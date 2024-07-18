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Защитникам Волчанска нужна срочная помощь с приобретением дронов и зарядных станций, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж
Волонтер Наталья Юсупова просит помочь с приобретением дронов, зарядных станций и прибора ночного видения.
Об этом она сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"На Волчанск, где продолжаются кровопролитные бои, враг постоянно атакует и уничтожает авиабомбами нужна срочная помощь", - отметила она.
Украинским защитникам нужны:
- два дрона Мавик 3 про - 151 тыс. грн;
- две зарядные станции - 50 тыс. грн;
- зарядная станция на 1800 ВТ - 70 тыс. грн;
- прибор ночного видения - 80 тыс. грн.
На фронт Юсупова уже отправила:
- семь зарядных станций - общая сумма - 200 тыс. грн;
- два генератора - 52 400 грн;
- ремонт дронов 3 Т - 35 850 грн;
- снаряжение для морпехов - 39 900 грн;
- рации - 25 900 и 19 800 грн.
Реквизиты для помощи:
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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Два дрони полегшать сітуацію?
Тетя, ти про що?!
Так звертайся до Умерова ! Він дасть грошей з свого карману. Не дасть?
Ну тоді, дасть з бюджету МО.
Тиж там з ним вась-вась на «громадських засадах» ( «консультант- помічник»?). Вирішуй проблему системно з « владою». А не затикай дірки.
А прості громадяни і без тебе свою останню копійку за донатять.
Да этого просто не может быть,
это какое-то ИПСО!!!