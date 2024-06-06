Наступление РФ по всему фронту продолжается, воинам очень не хватает дронов, Starlink и средств РЭБ, - волонтер Юсупова. ФОТОРЕПОРТАЖ

Об этом она сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Российское наступление по всему фронту - от Харькова до села Работино в Запорожской области - продолжается. Продолжаются кровопролитные бои... Очень не хватает дронов, старлинков и ребов. Люди, очень просим помощи в покупке дронов. Дроны уничтожают врага и спасают жизни наших бойцов", - говорится в сообщении.

Так, воинам нужен 4-6 штук Mavic 3 pro, один стоит 75 тыс. грн.

Mavic 3T с тепловизором - 187 тыс. грн.

Также защитникам нужны старлинки, рации и антенны.

Юсупова рассказала, что ранее купила Mavic 3T - 187 тыс. грн, два Mavic 3 pro - 146 тыс. грн, три Старлинка - 48 тыс. грн и один за 17,5 тыс. грн

Также волонтер купила еще два Mavic 3 pro - 150 тыс. грн, рюкзак для дронов и переводчики - 8250 грн и 12 650 грн. Рации - 29 939 грн и 22 750 грн, а также зарядную станцию 22 тыс. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов, средств РЭБ и рации для защитников Часового Яра и Харьковщины

Реквизиты для помощи

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390 Юсупова Наталья Августа

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253

Смотрите также: Россияне без остановки штурмуют Волчанск, бойцы очень ждут дронов: волонтер Юсупова просит помочь украинским защитникам. ФОТОрепортаж









































