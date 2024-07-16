И.о. губернатора Курской области Смирнов заявил об атаке украинских БПЛА на завод низковольтной аппаратуры. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 15 июля россияне заявляют об атаке на завод низковольтной аппаратуры в Курской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью украинский коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппаратуры в Коренево. Никто из работников не пострадал. Возгорание в одном из технологических цехов тушат пожарные расчеты из двух районов", - написал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

