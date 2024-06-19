РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12180 посетителей онлайн
Новости Фото Волонтеры для армии
3 123 25

Цена вопроса - жизнь бойцов: Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов и другого оборудования для воинов. ФОТОрепортаж

Волонтер Наталья Юсупова просит помочь защитникам с приобретением дронов, зарядных станций и другого оборудования.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты оттягивают силы с Донбасса на Харьковское направление, - Генштаб. Кровопролитные бои, сотни погибших и раненых по нескольким направлениям. Очень много просьб о помощи, просим всех, пожалуйста, помогайте. Срочно нужны дроны, кабель, старлинки. Это самое важное, цена вопроса - жизнь бойцов!" - отметила волонтер.

Так, воинам нужны три дрона Mavic 3 pro - 225 тыс. грн, зарядные станции - 66 тыс. грн, кабель - около 70 тыс. грн, два Starlink - 40 тыс. грн.

Юсупова оплатила 5 дронов Mavic 3 pro - 375 тыс. грн, прицел - 59,1 тыс. грн, генераторы - 46 и 28,4 тыс. грн, одежду для раненых - 22,75 тыс. грн и 6 тыс. грн, прибор ночного видения - 28,9 тыс. грн.

Реквизиты для помощи:

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253

Волонтерка Юсупова просить допомогти для закупівлі дронів та обладнання для армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти для закупівлі дронів та обладнання для армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти для закупівлі дронів та обладнання для армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти для закупівлі дронів та обладнання для армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти для закупівлі дронів та обладнання для армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти для закупівлі дронів та обладнання для армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти для закупівлі дронів та обладнання для армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти для закупівлі дронів та обладнання для армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти для закупівлі дронів та обладнання для армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти для закупівлі дронів та обладнання для армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти для закупівлі дронів та обладнання для армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти для закупівлі дронів та обладнання для армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти для закупівлі дронів та обладнання для армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти для закупівлі дронів та обладнання для армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти для закупівлі дронів та обладнання для армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти для закупівлі дронів та обладнання для армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти для закупівлі дронів та обладнання для армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти для закупівлі дронів та обладнання для армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти для закупівлі дронів та обладнання для армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти для закупівлі дронів та обладнання для армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти для закупівлі дронів та обладнання для армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти для закупівлі дронів та обладнання для армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти для закупівлі дронів та обладнання для армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти для закупівлі дронів та обладнання для армії

Автор: 

помощь (7827) волонтеры (2637) Юсупова Наталья (186)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
Умерову, пиши!!!

Це його пряма відповідальність!

А громадянам звітуй-
послала 10 листів- відгуку ніякого.
показать весь комментарий
19.06.2024 16:37
+11
У котиків з тцк нехай просять. Котрі хабарі по 20к зелені збирають, а не в пенсіонерів і робочих з зп 10к.
показать весь комментарий
19.06.2024 16:21
+8
Юсупова, звісно молодець!!
а скільки запитів, з фактом нестачі, вона послала боневтіку???
показать весь комментарий
19.06.2024 16:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У котиків з тцк нехай просять. Котрі хабарі по 20к зелені збирають, а не в пенсіонерів і робочих з зп 10к.
показать весь комментарий
19.06.2024 16:21 Ответить
Де ти побачило що просять саме у пенсіонерів? чи аби щось гавкнути?
показать весь комментарий
19.06.2024 20:29 Ответить
Валентина, там було три тези: перша - про хабарі в ТЦК, друга про пенсіонерів, третя про робочих з ЗП в 10к. Чому ти саме до пенсіонерів доколупалась? Про інше нічого сказати? Здається тобі аби щось гавкнути.
показать весь комментарий
19.06.2024 21:48 Ответить
тому що я знаю хто на ці збори скидається з 2014-го.
показать весь комментарий
19.06.2024 22:09 Ответить
Юсупова, звісно молодець!!
а скільки запитів, з фактом нестачі, вона послала боневтіку???
показать весь комментарий
19.06.2024 16:28 Ответить
Ти обдовбався цукром до чого тут вона ,є ЗЄрмако дбр ітд і ще 69% довірялок презервадєнта .
показать весь комментарий
19.06.2024 16:50 Ответить
Олег...
я можу випити, а всяху хрень не вживаю та навіть не знаю смаку та запаху.
ті кого ти назвав, не хочуть знати того що знає пані Юсупова.
вона досвідчений волонтер і знає дуже багато з того, чому, чого не вистачає.
народ допомагає ЗСУ як може і Юсупова має доносити це до ОПи зеленського.
тож чим строчити ...йню, спершу думай.
бо у боневтіка є ярд дерев
лям дронів та ефективних менеджерів...
лиш українці цього всього не бачать нікуя.
от і прошу пані, вдовбувати це янелоху...
бо єрмак йому цього не каже...
показать весь комментарий
19.06.2024 18:51 Ответить
Умерову, пиши!!!

Це його пряма відповідальність!

А громадянам звітуй-
послала 10 листів- відгуку ніякого.
показать весь комментарий
19.06.2024 16:37 Ответить
Не можно закривати очі на тупості одних, які прикриваються героїзмом других.

Народ України взяв на себе все. А «влада» саботує та відвертається…
показать весь комментарий
19.06.2024 20:38 Ответить
Тцк ***** ....Хоча б свої смердючі думки при собі тримали ,наче їх примушують донатити ! Сволота !
показать весь комментарий
19.06.2024 16:47 Ответить
Скільки коштував супутник, на який притула збирав? А він ще літає?
показать весь комментарий
19.06.2024 17:01 Ответить
Його ніхто не бачив .
показать весь комментарий
19.06.2024 17:43 Ответить
Притула хотел поиметь денег ( и ермак его вроде крышует) . Сначала они крокодильими слезами вешали на уши мол сбор на Байрактары. Но вдруг просочилась информация что Байрактары подаренные , а притулённый фонд с министром хотел это скрыть и списать много бабла . тогда придумали мульку про спутник! Но журналисты и тут раскопали, мол это не спутник вовсе а аренда не пойми х. чего "по подписке" . При том что инфу западные покровители дают даром.
Вот такой шахер-махер, хотели с лохов поиметь из воздуха денег
показать весь комментарий
19.06.2024 20:16 Ответить
Тут дивно навіть не не,що обличчя заретушовані (хоча кого вони на Цензорі повинні боятися?),дивно,що вони всі одягнуті у т.з.мультикам,коли в ЗСУ український піксель... Так і хочеться промовити: дивно якщо не сказати більше...
показать весь комментарий
19.06.2024 17:32 Ответить
Патріотично налаштовані військовослужбовці ЗСУ після зняття "хренпіду" з посади- Головнокомандувача ЗСУ В.Залужного, на знак незгоди з цим прийняли одностайне рішення- одягатися тільки в мультикам
показать весь комментарий
19.06.2024 18:50 Ответить
+
показать весь комментарий
19.06.2024 17:34 Ответить
+
показать весь комментарий
19.06.2024 18:02 Ответить
++
показать весь комментарий
19.06.2024 19:23 Ответить
А де, трясця, півмільйона дронів з дЄрмаківськими чи з зєлєнскамі розписами ? Де **** наші дрони, які в Швейцарії "забезпечили" саміт кільком підарасам з Києва ? Дістали підари Банкової та ОПісу ! До останнього вони збираються .... триматись на посадах ? Українця чи кварталівця ?
показать весь комментарий
19.06.2024 20:00 Ответить
Не звертайте на дибілів увагу і донатьте. Тут переважно кацапо ботня набігає з тупими методичками під такі новини.
+
показать весь комментарий
19.06.2024 20:19 Ответить
Донатити треба. Це так.

Але не можно оминати бездіяльність влади! Умеров- перший хто повинен робить свою справу.

Не можешь? Пишов геть!
показать весь комментарий
19.06.2024 20:35 Ответить
Враховуючи кількість бездарних помилок і американську проксю то мені навіть відповісти нічого... Лише підтвердження моїх слів.
показать весь комментарий
19.06.2024 23:03 Ответить
Умеров, ти би почитав це все? А Юсуповій треба до Зе писати.
показать весь комментарий
19.06.2024 20:59 Ответить
+
показать весь комментарий
19.06.2024 21:52 Ответить
+
показать весь комментарий
19.06.2024 23:15 Ответить
 
 