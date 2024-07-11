РУС
Бойцы из 24-й ОМБр о Часовом Яре: передвижение по городу - это лотерея. Россияне уничтожают его термобарическими бомбами. ВИДЕО+ФОТО

Журналисты "Українського Cвідка" показали как сейчас выглядит Часов Яр, который россияне испепеляют минометами, дронами и термобарическими бомбами. А бойцы 24 ОМБр рассказали, какими могут быть последствия, если россиянам удастся захватить Часов Яр.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказали в новом видео проекта "Український Cвідок".

Россияне пытаются превратить Часов Яр в пепел. Журналисты проекта побывали в городе вместе с бойцами 24 ОМБр имени короля Даниила, которая была передислоцирована для обороны Часова Яра.

Проєкт Український свідок; Часів Яр

Военные говорят, что передвижение по городу это лотерея: противник обстреливает весь Часов Яр, хаотично и непредсказуемо.

"Передвигаться надо незаметно. Маскировка может спасти вам жизнь", - рассказывает фотограф 24 ОМБр Олег Петрасюк

Проєкт Український свідок; Часів Яр

О тактике боевых действий РФ в Часовом Яру рассказывает "Салют", командир 1-го стрелкового батальона 24 ОМБр.

"Противник пытается скрыть нашу логистику, в первую очередь дистанционным минированием. На этих минах, к сожалению, подрывается много наших бойцов, и они получают тяжелые ампутации. Россияне выбирают себе цель - позицию или блиндаж, и просто целый день ее разбирают. До тех пор, пока людям на этих позициях не будет где спрятаться и они все не станут "триста" (раненые) или "двести" (погибшие)", - рассказывает боец.

Проєкт Український свідок; Часів Яр

Оккупанты применяют здесь не только артиллерию, минометы, FPV и БПЛА со сбросами, но и термобарические бомбы. Последние предназначены для поражения закрытых помещений: россияне применяют их для разрушения инфраструктуры, в том числе жилых домов.

По словам заместителя командира 1-го стрелкового батальона с позывным "Бодя", соотношение в живой силе на этом участке фронта - больше, чем 1 к 10.

"Противник несет огромные потери, поскольку он идет не зная куда: мол, стой на этой позиции и все. Мы их уничтожаем, но нам не хватает пехоты. Соотношение живой силы здесь даже больше, чем 1 к 10, их количество просто нереально: у России людей как песка в пустыне. Их потери для нас не ощутимы", - рассказывает военный.

Что будет, если мы потеряем Часов Яр?

"Начнутся какие-то активные действия в направлении Новодмитровки, Николаевки и Константиновки. Если войска РФ возьмут Часов Яр, то будут продвигаться на этом направлении и накапливать резервы", - говорит "Бодя".

Читайте также: В районе Часова Яра, несмотря на потери, армия РФ имеет численное преимущество, - бригада НГУ "Рубіж"

боевые действия (4885) 24 омб имени князя Данила Галицкого (270) Часов Яр (400)
Потужні фортифікаційні споруди ( типу Суровікіна) так ніхто не будував, не будує, ну, і невідомо чи будуватимуть...
Навіть не зрозуміло чи за то хтось відповідає в Україні.
11.07.2024 10:15 Ответить
+5
Якшо Часік впаде - то Західнии Донбас посиплеться
11.07.2024 10:12 Ответить
+5
Але втрати звичайно 1:6. А може і 1:12. Так говорить зелена цвіль.
11.07.2024 10:31 Ответить
11.07.2024 09:57 Ответить
Якшо Часік впаде - то Західнии Донбас посиплеться
11.07.2024 10:12 Ответить
Ні . Просто тоді кацапам відкриється пряма дорога на Костянтинівку , Дружківку , і головне на - Краматорськ і Слов'янськ , які взагалі то є набагато більш потужнішими укріпрайонами за Часів Яр .
11.07.2024 11:04 Ответить
Так Крам. - Конс. - Слов. - це і є Зах. Донбас - Часік на висоті - будуть звідти артою крити
11.07.2024 11:11 Ответить
Мова за те що фронт посиплеться чи не посиплеться . Я ж і кажу що - ні , не посиплеться .! Це занадто апокаліптичний прогноз . Кацапня лише впреться у нові міста-фортеці , які ще більш укріплені ніж Авдіївка і Бахмут . Те що ЗСУ просто так , без бою підуть з тих міст - видається фантастикою . До того ж кацапня вже зараз обезсилена і стогне в соцмережах .
А ті міста будуть крити артою в єдиному випадку - якщо не буде контрбатарейки з нашого боку .
11.07.2024 11:36 Ответить
путлєр сказав - ім пох - 50 - 100 - 300м в день - він розклав можливості рашки до 2028р .
11.07.2024 11:40 Ответить
***** відомий понтовик . Те що він там каже це ще не обов'язково так і буде .
Він багато на себе бере , але забуває що так можна і надірватись . От русня яка воює в окопах далеко не така оптимістична як їхній сЦарь .
Він вже брав - і Кієв за трі дня , і Харків з Одесою , і погрожував НАТІ вимагаючи відійти на кордони 1997р , і багато чого іншого .
11.07.2024 11:49 Ответить
КАБи! - і нема поки тому ради
11.07.2024 12:48 Ответить
у ЗЄльоного ковєрха 14 бригад в рукаві
11.07.2024 11:23 Ответить
Навіщо щось будувати, якщо є вже готові міста? Краще гроші привласнити.
11.07.2024 10:33 Ответить
Їхні потужні споруди їм допомогли, бо наші мудрі командувачі в т.ч. верховний, погнали сухопутні війська на міни і укріпрайони без підтримки авіації.
А що б ми не будували - кацапські КАБи не витримає ніяка споруда.
Ну і власне так, нафіг будувати, якщо можна вкрасти?
11.07.2024 11:09 Ответить
Місто, де народився Кобзон, руzге війська відправляють до нього, на жаль ...
11.07.2024 10:15 Ответить
Але втрати звичайно 1:6. А може і 1:12. Так говорить зелена цвіль.
11.07.2024 10:31 Ответить
Що заважає бити Штормами по аеродромах в діапазоні 550 км?
Заборона імператора їрмака?
11.07.2024 10:36 Ответить
 
 