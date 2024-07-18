Защитникам Волчанска нужна срочная помощь с приобретением дронов и зарядных станций, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Волонтер Наталья Юсупова просит помочь с приобретением дронов, зарядных станций и прибора ночного видения.

Об этом она сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"На Волчанск, где продолжаются кровопролитные бои, враг постоянно атакует и уничтожает авиабомбами нужна срочная помощь", - отметила она.

Украинским защитникам нужны:

два дрона Мавик 3 про - 151 тыс. грн;

две зарядные станции - 50 тыс. грн;

зарядная станция на 1800 ВТ - 70 тыс. грн;

прибор ночного видения - 80 тыс. грн.

На фронт Юсупова уже отправила:

семь зарядных станций - общая сумма - 200 тыс. грн;

два генератора - 52 400 грн;

ремонт дронов 3 Т - 35 850 грн;

снаряжение для морпехов - 39 900 грн;

рации - 25 900 и 19 800 грн.

Также смотрите: Цена вопроса - жизнь бойцов: Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов и другого оборудования для воинов. ФОТОрепортаж

Реквизиты для помощи:

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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