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В.о. губернатора Курської області Смирнов заявив про атаку українських БпЛА на завод низьковольтної апаратури. ФОТОрепортаж

У ніч на 16 липня росіяни заявляють про атаку на завод низьковольтної апаратури у Курській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі український коптер скинув вибуховий пристрій на територію заводу низьковольтної апаратури в Кореневому. Ніхто з працівників не постраждав. Займання в одному з технологічних цехів гасять пожежні розрахунки з двох районів", - написав  т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов.

Дивіться: У російському Курську горить 3754-а центральна авіа-технічна база. ВIДЕО

Атака безпілотників на Курську область РФ

Внаслідок атаки спалахнула пожежа

Автор: 

безпілотник (4435) росія (66461) Курськ (1172)


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Люблю як воно горить, як люди бігають, суєтяться.
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16.07.2024 01:56 Відповісти
хотів написати про "суєтяться". Не встиг))
Це важлива новина на фоні щоденних уражень розподільчої енергетичної інфраструктури на кацапії.
https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B024 Двадцять км від кордону , вважаю що цей завод треба розїбать вщент, бо це важливе виробництво низьковольтної апаратури розподілу та управління, призначеної для застосування у промислових та енергетичних системах. З цього заводу постачають на підстанції перекидні та розривні рубильники серії з дугогасними камерами на 100А, 250А, 400А та 630А, та роз'єднувачі для відключення ненавантажених мереж на струми від 600 до 3000 ампер.
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16.07.2024 02:07 Відповісти
 
 