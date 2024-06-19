Ціна питання - життя бійців: Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів та іншого обладнання для воїнів. ФОТОрепортаж
Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти захисникам із придбанням дронів, зарядних станцій та іншого обладнання.
Про це вона повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти відтягують сили з Донбасу на Харківський напрямок, - Генштаб. Кровопролитні бої, сотні загиблих та поранених по декількох напрямках. Дуже багато прохань про допомогу, просимо всіх, будь ласка, допомагайте. Терміново потрібні дрони, кабель, старлінки. Це саме важливе, ціна питання - життя бійців!" - зазначила волонтерка.
Так, воїнам потрібні три дрони Mavic 3 pro - 225 тис. грн, зарядні станції - 66 тис. грн, кабель - близько 70 тис. грн, два Starlink - 40 тис. грн.
Юсупова оплатила 5 дронів Mavic 3 pro - 375 тис. грн, приціл - 59,1 тис. грн, генератори - 46 та 28,4 тис. грн, одяг для поранених - 22,75 тис. грн та 6 тис. грн, прилад нічного бачення - 28,9 тис. грн.
Реквізити для допомоги:
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Посилання на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки
5375 4112 0025 4253
а скільки запитів, з фактом нестачі, вона послала боневтіку???
я можу випити, а всяху хрень не вживаю та навіть не знаю смаку та запаху.
ті кого ти назвав, не хочуть знати того що знає пані Юсупова.
вона досвідчений волонтер і знає дуже багато з того, чому, чого не вистачає.
народ допомагає ЗСУ як може і Юсупова має доносити це до ОПи зеленського.
тож чим строчити ...йню, спершу думай.
бо у боневтіка є ярд дерев
лям дронів та ефективних менеджерів...
лиш українці цього всього не бачать нікуя.
от і прошу пані, вдовбувати це янелоху...
бо єрмак йому цього не каже...
Це його пряма відповідальність!
А громадянам звітуй-
послала 10 листів- відгуку ніякого.
Народ України взяв на себе все. А «влада» саботує та відвертається…
Вот такой шахер-махер, хотели с лохов поиметь из воздуха денег
+
Але не можно оминати бездіяльність влади! Умеров- перший хто повинен робить свою справу.
Не можешь? Пишов геть!