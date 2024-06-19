УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9387 відвідувачів онлайн
Новини Фото Волонтери для армії
3 129 25

Ціна питання - життя бійців: Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів та іншого обладнання для воїнів. ФОТОрепортаж

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти захисникам із придбанням дронів, зарядних станцій та іншого обладнання.

Про це вона повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти відтягують сили з Донбасу на Харківський напрямок, - Генштаб. Кровопролитні бої, сотні загиблих та поранених по декількох напрямках. Дуже багато прохань про допомогу, просимо всіх, будь ласка, допомагайте. Терміново потрібні дрони, кабель, старлінки. Це саме важливе, ціна питання - життя бійців!" - зазначила волонтерка.

Так, воїнам потрібні три дрони Mavic 3 pro - 225 тис. грн, зарядні станції - 66 тис. грн, кабель - близько 70 тис. грн, два Starlink - 40 тис. грн.

Юсупова оплатила 5 дронів Mavic 3 pro - 375 тис. грн, приціл - 59,1 тис. грн, генератори - 46 та 28,4 тис. грн, одяг для поранених - 22,75 тис. грн та 6 тис. грн, прилад нічного бачення - 28,9 тис. грн.

Реквізити для допомоги:

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Також читайте: Наступ РФ по всьому фронту триває, воїнам дуже не вистачає дронів, Starlink та засобів РЕБ, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Волонтерка Юсупова просить допомогти для закупівлі дронів та обладнання для армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти для закупівлі дронів та обладнання для армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти для закупівлі дронів та обладнання для армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти для закупівлі дронів та обладнання для армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти для закупівлі дронів та обладнання для армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти для закупівлі дронів та обладнання для армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти для закупівлі дронів та обладнання для армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти для закупівлі дронів та обладнання для армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти для закупівлі дронів та обладнання для армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти для закупівлі дронів та обладнання для армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти для закупівлі дронів та обладнання для армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти для закупівлі дронів та обладнання для армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти для закупівлі дронів та обладнання для армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти для закупівлі дронів та обладнання для армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти для закупівлі дронів та обладнання для армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти для закупівлі дронів та обладнання для армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти для закупівлі дронів та обладнання для армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти для закупівлі дронів та обладнання для армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти для закупівлі дронів та обладнання для армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти для закупівлі дронів та обладнання для армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти для закупівлі дронів та обладнання для армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти для закупівлі дронів та обладнання для армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти для закупівлі дронів та обладнання для армії
Волонтерка Юсупова просить допомогти для закупівлі дронів та обладнання для армії

Автор: 

допомога (8665) волонтери (1351) Юсупова Наталія (202)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Умерову, пиши!!!

Це його пряма відповідальність!

А громадянам звітуй-
послала 10 листів- відгуку ніякого.
показати весь коментар
19.06.2024 16:37 Відповісти
+11
У котиків з тцк нехай просять. Котрі хабарі по 20к зелені збирають, а не в пенсіонерів і робочих з зп 10к.
показати весь коментар
19.06.2024 16:21 Відповісти
+8
Юсупова, звісно молодець!!
а скільки запитів, з фактом нестачі, вона послала боневтіку???
показати весь коментар
19.06.2024 16:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У котиків з тцк нехай просять. Котрі хабарі по 20к зелені збирають, а не в пенсіонерів і робочих з зп 10к.
показати весь коментар
19.06.2024 16:21 Відповісти
Де ти побачило що просять саме у пенсіонерів? чи аби щось гавкнути?
показати весь коментар
19.06.2024 20:29 Відповісти
Валентина, там було три тези: перша - про хабарі в ТЦК, друга про пенсіонерів, третя про робочих з ЗП в 10к. Чому ти саме до пенсіонерів доколупалась? Про інше нічого сказати? Здається тобі аби щось гавкнути.
показати весь коментар
19.06.2024 21:48 Відповісти
тому що я знаю хто на ці збори скидається з 2014-го.
показати весь коментар
19.06.2024 22:09 Відповісти
Юсупова, звісно молодець!!
а скільки запитів, з фактом нестачі, вона послала боневтіку???
показати весь коментар
19.06.2024 16:28 Відповісти
Ти обдовбався цукром до чого тут вона ,є ЗЄрмако дбр ітд і ще 69% довірялок презервадєнта .
показати весь коментар
19.06.2024 16:50 Відповісти
Олег...
я можу випити, а всяху хрень не вживаю та навіть не знаю смаку та запаху.
ті кого ти назвав, не хочуть знати того що знає пані Юсупова.
вона досвідчений волонтер і знає дуже багато з того, чому, чого не вистачає.
народ допомагає ЗСУ як може і Юсупова має доносити це до ОПи зеленського.
тож чим строчити ...йню, спершу думай.
бо у боневтіка є ярд дерев
лям дронів та ефективних менеджерів...
лиш українці цього всього не бачать нікуя.
от і прошу пані, вдовбувати це янелоху...
бо єрмак йому цього не каже...
показати весь коментар
19.06.2024 18:51 Відповісти
Умерову, пиши!!!

Це його пряма відповідальність!

А громадянам звітуй-
послала 10 листів- відгуку ніякого.
показати весь коментар
19.06.2024 16:37 Відповісти
Не можно закривати очі на тупості одних, які прикриваються героїзмом других.

Народ України взяв на себе все. А «влада» саботує та відвертається…
показати весь коментар
19.06.2024 20:38 Відповісти
Тцк ***** ....Хоча б свої смердючі думки при собі тримали ,наче їх примушують донатити ! Сволота !
показати весь коментар
19.06.2024 16:47 Відповісти
Скільки коштував супутник, на який притула збирав? А він ще літає?
показати весь коментар
19.06.2024 17:01 Відповісти
Його ніхто не бачив .
показати весь коментар
19.06.2024 17:43 Відповісти
Притула хотел поиметь денег ( и ермак его вроде крышует) . Сначала они крокодильими слезами вешали на уши мол сбор на Байрактары. Но вдруг просочилась информация что Байрактары подаренные , а притулённый фонд с министром хотел это скрыть и списать много бабла . тогда придумали мульку про спутник! Но журналисты и тут раскопали, мол это не спутник вовсе а аренда не пойми х. чего "по подписке" . При том что инфу западные покровители дают даром.
Вот такой шахер-махер, хотели с лохов поиметь из воздуха денег
показати весь коментар
19.06.2024 20:16 Відповісти
Тут дивно навіть не не,що обличчя заретушовані (хоча кого вони на Цензорі повинні боятися?),дивно,що вони всі одягнуті у т.з.мультикам,коли в ЗСУ український піксель... Так і хочеться промовити: дивно якщо не сказати більше...
показати весь коментар
19.06.2024 17:32 Відповісти
Патріотично налаштовані військовослужбовці ЗСУ після зняття "хренпіду" з посади- Головнокомандувача ЗСУ В.Залужного, на знак незгоди з цим прийняли одностайне рішення- одягатися тільки в мультикам
показати весь коментар
19.06.2024 18:50 Відповісти
+
показати весь коментар
19.06.2024 17:34 Відповісти
+
показати весь коментар
19.06.2024 18:02 Відповісти
++
показати весь коментар
19.06.2024 19:23 Відповісти
А де, трясця, півмільйона дронів з дЄрмаківськими чи з зєлєнскамі розписами ? Де **** наші дрони, які в Швейцарії "забезпечили" саміт кільком підарасам з Києва ? Дістали підари Банкової та ОПісу ! До останнього вони збираються .... триматись на посадах ? Українця чи кварталівця ?
показати весь коментар
19.06.2024 20:00 Відповісти
Не звертайте на дибілів увагу і донатьте. Тут переважно кацапо ботня набігає з тупими методичками під такі новини.
+
показати весь коментар
19.06.2024 20:19 Відповісти
Донатити треба. Це так.

Але не можно оминати бездіяльність влади! Умеров- перший хто повинен робить свою справу.

Не можешь? Пишов геть!
показати весь коментар
19.06.2024 20:35 Відповісти
Враховуючи кількість бездарних помилок і американську проксю то мені навіть відповісти нічого... Лише підтвердження моїх слів.
показати весь коментар
19.06.2024 23:03 Відповісти
Умеров, ти би почитав це все? А Юсуповій треба до Зе писати.
показати весь коментар
19.06.2024 20:59 Відповісти
+
показати весь коментар
19.06.2024 21:52 Відповісти
+
показати весь коментар
19.06.2024 23:15 Відповісти
 
 