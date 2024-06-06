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Новини Фото Війна
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Наступ РФ по всьому фронту триває, воїнам дуже не вистачає дронів, Starlink та засобів РЕБ, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Про це вона повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Російський наступ по всьому фронту – від Харкова до села Роботине у Запорізькій області – продовжується. Тривають кровопролитні бої... Дуже не вистачає дронів, старлінків та ребів. Люди, дуже просимо допомоги в купівлі дронів. Дрони нищать ворога та рятують життя наших бійців", - йдеться в повідомленні.

Так, воїнам потрібно 4-6 штук Mavic 3 pro, один коштує 75 тис. грн.

Mavic 3T з тепловізором - 187 тис. грн.

Також захисникам потрібні старлінки, рації та антени.

Юсупова розповіла, що раніше купила Mavic 3T - 187 тис. грн, два Mavic 3 pro - 146 тис. грн, три Старлінки - 48 тис. грн та один за 17,5 тис. грн

Також волонтерка купила ще два Mavic 3 pro - 150 тис. грн, рюкзак для дронів та перекладачі - 8250 грн та 12 650 грн. Рації - 29 939 грн та 22 750 грн, а також зарядну станцію 22 тис. грн.

Читайте також: Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів, засобів РЕБ та рації для захисників Часового Яру та Харківщини

Реквізити для допомоги

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390 Yusupova Natalia Avhusta

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Читайте: Росіяни без упину штурмують Вовчанськ, бійці дуже чекають на дрони: Волонтерка Юсупова просить допомогти українським захисникам. ФОТОрепортаж

Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам

Автор: 

волонтери (1333) Юсупова Наталія (195)


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Топ коментарі
+12
Стидаюся запитати а де мільйон дронів ну ті на які гроші забрали у міських громад і про які нам розповідав ЗЕ президент та його зграя, напевно там де і мільйон дерев.....
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06.06.2024 15:10
+10
Зверніться до Дикого, хай відсипле з походу на пінгвінів.
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06.06.2024 14:55
+8
То ти один з здриснквших?
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06.06.2024 15:46
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Зверніться до Дикого, хай відсипле з походу на пінгвінів.
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06.06.2024 14:55 Відповісти
Мені здалося, що я читав, що всі дрони на передовій зараз виробляються всередині країни, чи не так?
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06.06.2024 14:59 Відповісти
Чим міг, допоміг
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06.06.2024 15:01 Відповісти
Як призначили Сирського так тільки відступаємо і відступаємо, начебто і допомогу отримали,
а все рівно відступаємо, а Зеленського та ОП здається влаштовує.
Чи не пора міняти командувача, поки він все не просрав?
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06.06.2024 15:05 Відповісти
Треба міняти Верхо́вного Головнокомандувача та йго 5 чи 6 "ефективних" менеджерів
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06.06.2024 15:17 Відповісти
І як це ви пропонуєте зробити, навіть при тому, що більшість з 73% здриснули за кордон або від ТЦК переховуються і на вибори не підуть.
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06.06.2024 15:21 Відповісти
То ти один з здриснквших?
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06.06.2024 15:46 Відповісти
аххах піймав
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06.06.2024 16:14 Відповісти
Дивують такі дописувачі, сам виїхав, а всі інші "здриснувші", або якщо під ВПН,то вийди спочатку. А то як в тому анекдоті: " ти або труси одінь,або хрестик зніми"
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06.06.2024 16:22 Відповісти
комантар вийшов відмінний, я аж сам посміхнувся
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06.06.2024 18:15 Відповісти
Більше це звязано з іншим

з доробкою Каб... і їх масовим приміненням збільшенням як дальності так і точності
орки отримали перевагу у беспілотниках... особливо в ударних Ланцетах та Кубах.....
поставки снарядів і балістики від Пн. Кореї

Війна дистанційна... у нас був снарядний голод... беспілотників невистачає... зараз потрохи снаряди почали надходити але вже військові жаліються що арти немає... частину вибили орки, частина на ремонті.. і командирам приходиться виставляти пріорітети кого підтримати артилерією
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06.06.2024 16:43 Відповісти
Стидаюся запитати а де мільйон дронів ну ті на які гроші забрали у міських громад і про які нам розповідав ЗЕ президент та його зграя, напевно там де і мільйон дерев.....
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06.06.2024 15:10 Відповісти
Ніхто на це питання сьогодні не відповість, так само як і на наступні подібні "потужні обіцянки"! Нажаль ми практично нічого не можемо сьогодні зробити і вони про це знають! Єдине що можемо робити сьогодні, так це постійно нагадувати їм, що не забули, а ще сподіватися що Захід буде тиснути на зеВладу і іноді "дипломатично" змушувати їх робити хоча б щось "правильно" та на користь України!
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06.06.2024 15:26 Відповісти
+
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06.06.2024 15:14 Відповісти
Маємо не ефективне управління державою, а ще роздуті кадри державного аппарату!
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06.06.2024 15:23 Відповісти
Ворог наступає по всьому фронту, а ЗЕ! займається хернею замість допомогти Юсуповій грошима й технікою!
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06.06.2024 15:27 Відповісти
Прострочений що скаже, де мільйон дронів?
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06.06.2024 15:46 Відповісти
А ви до верховного головнокомандувача звертайиесь ..а то він так і кататиметься по закордонах
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06.06.2024 16:07 Відповісти
Так це місячна заробітна платня очільника ДЕРЖАВНОЇ Укрпошти...
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06.06.2024 16:18 Відповісти
******* КЛОУН, где лимон дронов?
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06.06.2024 16:24 Відповісти
У кожній рай.Раді є Старлінк. Їх майже не включають. ЗСУ вони потрібніші, ніж чиновникам шаритись по їнету.
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06.06.2024 16:31 Відповісти
+1000
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06.06.2024 16:35 Відповісти
зеленский кончена брехлива потвора - бреше на крові кращих військових - з обіцяних, їм та федоровим - по міліону, вже в травні повино бути у військах десь 800000 штук різних дронів. На прикинці травня ЕС зробило запит до МО - ну скіки там вже - відповідь - десь 142-145 тис штук. І це разом з волонтерскими. Він, тварюка знов збрехав - увесь у крові, увесь.
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06.06.2024 18:20 Відповісти
А в это время пингвины жрут красную икру и запивают шампанским...
А Верховный Главнокомандующий катается по странам, чтобы поднять себе рейтинг.
Какие там дроны, какие РЕБ?
Царь решил, что это не царское дело.
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06.06.2024 19:03 Відповісти
Він може підняти собі тільки штани, а не рейтинг! Рейтинг в нього один, недовіра!!!!!
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06.06.2024 20:43 Відповісти
Зєльоний, хдє дрони ?!!!!!!!!!!!!!
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06.06.2024 22:47 Відповісти
А Гундосяйший забрал деньги у бригад, якобы на дроны но ни одного "миллиона" на фронт не заказал!!!
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06.06.2024 23:14 Відповісти
+
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07.06.2024 00:55 Відповісти
 
 