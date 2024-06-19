Ціна питання - життя бійців: Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів та іншого обладнання для воїнів. ФОТОрепортаж

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти захисникам із придбанням дронів, зарядних станцій та іншого обладнання.

Про це вона повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти відтягують сили з Донбасу на Харківський напрямок, - Генштаб. Кровопролитні бої, сотні загиблих та поранених по декількох напрямках. Дуже багато прохань про допомогу, просимо всіх, будь ласка, допомагайте. Терміново потрібні дрони, кабель, старлінки. Це саме важливе, ціна питання - життя бійців!" - зазначила волонтерка.

Так, воїнам потрібні три дрони Mavic 3 pro - 225 тис. грн, зарядні станції - 66 тис. грн, кабель - близько 70 тис. грн, два Starlink - 40 тис. грн.

Юсупова оплатила 5 дронів Mavic 3 pro - 375 тис. грн, приціл - 59,1 тис. грн, генератори - 46 та 28,4 тис. грн, одяг для поранених - 22,75 тис. грн та 6 тис. грн, прилад нічного бачення - 28,9 тис. грн.

Реквізити для допомоги:

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Також читайте: Наступ РФ по всьому фронту триває, воїнам дуже не вистачає дронів, Starlink та засобів РЕБ, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж















































