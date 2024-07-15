РУС
Сутки на Сумщине и Черниговщине: РФ 32 раза обстреляли области. Повреждены дома, ЛЭП и газовая труба

Обстріли Сумщини та Чернігівщини

В течение суток российские оккупанты 32 раза обстреляли Сумскую и Черниговскую области. Зафиксировано 153 взрыва.

Обстрелы Черниговщины

Так, оккупанты ударили по Семеновской громаде:

  • Карповичи - 4 взрыва, вероятно ствольная артиллерия 122 мм;
  • Гремячка - 5 взрывов, вероятно миномет 120 мм; 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон;
  • Блесна - 12 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 122 мм;
  • Тимоновичи - 7 взрывов, вероятно миномет 120 мм.

Дмитровская громада:

  • Голинка - 1 взрыв, вероятно ракетный удар;

Сновская громада:

  • Елино - 8 взрывов, вероятно миномет 120 мм;

Новгород-Северская громада:

  • Михальчина Слобода - 2 взрыва, вероятно ствольная артиллерия 122 мм;
  • Гай - 2 взрыва, вероятно ствольная артиллерия 122 мм.

Удары по Сумской области

Сумской район:

  • Басовка - 2 взрыва, вероятно сброс ВОГ из БПЛа; 3 взрыва, вероятно миномет 120 мм;
  • Яблоновка - 12 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 122 мм;
  • Старые Вирки - 2 взрыва, вероятно ФПВ-дрон;
  • Садки - 6 взрывов, вероятно НАР с самолета;
  • Угроиды - 4 взрыва, вероятно ствольная артиллерия 122 мм;
  • Юнаковка - 8 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 152 мм; 19 взрывов, вероятно РСЗО. В результате обстрела повреждены 2 частных дома;
  • Новониколаевка - 4 взрыва, вероятно ствольная артиллерия 122 мм;
  • Грабовское - 1 взрыв, вероятно сброс ВОГ из БПЛа;
  • Белополье - 2 взрыва, вероятно ФПВ-дрон; 10 взрывов, вероятно РСЗО. В результате обстрела получили ранения 2 гражданских лица, повреждены 3 многоквартирных и 9 частных домов, 4 хозяйственные постройки, газовая труба и ЛЭП;
  • Степок - 3 взрыва, вероятно сброс НВП с БПЛа.

Шосткинский район:

  • Чуйковка - 3 обстрела: 20 взрывов, вероятно миномет 120 мм;
  • Сидоровка - 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон;
  • Уланово - 4 взрыва, вероятно миномет 120 мм;
  • Украинское - 1 взрыв, вероятно миномет 120 мм;
  • Чернацкое - 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон;
  • Бобылевка - 4 взрыва, вероятно миномет 82 мм;
  • Вишенки - 3 взрыва, вероятно миномет 120 мм;
  • Хлебороб - 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон.

Информация о разрушениях, погибших или раненых среди местного населения уточняется.

обстрел (29713) Сумская область (3699) Черниговщина (1486)
