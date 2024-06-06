Наступ РФ по всьому фронту триває, воїнам дуже не вистачає дронів, Starlink та засобів РЕБ, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж
Про це вона повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Російський наступ по всьому фронту – від Харкова до села Роботине у Запорізькій області – продовжується. Тривають кровопролитні бої... Дуже не вистачає дронів, старлінків та ребів. Люди, дуже просимо допомоги в купівлі дронів. Дрони нищать ворога та рятують життя наших бійців", - йдеться в повідомленні.
Так, воїнам потрібно 4-6 штук Mavic 3 pro, один коштує 75 тис. грн.
Mavic 3T з тепловізором - 187 тис. грн.
Також захисникам потрібні старлінки, рації та антени.
Юсупова розповіла, що раніше купила Mavic 3T - 187 тис. грн, два Mavic 3 pro - 146 тис. грн, три Старлінки - 48 тис. грн та один за 17,5 тис. грн
Також волонтерка купила ще два Mavic 3 pro - 150 тис. грн, рюкзак для дронів та перекладачі - 8250 грн та 12 650 грн. Рації - 29 939 грн та 22 750 грн, а також зарядну станцію 22 тис. грн.
Реквізити для допомоги
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390 Yusupova Natalia Avhusta
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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а все рівно відступаємо, а Зеленського та ОП здається влаштовує.
Чи не пора міняти командувача, поки він все не просрав?
з доробкою Каб... і їх масовим приміненням збільшенням як дальності так і точності
орки отримали перевагу у беспілотниках... особливо в ударних Ланцетах та Кубах.....
поставки снарядів і балістики від Пн. Кореї
Війна дистанційна... у нас був снарядний голод... беспілотників невистачає... зараз потрохи снаряди почали надходити але вже військові жаліються що арти немає... частину вибили орки, частина на ремонті.. і командирам приходиться виставляти пріорітети кого підтримати артилерією
А Верховный Главнокомандующий катается по странам, чтобы поднять себе рейтинг.
Какие там дроны, какие РЕБ?
Царь решил, что это не царское дело.