Сутки на Сумщине и Черниговщине: РФ 32 раза обстреляли области. Повреждены дома, ЛЭП и газовая труба

В течение суток российские оккупанты 32 раза обстреляли Сумскую и Черниговскую области. Зафиксировано 153 взрыва.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило ОК "Північ".

Обстрелы Черниговщины

Так, оккупанты ударили по Семеновской громаде:

Карповичи - 4 взрыва, вероятно ствольная артиллерия 122 мм;

Гремячка - 5 взрывов, вероятно миномет 120 мм; 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон;

Блесна - 12 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 122 мм;

Тимоновичи - 7 взрывов, вероятно миномет 120 мм.

Дмитровская громада:

Голинка - 1 взрыв, вероятно ракетный удар;

Сновская громада:

Елино - 8 взрывов, вероятно миномет 120 мм;

Новгород-Северская громада:

Михальчина Слобода - 2 взрыва, вероятно ствольная артиллерия 122 мм;

Гай - 2 взрыва, вероятно ствольная артиллерия 122 мм.

Также читайте: Враг осуществляет ротации на границе с Сумщиной и Черниговщиной, применяет артиллерию, FPV-дроны и ударные БПЛА, - ОК "Північ"

Удары по Сумской области

Сумской район:

Басовка - 2 взрыва, вероятно сброс ВОГ из БПЛа; 3 взрыва, вероятно миномет 120 мм;

Яблоновка - 12 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 122 мм;

Старые Вирки - 2 взрыва, вероятно ФПВ-дрон;

Садки - 6 взрывов, вероятно НАР с самолета;

Угроиды - 4 взрыва, вероятно ствольная артиллерия 122 мм;

Юнаковка - 8 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 152 мм; 19 взрывов, вероятно РСЗО. В результате обстрела повреждены 2 частных дома;

Новониколаевка - 4 взрыва, вероятно ствольная артиллерия 122 мм;

Грабовское - 1 взрыв, вероятно сброс ВОГ из БПЛа;

Белополье - 2 взрыва, вероятно ФПВ-дрон; 10 взрывов, вероятно РСЗО. В результате обстрела получили ранения 2 гражданских лица, повреждены 3 многоквартирных и 9 частных домов, 4 хозяйственные постройки, газовая труба и ЛЭП;

Степок - 3 взрыва, вероятно сброс НВП с БПЛа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты ударили по селу под Херсоном: ранена женщина, разрушен дом

Шосткинский район:

Чуйковка - 3 обстрела: 20 взрывов, вероятно миномет 120 мм;

Сидоровка - 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон;

Уланово - 4 взрыва, вероятно миномет 120 мм;

Украинское - 1 взрыв, вероятно миномет 120 мм;

Чернацкое - 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон;

Бобылевка - 4 взрыва, вероятно миномет 82 мм;

Вишенки - 3 взрыва, вероятно миномет 120 мм;

Хлебороб - 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон.

Информация о разрушениях, погибших или раненых среди местного населения уточняется.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Сутки на Харьковщине: российские дроны попали по дорогам в Золочеве и Купянске. ФОТО