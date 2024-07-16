РУС
И.о. губернатора Курской области Смирнов заявил об атаке украинских БПЛА на завод низковольтной аппаратуры. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 15 июля россияне заявляют об атаке на завод низковольтной аппаратуры в Курской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью украинский коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппаратуры в Коренево. Никто из работников не пострадал. Возгорание в одном из технологических цехов тушат пожарные расчеты из двух районов", - написал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Возле резиденции Путина на Валдае установили еще одну систему ПВО "Панцирь-С1", - СМИ. ФОТО

Атака безпілотників на Курську область РФ

Внаслідок атаки спалахнула пожежа

Люблю як воно горить, як люди бігають, суєтяться.
16.07.2024 01:56 Ответить
хотів написати про "суєтяться". Не встиг))
Це важлива новина на фоні щоденних уражень розподільчої енергетичної інфраструктури на кацапії.
https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B024 Двадцять км від кордону , вважаю що цей завод треба розїбать вщент, бо це важливе виробництво низьковольтної апаратури розподілу та управління, призначеної для застосування у промислових та енергетичних системах. З цього заводу постачають на підстанції перекидні та розривні рубильники серії з дугогасними камерами на 100А, 250А, 400А та 630А, та роз'єднувачі для відключення ненавантажених мереж на струми від 600 до 3000 ампер.
16.07.2024 02:07 Ответить
 
 