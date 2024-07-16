В.о. губернатора Курської області Смирнов заявив про атаку українських БпЛА на завод низьковольтної апаратури. ФОТОрепортаж
У ніч на 16 липня росіяни заявляють про атаку на завод низьковольтної апаратури у Курській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вночі український коптер скинув вибуховий пристрій на територію заводу низьковольтної апаратури в Кореневому. Ніхто з працівників не постраждав. Займання в одному з технологічних цехів гасять пожежні розрахунки з двох районів", - написав т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов.
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Це важлива новина на фоні щоденних уражень розподільчої енергетичної інфраструктури на кацапії.
https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B024 Двадцять км від кордону , вважаю що цей завод треба розїбать вщент, бо це важливе виробництво низьковольтної апаратури розподілу та управління, призначеної для застосування у промислових та енергетичних системах. З цього заводу постачають на підстанції перекидні та розривні рубильники серії з дугогасними камерами на 100А, 250А, 400А та 630А, та роз'єднувачі для відключення ненавантажених мереж на струми від 600 до 3000 ампер.