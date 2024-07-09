РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8811 посетитель онлайн
Новости
3 186 8

В районе Часова Яра, несмотря на потери, армия РФ имеет численное преимущество, - бригада НГУ "Рубіж"

Атака на Часів Яр

Российская оккупационная армия несет многочисленные потери под Часовым Яром, но остается активной в попытке продвинуться вперед.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил офицер артиллерии 4-й бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко.

Он отметил, что при значительных потерях, создается впечатление, что его ресурсы живой силы безграничны. Поэтому россияне пытаются продвинуться вперед.

"Он пробует или на багги, или на мотоциклах, или пешком, ночью, днем, с применением бронетехники. Враг так или иначе давит и кажется, что у него безграничные ресурсы в живой силе. Ведь мы ежедневно видим потери врага, мы ежедневно наносим потери. Но он, к сожалению, еще не заканчивается", - подчеркнул Назаренко.

По его словам, хорошая видимость и значительная продолжительность светового дня, а также хорошая погода не позволяют российским оккупантам использовать артиллерию и минометы.

Также смотрите: Остатки района "Канал" в Часовом Яру, который недавно оставили наши воины

"Большая активность вражеских БПЛА. Но удачно работают и беспилотные системы Сил обороны. И враг так или иначе вынужден оттягивать определенным образом свою артиллерию себе в тылы. Он не может уже так артиллерией и минометами бить по ближнему и дальнему тылу Сил обороны. И он пытается это компенсировать тем, что использует управляемые или неуправляемые авиационные бомбы, РСЗО типа "Град" и т.д.", - пояснил военный.

Напомним, по данным ОСГВ "Хортица" на восточном направлении за три месяца - в апреле, мае и июне - россияне потеряли примерно 82 тыс. человек.

Автор: 

боевые действия (4332) 4 оперативна бригада НГУ (7) Часов Яр (369)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А сюди атакамсами ж можна?
показать весь комментарий
09.07.2024 12:39 Ответить
Армія РФ завжди буде мати чисельну перевагу.
Саме тому Залужний і казав - воювати треба головою, а не ногами.
показать весь комментарий
09.07.2024 12:39 Ответить
Чем все ВСУ от Чопа до Торецка, на лбс ситуация другая.
показать весь комментарий
09.07.2024 13:06 Ответить
Тому що більшість ЗСУ далеко від лінії зіткнення а воюють тільки 300 тис... а ще в сили оборони включили поліцію щоб їм доплати давати...
показать весь комментарий
09.07.2024 14:03 Ответить
Саме тому, вінь мабуть і послав хлопців розміновувати ногами запорізький напрямок
показать весь комментарий
09.07.2024 13:09 Ответить
Сообщается, что в Рабсию из Северной Кореи прибыли элитные военнослужащие
показать весь комментарий
09.07.2024 13:21 Ответить
 
 