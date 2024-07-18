Арестованы активы более чем на 1 млрд грн экс-нардепа Янковского, который был доверенным лицом Януковича, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности арестовала активы экс-нардепа Николая Янковского на более 1 млрд грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В общем арестованы активы на более 1 млрд грн. Речь идет о банковских счетах и 4 квартирах в Киеве, доме и земле вблизи столицы, а также 7 авто премиум-класса, среди которых Maybach.

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"Фигурант был доверенным лицом президента-беглеца Виктора Януковича и входил в запрещенную Партию регионов. По материалам дела, еще до начала полномасштабной войны экс-нардеп выехал за границу и организовал оптовое производство медпрепаратов для незаконных вооруженных формирований террористической организации "днр".

Прежде всего, это обезболивающие средства для аптечек рашистов и военных госпиталей самопровозглашенных республик. Для производства медикаментов экс-нардеп задействовал подконтрольную ему фармкомпанию во временно захваченной Горловке Донецкой области. После открытия счетов в "республиканском банке днр" предприятие фигуранта ежегодно платило в бюджет террористической организации "днр" налоги, которые впоследствии шли на финансирование незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

СБУ сообщила фигурантам уголовного производства о подозрении по ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма, совершенные организованной группой лиц).

В отношении экс-нардепа и других фигурантов продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Речь идет о Николае Янковском, который был депутатом Верховной Рады нескольких созывов, в частности 5 и 6-го - от "Партии регионов".

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