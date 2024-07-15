РУС
Последствия вражеских обстрелов Сумщины: два человека получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате вчерашней атаки на Сумщину многочисленные разрушения, россияне ранили двух мирных жителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.

За сутки зафиксировано 124 удара, 20 населенных пунктов находились под атаками врага. Россияне били из различных видов оружия.

"В результате обстрела были ранены двое 54-летних гражданских мужчин, повреждениям подверглись 5 многоквартирных и 14 частных домов, 6 хозяйственных построек, помещение лицея, частный магазин, легковой автомобиль, газопровод низкого давления и линии электропередач", - говорится в сообщении.

Обстріл Сумщини 14 липня
Обстріл Сумщини 14 липня
Обстріл Сумщини 14 липня
Обстріл Сумщини 14 липня
Обстріл Сумщини 14 липня
Обстріл Сумщини 14 липня
Обстріл Сумщини 14 липня
Обстріл Сумщини 14 липня

