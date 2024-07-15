Задержан один из главных таможенников на Прикарпатье, требовавший взятки с импортеров, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и ГБР ликвидировали коррупционную схему на Ивано-Франковской таможне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что установило следствие?

Как отмечается, в результате комплексных мероприятий в областном центре задержан руководитель одного из ключевых управлений таможенного органа.

По данным следствия, чиновник организовал преступный механизм получения денег от представителей компаний-импортеров.

Читайте: $1,7 млн за назначение на руководящие должности таможни: НАБУ сообщило о подозрении пасынку директора КНИИСЭ Рувина. ФОТО (обновлено)

Как работала схема?

"В обмен на взятки чиновник "гарантировал" предпринимателям не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении их товаров. Для реализации "схемы" фигурант привлек нескольких таможенных брокеров из Ивано-Франковской и Закарпатской таможен", - говорится в сообщении.

Один из них был вовлечен в сделку как посредник для передачи взяток от предпринимателей.

Сотрудники СБУ задокументировали 4 факта получения фигурантами неправомерной выгоды.

После этого правоохранители задержали организатора преступления и посредника с поличным во время получения нового "транша".







Подозрения участникам схемы

По информации СБУ, сейчас решается вопрос о сообщении обоим задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

"Продолжаются обыски по местам работы и проживания фигурантов. Устанавливают все обстоятельства преступления и полный круг лиц, причастных к нему. Комплексные мероприятия проводили под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора и при содействии руководства Государственной таможенной службы", - отмечают в СБУ.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что СБУ разоблачило масштабную коррупционную схему в Таможенной службе: У таможенников одновременно проводят 28 обысков.