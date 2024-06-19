Цена вопроса - жизнь бойцов: Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов и другого оборудования для воинов. ФОТОрепортаж

Волонтер Наталья Юсупова просит помочь защитникам с приобретением дронов, зарядных станций и другого оборудования.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты оттягивают силы с Донбасса на Харьковское направление, - Генштаб. Кровопролитные бои, сотни погибших и раненых по нескольким направлениям. Очень много просьб о помощи, просим всех, пожалуйста, помогайте. Срочно нужны дроны, кабель, старлинки. Это самое важное, цена вопроса - жизнь бойцов!" - отметила волонтер.

Так, воинам нужны три дрона Mavic 3 pro - 225 тыс. грн, зарядные станции - 66 тыс. грн, кабель - около 70 тыс. грн, два Starlink - 40 тыс. грн.

Юсупова оплатила 5 дронов Mavic 3 pro - 375 тыс. грн, прицел - 59,1 тыс. грн, генераторы - 46 и 28,4 тыс. грн, одежду для раненых - 22,75 тыс. грн и 6 тыс. грн, прибор ночного видения - 28,9 тыс. грн.

Реквизиты для помощи:

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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