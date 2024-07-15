РУС
12 665 27

Задержан один из главных таможенников на Прикарпатье, требовавший взятки с импортеров, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и ГБР ликвидировали коррупционную схему на Ивано-Франковской таможне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что установило следствие?

Как отмечается, в результате комплексных мероприятий в областном центре задержан руководитель одного из ключевых управлений таможенного органа.

По данным следствия, чиновник организовал преступный механизм получения денег от представителей компаний-импортеров.

Читайте: $1,7 млн за назначение на руководящие должности таможни: НАБУ сообщило о подозрении пасынку директора КНИИСЭ Рувина. ФОТО (обновлено)

Как работала схема?

"В обмен на взятки чиновник "гарантировал" предпринимателям не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении их товаров. Для реализации "схемы" фигурант привлек нескольких таможенных брокеров из Ивано-Франковской и Закарпатской таможен", - говорится в сообщении.

Один из них был вовлечен в сделку как посредник для передачи взяток от предпринимателей.

Сотрудники СБУ задокументировали 4 факта получения фигурантами неправомерной выгоды.

После этого правоохранители задержали организатора преступления и посредника с поличным во время получения нового "транша".

митник хабарник
митник хабарник
митник хабарник

Подозрения участникам схемы

По информации СБУ, сейчас решается вопрос о сообщении обоим задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

"Продолжаются обыски по местам работы и проживания фигурантов. Устанавливают все обстоятельства преступления и полный круг лиц, причастных к нему. Комплексные мероприятия проводили под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора и при содействии руководства Государственной таможенной службы", - отмечают в СБУ.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что СБУ разоблачило масштабную коррупционную схему в Таможенной службе: У таможенников одновременно проводят 28 обысков.

Автор: 

взятка (6234) СБУ (20452) ГБР (3218) Государственная таможенная служба (176)
Топ комментарии
+5
ну нікада такова нє била-і вот апять...
15.07.2024 13:29 Ответить
+3
Йшов додому бухий, ніс мільйон баксив в торбі, впав, гроші розлетілись по дорозі, заснув. В ранці люди бачать, ой Господи, що коїться, людині погано, подзвонили в скору, отак спалився…
15.07.2024 13:43 Ответить
+3
Вже декілька років іде тотальне підвищення митної вартості товарів, як раз саме для "послуг урегулювання". Невже багато ума потрібно - беріть любу митну декларацію, код товару і ціну розмитнення - там все стає зрозуміло. Не підвищується тільки обраним. Моя компанія везла два місяці тому ПОЛОМАНИЙ генератор, так замість нульовох ставки розмитнення в нинішній ситуації, підняли митну вартість більше ніж в п'ятеро!!! (Замість 12тис.- заплатили 100тис.грн.податків) Скрвзь одні ворюги... Держави в нас вже давно нема, бо якби була - то такого безладу б не допустили. Ще залишилась країна, але з таким керуванням нам не довго залишилось. Головне нема кому скаржитись - скрізь одні продажні гниди... Опозорились вже на весь світ із-за вас поганців, маю надвю що всі сидвтемете в буцигарні, навіть якщо ні, то в пеклі точно для вас уготоване місце...
15.07.2024 14:45 Ответить
Значит хотел по наглому отжать чужую схему.
15.07.2024 13:29 Ответить
15.07.2024 13:43 Ответить
Не усе знайшов? ТЦК їде вже)))
15.07.2024 14:44 Ответить
15.07.2024 13:29 Ответить
Вони же дііітиии!!!
15.07.2024 13:35 Ответить
То що брав хабарі- кримінальне покарання, тотщо саме із імпортерів - пом'якшувальна обставина.
15.07.2024 13:30 Ответить
чому затримали, з кимось не поділився
15.07.2024 13:34 Ответить
караул, немає грошей та зброї...
15.07.2024 13:34 Ответить
Так в галичан завжди були проблеми з табличкою ділення .
15.07.2024 13:40 Ответить
а у тебе з чим проблеми, п..ди там дістав?
16.07.2024 15:15 Ответить
... розкуркурили,та за ноги підвісили на смереці.
15.07.2024 13:37 Ответить
Якби…
15.07.2024 13:38 Ответить
За що? Що фактично протистояв катастрофі із валютними резрвами в країні?
Зелені посіпаки верещать, що нема грошей на озброєння, але утримують пільговий курс щоб побільше валюти на труси і шкарпетки різна вирачала.
15.07.2024 13:41 Ответить
Яка війна, ви про що?!
15.07.2024 13:37 Ответить
у Котлеты проблемы, вот наверное почему, или когда стучал телефоном об стол - то все схемы повылитали))))
15.07.2024 14:06 Ответить
15.07.2024 14:45 Ответить
беріть любу митну декларацію... Тобто улюблену чи закохану до дір?
16.07.2024 15:17 Ответить
На часі його міняти на іншого!!!!
15.07.2024 14:46 Ответить
Когда расстрелы начнутся?
15.07.2024 14:55 Ответить
Із пустого в порожнє. Призначать нового, буде те ж саме, але за вищими тарифами. Потрібно наймати іноземні компанії для роботи на митниці і максимально цифровізувати , щоб люди спілкувалися з компʼютером і веб-камерами, а не митником. Коли Україна вступить до ЄС, гадаю ця годівниця зникне. Хоча б на митному кордоні ЄС плюсЗасРашку викреслюємо назавжди .
15.07.2024 15:17 Ответить
в оселях ЄС 24\7 з кранів тече горяча пітьєва вода, а споживання теплоносіїв моніториться дістанційно по GPS
такий стандарт, один з багатьох
ти справді вважаєш, що рокрадачі коштів українстьких платників податків будуть пхати туди Україну?
15.07.2024 16:17 Ответить
Або вигравати цю війну… на жаль.
15.07.2024 18:26 Ответить
Константа буде даватись, поки зелень керуватиме. Саме про це і говорив Коля Катлєта.
15.07.2024 15:45 Ответить
так треба на всіх таможнях цих биків за грати, цікаво чого саме цього "Хлопнули"
15.07.2024 16:18 Ответить
Мабуть посаду продали.
15.07.2024 18:27 Ответить
Цих гнид потрібно відправляти в штрафбати!
16.07.2024 10:09 Ответить
Яких ,власне, немає. Щоправда, є бригади , які можуть дати "фори" згаданим Вами структурам.
16.07.2024 15:48 Ответить
 
 