака?