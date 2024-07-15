Защищая Украину, на фронте погиб музыкант и артист "Дикого театра" Николай Ленок. ФОТО
На фронте, вблизи Часового Яра, погиб участник коллектива "Троистые музыки", артист "Дикого театра" Николай Ленок.
Печальную весть в соцсети Facebook сообщили представители "Дикого театра", информирует Цензор.НЕТ.
"С грустью сообщаем о том, что на фронте под Часовым Яром погиб наш гармонист Николай Ленок, который неизменно выступал в составе троистых музыкантов в спектакле "Красное, черное и снова красное". У него осталась жена с двумя малолетними детьми. Светлый человек, достойный человек, искренний патриот", - говорится в заметке.
Артист Николай Ленок присоединился в ряды ВСУ после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В частности, в 2022 году служил боевым медиком в 136-м отдельном батальоне территориальной обороны города Бровары. Кроме этого, он присоединился к ансамблю своей воинской части.
Тигіпків з льовочкіними та клюєвими, Україна, так і не побачила, серед своїх Захисників від рашистів!
Пам'ятаймо про Героя!
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Герою Слава !
співчуття рідним...
спочивай, Козаче