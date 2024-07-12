Зеленский встретился с губернаторами американских штатов: Благодарен за готовность поддерживать Украину и дальше. ФОТОРЕПОРТАЖ
В пятницу, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с губернаторами американских штатов. Стороны обсудили ряд вопросов.
Об этом президент Зеленский сообщил в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
По словам главы государства, во время встречи состоялся "важный разговор о том, как можем наладить больше связей между Украиной и Америкой, между нашими громадами в обеих странах".
Зеленский отметил, что губернаторы американских штатов проявили значительный интерес к ситуации в Украине. В частности, было много вопросов о том, как дать больше защиты украинским гражданам.
"Благодарен за готовность поддерживать Украину и в дальнейшем, расширять сотрудничество наших оборонных компаний, участвовать в восстановлении Украины. Вместе обязательно сделаем наши страны сильнее", - говорится в заметке Зеленского.
