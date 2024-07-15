Последствия вражеских обстрелов Сумщины: два человека получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате вчерашней атаки на Сумщину многочисленные разрушения, россияне ранили двух мирных жителей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.
За сутки зафиксировано 124 удара, 20 населенных пунктов находились под атаками врага. Россияне били из различных видов оружия.
"В результате обстрела были ранены двое 54-летних гражданских мужчин, повреждениям подверглись 5 многоквартирных и 14 частных домов, 6 хозяйственных построек, помещение лицея, частный магазин, легковой автомобиль, газопровод низкого давления и линии электропередач", - говорится в сообщении.
