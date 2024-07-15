Сутки на Сумщине и Черниговщине: РФ 32 раза обстреляли области. Повреждены дома, ЛЭП и газовая труба
В течение суток российские оккупанты 32 раза обстреляли Сумскую и Черниговскую области. Зафиксировано 153 взрыва.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило ОК "Північ".
Обстрелы Черниговщины
Так, оккупанты ударили по Семеновской громаде:
- Карповичи - 4 взрыва, вероятно ствольная артиллерия 122 мм;
- Гремячка - 5 взрывов, вероятно миномет 120 мм; 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон;
- Блесна - 12 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 122 мм;
- Тимоновичи - 7 взрывов, вероятно миномет 120 мм.
Дмитровская громада:
- Голинка - 1 взрыв, вероятно ракетный удар;
Сновская громада:
- Елино - 8 взрывов, вероятно миномет 120 мм;
Новгород-Северская громада:
- Михальчина Слобода - 2 взрыва, вероятно ствольная артиллерия 122 мм;
- Гай - 2 взрыва, вероятно ствольная артиллерия 122 мм.
Удары по Сумской области
Сумской район:
- Басовка - 2 взрыва, вероятно сброс ВОГ из БПЛа; 3 взрыва, вероятно миномет 120 мм;
- Яблоновка - 12 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 122 мм;
- Старые Вирки - 2 взрыва, вероятно ФПВ-дрон;
- Садки - 6 взрывов, вероятно НАР с самолета;
- Угроиды - 4 взрыва, вероятно ствольная артиллерия 122 мм;
- Юнаковка - 8 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 152 мм; 19 взрывов, вероятно РСЗО. В результате обстрела повреждены 2 частных дома;
- Новониколаевка - 4 взрыва, вероятно ствольная артиллерия 122 мм;
- Грабовское - 1 взрыв, вероятно сброс ВОГ из БПЛа;
- Белополье - 2 взрыва, вероятно ФПВ-дрон; 10 взрывов, вероятно РСЗО. В результате обстрела получили ранения 2 гражданских лица, повреждены 3 многоквартирных и 9 частных домов, 4 хозяйственные постройки, газовая труба и ЛЭП;
- Степок - 3 взрыва, вероятно сброс НВП с БПЛа.
Шосткинский район:
- Чуйковка - 3 обстрела: 20 взрывов, вероятно миномет 120 мм;
- Сидоровка - 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон;
- Уланово - 4 взрыва, вероятно миномет 120 мм;
- Украинское - 1 взрыв, вероятно миномет 120 мм;
- Чернацкое - 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон;
- Бобылевка - 4 взрыва, вероятно миномет 82 мм;
- Вишенки - 3 взрыва, вероятно миномет 120 мм;
- Хлебороб - 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон.
Информация о разрушениях, погибших или раненых среди местного населения уточняется.
