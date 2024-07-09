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Новини
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У районі Часового Яру, попри втрати, армія РФ має чисельну перевагу, - бригада НГУ "Рубіж"

Атака на Часів Яр

Російська окупаційна армія зазнає численних втрат під Часовим Яром, але залишається активною у намаганні просунутись вперед.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив офіцер артилерії 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко.

Він зазначив, що попри значні втрати, складається враження,  ворожі ресурси живої сили безмежні. Тож росіяни намагаються просунутися вперед.

"Він пробує чи на багі, чи на мотоциклах, чи пішки, вночі, вдень, із застосуванням бронетехніки. Ворог так чи інакше тисне і здається, що в нього безмежні ресурси в живій силі. Адже ми щодня бачимо втрати ворога, ми щодня завдаємо втрати. Але він, на жаль, ще не закінчується", - наголосив Назаренко.

За його словами, гарна видимість та значна тривалість світлового дня, а також хороша погода не дають змоги російським окупантам використовувати артилерію та міномети.

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"Велика активність ворожих БПЛА. Але вдало працюють і безпілотні системи Сил оборони. І ворог так чи інакше вимушений відтягувати певним чином свою артилерію собі в тили. Він не може вже так артилерію та мінометами бити по ближньому та дальньому тилу Сил оборони. І він намагається це компенсувати тим, що використовує керовані чи некеровані авіаційні бомби, РСЗО типу "Град" тощо", - пояснив військовий.

Нагадаємо, за даними ОСУВ "Хортиця" на східному напрямку за три місяці - у квітні, травні та червні - росіяни втратили приблизно 82 тис. осіб.

Автор: 

бойові дії (4096) 4 оперативна бригада НГУ (7) Часів Яр (372)


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А сюди атакамсами ж можна?
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09.07.2024 12:39 Відповісти
Армія РФ завжди буде мати чисельну перевагу.
Саме тому Залужний і казав - воювати треба головою, а не ногами.
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09.07.2024 12:39 Відповісти
Чем все ВСУ от Чопа до Торецка, на лбс ситуация другая.
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09.07.2024 13:06 Відповісти
Тому що більшість ЗСУ далеко від лінії зіткнення а воюють тільки 300 тис... а ще в сили оборони включили поліцію щоб їм доплати давати...
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09.07.2024 14:03 Відповісти
Саме тому, вінь мабуть і послав хлопців розміновувати ногами запорізький напрямок
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09.07.2024 13:09 Відповісти
Сообщается, что в Рабсию из Северной Кореи прибыли элитные военнослужащие
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09.07.2024 13:21 Відповісти
 
 