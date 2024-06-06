Наступ РФ по всьому фронту триває, воїнам дуже не вистачає дронів, Starlink та засобів РЕБ, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Про це вона повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Російський наступ по всьому фронту – від Харкова до села Роботине у Запорізькій області – продовжується. Тривають кровопролитні бої... Дуже не вистачає дронів, старлінків та ребів. Люди, дуже просимо допомоги в купівлі дронів. Дрони нищать ворога та рятують життя наших бійців", - йдеться в повідомленні.

Так, воїнам потрібно 4-6 штук Mavic 3 pro, один коштує 75 тис. грн.

Mavic 3T з тепловізором - 187 тис. грн.

Також захисникам потрібні старлінки, рації та антени.

Юсупова розповіла, що раніше купила Mavic 3T - 187 тис. грн, два Mavic 3 pro - 146 тис. грн, три Старлінки - 48 тис. грн та один за 17,5 тис. грн

Також волонтерка купила ще два Mavic 3 pro - 150 тис. грн, рюкзак для дронів та перекладачі - 8250 грн та 12 650 грн. Рації - 29 939 грн та 22 750 грн, а також зарядну станцію 22 тис. грн.

Читайте також: Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів, засобів РЕБ та рації для захисників Часового Яру та Харківщини

Реквізити для допомоги

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390 Yusupova Natalia Avhusta

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Читайте: Росіяни без упину штурмують Вовчанськ, бійці дуже чекають на дрони: Волонтерка Юсупова просить допомогти українським захисникам. ФОТОрепортаж









































