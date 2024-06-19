Цена вопроса - жизнь бойцов: Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов и другого оборудования для воинов. ФОТОрепортаж
Волонтер Наталья Юсупова просит помочь защитникам с приобретением дронов, зарядных станций и другого оборудования.
Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты оттягивают силы с Донбасса на Харьковское направление, - Генштаб. Кровопролитные бои, сотни погибших и раненых по нескольким направлениям. Очень много просьб о помощи, просим всех, пожалуйста, помогайте. Срочно нужны дроны, кабель, старлинки. Это самое важное, цена вопроса - жизнь бойцов!" - отметила волонтер.
Так, воинам нужны три дрона Mavic 3 pro - 225 тыс. грн, зарядные станции - 66 тыс. грн, кабель - около 70 тыс. грн, два Starlink - 40 тыс. грн.
Юсупова оплатила 5 дронов Mavic 3 pro - 375 тыс. грн, прицел - 59,1 тыс. грн, генераторы - 46 и 28,4 тыс. грн, одежду для раненых - 22,75 тыс. грн и 6 тыс. грн, прибор ночного видения - 28,9 тыс. грн.
Реквизиты для помощи:
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер карты Банки
5375 4112 0025 4253
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а скільки запитів, з фактом нестачі, вона послала боневтіку???
я можу випити, а всяху хрень не вживаю та навіть не знаю смаку та запаху.
ті кого ти назвав, не хочуть знати того що знає пані Юсупова.
вона досвідчений волонтер і знає дуже багато з того, чому, чого не вистачає.
народ допомагає ЗСУ як може і Юсупова має доносити це до ОПи зеленського.
тож чим строчити ...йню, спершу думай.
бо у боневтіка є ярд дерев
лям дронів та ефективних менеджерів...
лиш українці цього всього не бачать нікуя.
от і прошу пані, вдовбувати це янелоху...
бо єрмак йому цього не каже...
Це його пряма відповідальність!
А громадянам звітуй-
послала 10 листів- відгуку ніякого.
Народ України взяв на себе все. А «влада» саботує та відвертається…
Вот такой шахер-махер, хотели с лохов поиметь из воздуха денег
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Але не можно оминати бездіяльність влади! Умеров- перший хто повинен робить свою справу.
Не можешь? Пишов геть!