Бойцы из 24-й ОМБр о Часовом Яре: передвижение по городу - это лотерея. Россияне уничтожают его термобарическими бомбами. ВИДЕО+ФОТО

Журналисты "Українського Cвідка" показали как сейчас выглядит Часов Яр, который россияне испепеляют минометами, дронами и термобарическими бомбами. А бойцы 24 ОМБр рассказали, какими могут быть последствия, если россиянам удастся захватить Часов Яр.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказали в новом видео проекта "Український Cвідок".

Россияне пытаются превратить Часов Яр в пепел. Журналисты проекта побывали в городе вместе с бойцами 24 ОМБр имени короля Даниила, которая была передислоцирована для обороны Часова Яра.

Военные говорят, что передвижение по городу это лотерея: противник обстреливает весь Часов Яр, хаотично и непредсказуемо.

"Передвигаться надо незаметно. Маскировка может спасти вам жизнь", - рассказывает фотограф 24 ОМБр Олег Петрасюк

О тактике боевых действий РФ в Часовом Яру рассказывает "Салют", командир 1-го стрелкового батальона 24 ОМБр.

"Противник пытается скрыть нашу логистику, в первую очередь дистанционным минированием. На этих минах, к сожалению, подрывается много наших бойцов, и они получают тяжелые ампутации. Россияне выбирают себе цель - позицию или блиндаж, и просто целый день ее разбирают. До тех пор, пока людям на этих позициях не будет где спрятаться и они все не станут "триста" (раненые) или "двести" (погибшие)", - рассказывает боец.

Оккупанты применяют здесь не только артиллерию, минометы, FPV и БПЛА со сбросами, но и термобарические бомбы. Последние предназначены для поражения закрытых помещений: россияне применяют их для разрушения инфраструктуры, в том числе жилых домов.

По словам заместителя командира 1-го стрелкового батальона с позывным "Бодя", соотношение в живой силе на этом участке фронта - больше, чем 1 к 10.

"Противник несет огромные потери, поскольку он идет не зная куда: мол, стой на этой позиции и все. Мы их уничтожаем, но нам не хватает пехоты. Соотношение живой силы здесь даже больше, чем 1 к 10, их количество просто нереально: у России людей как песка в пустыне. Их потери для нас не ощутимы", - рассказывает военный.

Что будет, если мы потеряем Часов Яр?

"Начнутся какие-то активные действия в направлении Новодмитровки, Николаевки и Константиновки. Если войска РФ возьмут Часов Яр, то будут продвигаться на этом направлении и накапливать резервы", - говорит "Бодя".

Читайте также: В районе Часова Яра, несмотря на потери, армия РФ имеет численное преимущество, - бригада НГУ "Рубіж"