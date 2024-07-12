РУС
Зеленский встретился с губернаторами американских штатов: Благодарен за готовность поддерживать Украину и дальше. ФОТОРЕПОРТАЖ

В пятницу, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с губернаторами американских штатов. Стороны обсудили ряд вопросов.

Об этом президент Зеленский сообщил в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы государства, во время встречи состоялся "важный разговор о том, как можем наладить больше связей между Украиной и Америкой, между нашими громадами в обеих странах".

Зеленский отметил, что губернаторы американских штатов проявили значительный интерес к ситуации в Украине. В частности, было много вопросов о том, как дать больше защиты украинским гражданам.

"Благодарен за готовность поддерживать Украину и в дальнейшем, расширять сотрудничество наших оборонных компаний, участвовать в восстановлении Украины. Вместе обязательно сделаем наши страны сильнее", - говорится в заметке Зеленского.

Зеленський зустрівся з губернаторами американських штатів

Без завхоза? Щось в лісі здохло.
Губернаторы!! Почему мы не в Нато?!!!
До каких пор Завхоз будет видосики писать, устали мы уже
ПОДЯКУВАВ.ЩО сша недозволяють брати Україну в НАТО
Без завхоза? Щось в лісі здохло.
А губернатори не мають виходу на міжнародний рівень
ПОДЯКУВАВ.ЩО сша недозволяють брати Україну в НАТО
Губернаторы!! Почему мы не в Нато?!!!
До каких пор Завхоз будет видосики писать, устали мы уже
А з "смотрящімі" він не стрічався ?
нарешті до бонапарта зе дійшло, що треба працювати, а не відосіки пиляти щодня. Зустріч відбулася завдяки тому, що американці послали нахахааха дєрмака
Треба було станцювати
Чотириразовий ухилянт не вилазить з військового однострою... Йому ще хтось вірить?
