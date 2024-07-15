РУС
Возле резиденции Путина на Валдае установили еще одну систему ПВО "Панцирь-С1", - СМИ. ФОТО

На острове Рябиновый в 3,7 километра от резиденции диктатора РФ Владимира Путина на Валдае установили еще одну систему противовоздушной обороны "Панцирь-С1".

Об этом пишет "Радио Свобода", публикуя соответствующие спутниковые снимки, сообщает Цензор.НЕТ.

Систему противовоздушной обороны "Панцирь-С1" установили на специально построенной башне. Ранее такую башню для установки ПВО заметили в Московской области.

После изучения серии спутниковых снимков сервиса Planet.com журналисты пришли к выводу, что позицию ПВО вблизи резиденции руководителя РФ построили в марте 2024 года. Башня с установленным на ней ЗРК хорошо видна на новых спутниковых снимках Google, сделанных 6 мая этого года.

Издание отмечает, что в январе телеграм-канал ВЧК-ОГПУ писал, что атаки дронов на Санкт-Петербург связаны с переброской систем ПВО на "защиту стратегически важного объекта на Валдае".

Журналисты добавляют, что это уже вторая система ПВО "Панцирь-С1", установленная рядом с валдайской резиденцией Путина.

+13
Это хорошо, не на фронте. И вообще - анала Говнет
15.07.2024 21:02 Ответить
15.07.2024 21:02 Ответить
+10
Панцирной сєткой обнєслі?
15.07.2024 21:01 Ответить
15.07.2024 21:01 Ответить
+10
Буданов, своїми побрехеньками, налякав охоронців пукіна.
15.07.2024 21:07 Ответить
15.07.2024 21:07 Ответить
Панцирной сєткой обнєслі?
15.07.2024 21:01 Ответить
15.07.2024 21:01 Ответить
мудила старий !
була дача, а тепер стала укріпрайоном.

і ще не вечір - сконає у своєму бункері без сонячного світла та свіжого повітря
16.07.2024 00:46 Ответить
16.07.2024 00:46 Ответить
Это хорошо, не на фронте. И вообще - анала Говнет
15.07.2024 21:02 Ответить
15.07.2024 21:02 Ответить
абсолютний АналоГовнет !

навіщо вони на вежу ще й камаз виперли ?
що не можна було для фюрера спорудити елегантний зрк? 😂

3,5 км від дачі - гармата ціль не візьме 😂
16.07.2024 00:41 Ответить
16.07.2024 00:41 Ответить
І видно так непогано ...як вітру не буде, можно влупити точно ...
15.07.2024 21:03 Ответить
15.07.2024 21:03 Ответить
а шо дідусько закаковнєтив? вже не літає зі стєрхами?
15.07.2024 21:03 Ответить
15.07.2024 21:03 Ответить
Боится своих же "Панцерей"
16.07.2024 12:54 Ответить
16.07.2024 12:54 Ответить
Відчувають БПЛА, який наближається.....
Але він прилетить із іншої сторони...
15.07.2024 21:05 Ответить
15.07.2024 21:05 Ответить
Tomahawk SS-66

16.07.2024 00:31 Ответить
16.07.2024 00:31 Ответить
Буданов, своїми побрехеньками, налякав охоронців пукіна.
15.07.2024 21:07 Ответить
15.07.2024 21:07 Ответить
Бункерний очкує.
15.07.2024 21:08 Ответить
15.07.2024 21:08 Ответить
Ну то що? Ми повинні порадіти, що служба охорони у нЬОГО працює набагато краще, ніж у Трампа?
15.07.2024 21:19 Ответить
15.07.2024 21:19 Ответить
15.07.2024 21:22 Ответить
15.07.2024 21:22 Ответить
Вот и протрынделись кацапы с тем "Панцирем"... Получается где пыня чалится, с тех мест на Китай и будет дергать.
15.07.2024 21:33 Ответить
15.07.2024 21:33 Ответить
Чого ж він боїться? Америка ж заборонила бити по території мордору.
А наші ракети в асфальті
А наші ракети в асфальті
15.07.2024 21:42 Ответить
15.07.2024 21:42 Ответить
Слабак пуйло, ставлять якісь "Панцири". За нашим Вованом декілька "Патріотів" тягають, не той, що стоїть постійно там де буває Вован. Ось такий рівень.
15.07.2024 21:46 Ответить
15.07.2024 21:46 Ответить
Зато Ермитаж не охраняется ПВО. Можно раз и навсегда обнулить всю рашистско-фашистскую культурную историю.
15.07.2024 22:02 Ответить
15.07.2024 22:02 Ответить
там зберігається багато українських реліквій вкрадених кацапами
15.07.2024 22:05 Ответить
15.07.2024 22:05 Ответить
И вы думаете кацапы нам их вернут? У нас сомневаются что мы страну деокупируем полностью. А про реликвии уже думать ето последнее. Деньгами и репарациями вернут если мы победим.
15.07.2024 22:08 Ответить
15.07.2024 22:08 Ответить
Не здивуюсь, коли встановлять кілька "Петріотів".
Отриманих від кетаю через північну півкорею.
15.07.2024 22:22 Ответить
15.07.2024 22:22 Ответить
Так це пам'ятник. На постаменті - бач - встановили ж...
16.07.2024 00:27 Ответить
16.07.2024 00:27 Ответить
Володька чего то боится.
16.07.2024 08:59 Ответить
16.07.2024 08:59 Ответить
 
 