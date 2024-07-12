УКР
2 181 10

Зеленський зустрівся з губернаторами американських штатів: Вдячний за готовність підтримувати Україну й надалі. ФОТОрепортаж

У п'ятницю, 12 липня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з губернаторами американських штатів. Сторони обговорили низку питань.

Про це президент Зеленський повідомив у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

За словами очільника держави, під час зустрічі відбулася "важлива розмова про те, як можемо налагодити більше зв'язків між Україною та Америкою, між нашими громадами в обох країнах".

Зеленський зазначив, що губернатори американських штатів виявили значний інтерес до ситуації в Україні. Зокрема, було багато запитань про те, як дати більше захисту українським громадянам.

"Вдячний за готовність підтримувати Україну й надалі, розширювати співпрацю наших оборонних компаній, брати участь у відбудові України. Разом обов’язково зробимо наші країни сильнішими", - йдеться у дописі Зеленського.

Зеленський зустрівся з губернаторами американських штатів

губернатор (60) Зеленський Володимир (25545) США (24362)
Топ коментарі
+3
Без завхоза? Щось в лісі здохло.
показати весь коментар
12.07.2024 23:26 Відповісти
+2
Губернаторы!! Почему мы не в Нато?!!!
До каких пор Завхоз будет видосики писать, устали мы уже
показати весь коментар
13.07.2024 01:56 Відповісти
+1
ПОДЯКУВАВ.ЩО сша недозволяють брати Україну в НАТО
показати весь коментар
12.07.2024 23:31 Відповісти
Без завхоза? Щось в лісі здохло.
показати весь коментар
12.07.2024 23:26 Відповісти
А губернатори не мають виходу на міжнародний рівень
показати весь коментар
13.07.2024 07:27 Відповісти
ПОДЯКУВАВ.ЩО сша недозволяють брати Україну в НАТО
показати весь коментар
12.07.2024 23:31 Відповісти
Губернаторы!! Почему мы не в Нато?!!!
До каких пор Завхоз будет видосики писать, устали мы уже
показати весь коментар
13.07.2024 01:56 Відповісти
А з "смотрящімі" він не стрічався ?
показати весь коментар
13.07.2024 07:29 Відповісти
нарешті до бонапарта зе дійшло, що треба працювати, а не відосіки пиляти щодня. Зустріч відбулася завдяки тому, що американці послали нахахааха дєрмака
показати весь коментар
13.07.2024 08:53 Відповісти
Треба було станцювати
показати весь коментар
13.07.2024 09:32 Відповісти
Чотириразовий ухилянт не вилазить з військового однострою... Йому ще хтось вірить?
показати весь коментар
14.07.2024 00:39 Відповісти
 
 