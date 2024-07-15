Задержан один из главных таможенников на Прикарпатье, требовавший взятки с импортеров, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности и ГБР ликвидировали коррупционную схему на Ивано-Франковской таможне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Что установило следствие?
Как отмечается, в результате комплексных мероприятий в областном центре задержан руководитель одного из ключевых управлений таможенного органа.
По данным следствия, чиновник организовал преступный механизм получения денег от представителей компаний-импортеров.
Как работала схема?
"В обмен на взятки чиновник "гарантировал" предпринимателям не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении их товаров. Для реализации "схемы" фигурант привлек нескольких таможенных брокеров из Ивано-Франковской и Закарпатской таможен", - говорится в сообщении.
Один из них был вовлечен в сделку как посредник для передачи взяток от предпринимателей.
Сотрудники СБУ задокументировали 4 факта получения фигурантами неправомерной выгоды.
После этого правоохранители задержали организатора преступления и посредника с поличным во время получения нового "транша".
Подозрения участникам схемы
По информации СБУ, сейчас решается вопрос о сообщении обоим задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
"Продолжаются обыски по местам работы и проживания фигурантов. Устанавливают все обстоятельства преступления и полный круг лиц, причастных к нему. Комплексные мероприятия проводили под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора и при содействии руководства Государственной таможенной службы", - отмечают в СБУ.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что СБУ разоблачило масштабную коррупционную схему в Таможенной службе: У таможенников одновременно проводят 28 обысков.
