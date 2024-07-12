Зеленський зустрівся з губернаторами американських штатів: Вдячний за готовність підтримувати Україну й надалі. ФОТОрепортаж

У п'ятницю, 12 липня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з губернаторами американських штатів. Сторони обговорили низку питань.

Про це президент Зеленський повідомив у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

За словами очільника держави, під час зустрічі відбулася "важлива розмова про те, як можемо налагодити більше зв'язків між Україною та Америкою, між нашими громадами в обох країнах".

Зеленський зазначив, що губернатори американських штатів виявили значний інтерес до ситуації в Україні. Зокрема, було багато запитань про те, як дати більше захисту українським громадянам.

"Вдячний за готовність підтримувати Україну й надалі, розширювати співпрацю наших оборонних компаній, брати участь у відбудові України. Разом обов’язково зробимо наші країни сильнішими", - йдеться у дописі Зеленського.

