Возле резиденции Путина на Валдае установили еще одну систему ПВО "Панцирь-С1", - СМИ. ФОТО
На острове Рябиновый в 3,7 километра от резиденции диктатора РФ Владимира Путина на Валдае установили еще одну систему противовоздушной обороны "Панцирь-С1".
Об этом пишет "Радио Свобода", публикуя соответствующие спутниковые снимки, сообщает Цензор.НЕТ.
Систему противовоздушной обороны "Панцирь-С1" установили на специально построенной башне. Ранее такую башню для установки ПВО заметили в Московской области.
После изучения серии спутниковых снимков сервиса Planet.com журналисты пришли к выводу, что позицию ПВО вблизи резиденции руководителя РФ построили в марте 2024 года. Башня с установленным на ней ЗРК хорошо видна на новых спутниковых снимках Google, сделанных 6 мая этого года.
Издание отмечает, что в январе телеграм-канал ВЧК-ОГПУ писал, что атаки дронов на Санкт-Петербург связаны с переброской систем ПВО на "защиту стратегически важного объекта на Валдае".
Журналисты добавляют, что это уже вторая система ПВО "Панцирь-С1", установленная рядом с валдайской резиденцией Путина.
була дача, а тепер стала укріпрайоном.
і ще не вечір - сконає у своєму бункері без сонячного світла та свіжого повітря
навіщо вони на вежу ще й камаз виперли ?
що не можна було для фюрера спорудити елегантний зрк? 😂
3,5 км від дачі - гармата ціль не візьме 😂
Але він прилетить із іншої сторони...
А наші ракети в асфальті
Отриманих від кетаю через північну півкорею.