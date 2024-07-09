У районі Часового Яру, попри втрати, армія РФ має чисельну перевагу, - бригада НГУ "Рубіж"

Російська окупаційна армія зазнає численних втрат під Часовим Яром, але залишається активною у намаганні просунутись вперед.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив офіцер артилерії 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко.

Він зазначив, що попри значні втрати, складається враження, ворожі ресурси живої сили безмежні. Тож росіяни намагаються просунутися вперед.

"Він пробує чи на багі, чи на мотоциклах, чи пішки, вночі, вдень, із застосуванням бронетехніки. Ворог так чи інакше тисне і здається, що в нього безмежні ресурси в живій силі. Адже ми щодня бачимо втрати ворога, ми щодня завдаємо втрати. Але він, на жаль, ще не закінчується", - наголосив Назаренко.

За його словами, гарна видимість та значна тривалість світлового дня, а також хороша погода не дають змоги російським окупантам використовувати артилерію та міномети.

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"Велика активність ворожих БПЛА. Але вдало працюють і безпілотні системи Сил оборони. І ворог так чи інакше вимушений відтягувати певним чином свою артилерію собі в тили. Він не може вже так артилерію та мінометами бити по ближньому та дальньому тилу Сил оборони. І він намагається це компенсувати тим, що використовує керовані чи некеровані авіаційні бомби, РСЗО типу "Град" тощо", - пояснив військовий.

Нагадаємо, за даними ОСУВ "Хортиця" на східному напрямку за три місяці - у квітні, травні та червні - росіяни втратили приблизно 82 тис. осіб.