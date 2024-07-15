Возле резиденции Путина на Валдае установили еще одну систему ПВО "Панцирь-С1", - СМИ. ФОТО

На острове Рябиновый в 3,7 километра от резиденции диктатора РФ Владимира Путина на Валдае установили еще одну систему противовоздушной обороны "Панцирь-С1".

Об этом пишет "Радио Свобода", публикуя соответствующие спутниковые снимки, сообщает Цензор.НЕТ.

Систему противовоздушной обороны "Панцирь-С1" установили на специально построенной башне. Ранее такую башню для установки ПВО заметили в Московской области.

После изучения серии спутниковых снимков сервиса Planet.com журналисты пришли к выводу, что позицию ПВО вблизи резиденции руководителя РФ построили в марте 2024 года. Башня с установленным на ней ЗРК хорошо видна на новых спутниковых снимках Google, сделанных 6 мая этого года.

Издание отмечает, что в январе телеграм-канал ВЧК-ОГПУ писал, что атаки дронов на Санкт-Петербург связаны с переброской систем ПВО на "защиту стратегически важного объекта на Валдае".

Журналисты добавляют, что это уже вторая система ПВО "Панцирь-С1", установленная рядом с валдайской резиденцией Путина.

