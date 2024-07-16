В.о. губернатора Курської області Смирнов заявив про атаку українських БпЛА на завод низьковольтної апаратури. ФОТОрепортаж

У ніч на 16 липня росіяни заявляють про атаку на завод низьковольтної апаратури у Курській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі український коптер скинув вибуховий пристрій на територію заводу низьковольтної апаратури в Кореневому. Ніхто з працівників не постраждав. Займання в одному з технологічних цехів гасять пожежні розрахунки з двох районів", - написав т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов.

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