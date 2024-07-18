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Защитникам Волчанска нужна срочная помощь с приобретением дронов и зарядных станций, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Волонтер Наталья Юсупова просит помочь с приобретением дронов, зарядных станций и прибора ночного видения.

Об этом она сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"На Волчанск, где продолжаются кровопролитные бои, враг постоянно атакует и уничтожает авиабомбами нужна срочная помощь", - отметила она.

Украинским защитникам нужны:

  • два дрона Мавик 3 про - 151 тыс. грн;
  • две зарядные станции - 50 тыс. грн;
  • зарядная станция на 1800 ВТ - 70 тыс. грн;
  • прибор ночного видения - 80 тыс. грн.

На фронт Юсупова уже отправила:

  • семь зарядных станций - общая сумма - 200 тыс. грн;
  • два генератора - 52 400 грн;
  • ремонт дронов 3 Т - 35 850 грн;
  • снаряжение для морпехов - 39 900 грн;
  • рации - 25 900 и 19 800 грн.

Также смотрите: Цена вопроса - жизнь бойцов: Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов и другого оборудования для воинов. ФОТОрепортаж

Реквизиты для помощи:

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банка

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253

Волонтерка Юсупова просить допомогти армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти армії

Автор: 

помощь (7905) волонтеры (2646) Юсупова Наталья (189)


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Топ комментарии
+14
Пора збирати новий ''Майдан'' для зміни влади. Ця влада прострочена і добре заробляє на війні.
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18.07.2024 18:11 Ответить
+10
зеленський в нас не жадний, допоможе. ось на днях тільки 9 лямів отримав від Порошенка за Червінського.
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18.07.2024 17:44 Ответить
+7
а нах тоді тво преЗедент та тво вр та кабмін ?
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18.07.2024 17:48 Ответить
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такє відчуття наче Мадяр один забезпечений дронами(
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18.07.2024 17:25 Ответить
от іменно. Чого та Юсупова не подзвонить Мадяру і не рішить всі проблєми ?
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18.07.2024 21:48 Ответить
Два дрони?!

Два дрони полегшать сітуацію?
Тетя, ти про що?!

Так звертайся до Умерова ! Він дасть грошей з свого карману. Не дасть?
Ну тоді, дасть з бюджету МО.

Тиж там з ним вась-вась на «громадських засадах» ( «консультант- помічник»?). Вирішуй проблему системно з « владою». А не затикай дірки.

А прості громадяни і без тебе свою останню копійку за донатять.
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19.07.2024 00:51 Ответить
... надрукуйте листа зе, або депутатам .
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18.07.2024 17:27 Ответить
Ну так поїдь під Вовчанськ й там надрукуй клоун.
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18.07.2024 22:49 Ответить
З дронами до Федорова або Бубочки.(півміліона вже зробили)😭
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18.07.2024 17:32 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%88%D1%96_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2023 Найзаможніші люди України
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18.07.2024 17:38 Ответить
А що про це думає умєров? Риторичне питання.
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18.07.2024 17:40 Ответить
зеленський в нас не жадний, допоможе. ось на днях тільки 9 лямів отримав від Порошенка за Червінського.
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18.07.2024 17:44 Ответить
а нах тоді тво преЗедент та тво вр та кабмін ?
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18.07.2024 17:48 Ответить
Юсупова ! Може пора на дрони для звільнення Криму розпочинати збирати кошти? На стратегічні.....
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18.07.2024 17:59 Ответить
Пора збирати новий ''Майдан'' для зміни влади. Ця влада прострочена і добре заробляє на війні.
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18.07.2024 18:11 Ответить
++
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18.07.2024 18:03 Ответить
+
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18.07.2024 18:14 Ответить
За кількістю дронів ми явно не програємо Росії, - Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Сухаревський Джерело:
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18.07.2024 18:14 Ответить
+
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18.07.2024 18:18 Ответить
Позор власти. Всё идет на откормленных ментов
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18.07.2024 18:29 Ответить
І що вже я вам дам? Кармани вивернули іще вивертають, думають що там щось лишилось.
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18.07.2024 18:58 Ответить
+
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18.07.2024 19:56 Ответить
+
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18.07.2024 21:49 Ответить
я тіщенку написав, він повинен щось підкинути з шкафчика з пачками баксів.
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18.07.2024 22:00 Ответить
той що підкине... ві навіть маму-хабалку на ринок поставив труселямі торгувати бо у нього все відібрали під час обшуку
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19.07.2024 04:46 Ответить
Хто там розповідав про виробництво аж мільйона дронів ?
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18.07.2024 22:07 Ответить
Там зараз реально тяжко... Чув сьогодні радісні хрюкання Скабеєвої...
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18.07.2024 22:21 Ответить
Тегните этого чувака, должен помочь. Это патриот. Он в Сумах водопровод делает.

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18.07.2024 22:23 Ответить
Так он 14% берет!!! С 24 дронов 4 себе!!!!!
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18.07.2024 23:40 Ответить
Чтобы депутат "Слуги Народа" брал откаты?

Да этого просто не может быть,

это какое-то ИПСО!!!
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19.07.2024 00:59 Ответить
Отдайте мой загранпаспорт, пойду в рейс снова отправлю 80000 грн. Нет возможности заработать... Как я могу помочь? Читать новости и плакать?
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18.07.2024 22:45 Ответить
Далі ще важче... І саме важчіше попереду... Пісня з "Собачого серця"!
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18.07.2024 23:42 Ответить
вертайся друже та в цнапі сам забери
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19.07.2024 04:47 Ответить
У вертухаїв з Західного кордону попросіть.
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19.07.2024 00:05 Ответить
То до таможні треба писати-от там патріоти таможннніки грошей гребуть-на всі мавіки хватить ще й на відкат хватить
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19.07.2024 08:18 Ответить
 
 