Наступление РФ по всему фронту продолжается, воинам очень не хватает дронов, Starlink и средств РЭБ, - волонтер Юсупова. ФОТОРЕПОРТАЖ
Об этом она сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Российское наступление по всему фронту - от Харькова до села Работино в Запорожской области - продолжается. Продолжаются кровопролитные бои... Очень не хватает дронов, старлинков и ребов. Люди, очень просим помощи в покупке дронов. Дроны уничтожают врага и спасают жизни наших бойцов", - говорится в сообщении.
Так, воинам нужен 4-6 штук Mavic 3 pro, один стоит 75 тыс. грн.
Mavic 3T с тепловизором - 187 тыс. грн.
Также защитникам нужны старлинки, рации и антенны.
Юсупова рассказала, что ранее купила Mavic 3T - 187 тыс. грн, два Mavic 3 pro - 146 тыс. грн, три Старлинка - 48 тыс. грн и один за 17,5 тыс. грн
Также волонтер купила еще два Mavic 3 pro - 150 тыс. грн, рюкзак для дронов и переводчики - 8250 грн и 12 650 грн. Рации - 29 939 грн и 22 750 грн, а также зарядную станцию 22 тыс. грн.
Реквизиты для помощи
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390 Юсупова Наталья Августа
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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а все рівно відступаємо, а Зеленського та ОП здається влаштовує.
Чи не пора міняти командувача, поки він все не просрав?
з доробкою Каб... і їх масовим приміненням збільшенням як дальності так і точності
орки отримали перевагу у беспілотниках... особливо в ударних Ланцетах та Кубах.....
поставки снарядів і балістики від Пн. Кореї
Війна дистанційна... у нас був снарядний голод... беспілотників невистачає... зараз потрохи снаряди почали надходити але вже військові жаліються що арти немає... частину вибили орки, частина на ремонті.. і командирам приходиться виставляти пріорітети кого підтримати артилерією
А Верховный Главнокомандующий катается по странам, чтобы поднять себе рейтинг.
Какие там дроны, какие РЕБ?
Царь решил, что это не царское дело.