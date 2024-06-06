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Новости Фото Война
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Наступление РФ по всему фронту продолжается, воинам очень не хватает дронов, Starlink и средств РЭБ, - волонтер Юсупова. ФОТОРЕПОРТАЖ

Об этом она сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Российское наступление по всему фронту - от Харькова до села Работино в Запорожской области - продолжается. Продолжаются кровопролитные бои... Очень не хватает дронов, старлинков и ребов. Люди, очень просим помощи в покупке дронов. Дроны уничтожают врага и спасают жизни наших бойцов", - говорится в сообщении.

Так, воинам нужен 4-6 штук Mavic 3 pro, один стоит 75 тыс. грн.

Mavic 3T с тепловизором - 187 тыс. грн.

Также защитникам нужны старлинки, рации и антенны.

Юсупова рассказала, что ранее купила Mavic 3T - 187 тыс. грн, два Mavic 3 pro - 146 тыс. грн, три Старлинка - 48 тыс. грн и один за 17,5 тыс. грн

Также волонтер купила еще два Mavic 3 pro - 150 тыс. грн, рюкзак для дронов и переводчики - 8250 грн и 12 650 грн. Рации - 29 939 грн и 22 750 грн, а также зарядную станцию 22 тыс. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов, средств РЭБ и рации для защитников Часового Яра и Харьковщины

Реквизиты для помощи

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390 Юсупова Наталья Августа

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253

Смотрите также: Россияне без остановки штурмуют Волчанск, бойцы очень ждут дронов: волонтер Юсупова просит помочь украинским защитникам. ФОТОрепортаж

Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам

Автор: 

волонтеры (2636) Юсупова Наталья (185)


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Топ комментарии
+12
Стидаюся запитати а де мільйон дронів ну ті на які гроші забрали у міських громад і про які нам розповідав ЗЕ президент та його зграя, напевно там де і мільйон дерев.....
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06.06.2024 15:10
+10
Зверніться до Дикого, хай відсипле з походу на пінгвінів.
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06.06.2024 14:55
+8
То ти один з здриснквших?
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06.06.2024 15:46
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Правила форума Совет форумчан
Зверніться до Дикого, хай відсипле з походу на пінгвінів.
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06.06.2024 14:55 Ответить
Мені здалося, що я читав, що всі дрони на передовій зараз виробляються всередині країни, чи не так?
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06.06.2024 14:59 Ответить
Чим міг, допоміг
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06.06.2024 15:01 Ответить
Як призначили Сирського так тільки відступаємо і відступаємо, начебто і допомогу отримали,
а все рівно відступаємо, а Зеленського та ОП здається влаштовує.
Чи не пора міняти командувача, поки він все не просрав?
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06.06.2024 15:05 Ответить
Треба міняти Верхо́вного Головнокомандувача та йго 5 чи 6 "ефективних" менеджерів
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06.06.2024 15:17 Ответить
І як це ви пропонуєте зробити, навіть при тому, що більшість з 73% здриснули за кордон або від ТЦК переховуються і на вибори не підуть.
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06.06.2024 15:21 Ответить
То ти один з здриснквших?
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06.06.2024 15:46 Ответить
аххах піймав
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06.06.2024 16:14 Ответить
Дивують такі дописувачі, сам виїхав, а всі інші "здриснувші", або якщо під ВПН,то вийди спочатку. А то як в тому анекдоті: " ти або труси одінь,або хрестик зніми"
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06.06.2024 16:22 Ответить
комантар вийшов відмінний, я аж сам посміхнувся
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06.06.2024 18:15 Ответить
Більше це звязано з іншим

з доробкою Каб... і їх масовим приміненням збільшенням як дальності так і точності
орки отримали перевагу у беспілотниках... особливо в ударних Ланцетах та Кубах.....
поставки снарядів і балістики від Пн. Кореї

Війна дистанційна... у нас був снарядний голод... беспілотників невистачає... зараз потрохи снаряди почали надходити але вже військові жаліються що арти немає... частину вибили орки, частина на ремонті.. і командирам приходиться виставляти пріорітети кого підтримати артилерією
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06.06.2024 16:43 Ответить
Стидаюся запитати а де мільйон дронів ну ті на які гроші забрали у міських громад і про які нам розповідав ЗЕ президент та його зграя, напевно там де і мільйон дерев.....
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06.06.2024 15:10 Ответить
Ніхто на це питання сьогодні не відповість, так само як і на наступні подібні "потужні обіцянки"! Нажаль ми практично нічого не можемо сьогодні зробити і вони про це знають! Єдине що можемо робити сьогодні, так це постійно нагадувати їм, що не забули, а ще сподіватися що Захід буде тиснути на зеВладу і іноді "дипломатично" змушувати їх робити хоча б щось "правильно" та на користь України!
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06.06.2024 15:26 Ответить
+
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06.06.2024 15:14 Ответить
Маємо не ефективне управління державою, а ще роздуті кадри державного аппарату!
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06.06.2024 15:23 Ответить
Ворог наступає по всьому фронту, а ЗЕ! займається хернею замість допомогти Юсуповій грошима й технікою!
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06.06.2024 15:27 Ответить
Прострочений що скаже, де мільйон дронів?
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06.06.2024 15:46 Ответить
А ви до верховного головнокомандувача звертайиесь ..а то він так і кататиметься по закордонах
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06.06.2024 16:07 Ответить
Так це місячна заробітна платня очільника ДЕРЖАВНОЇ Укрпошти...
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06.06.2024 16:18 Ответить
******* КЛОУН, где лимон дронов?
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06.06.2024 16:24 Ответить
У кожній рай.Раді є Старлінк. Їх майже не включають. ЗСУ вони потрібніші, ніж чиновникам шаритись по їнету.
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06.06.2024 16:31 Ответить
+1000
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06.06.2024 16:35 Ответить
зеленский кончена брехлива потвора - бреше на крові кращих військових - з обіцяних, їм та федоровим - по міліону, вже в травні повино бути у військах десь 800000 штук різних дронів. На прикинці травня ЕС зробило запит до МО - ну скіки там вже - відповідь - десь 142-145 тис штук. І це разом з волонтерскими. Він, тварюка знов збрехав - увесь у крові, увесь.
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06.06.2024 18:20 Ответить
А в это время пингвины жрут красную икру и запивают шампанским...
А Верховный Главнокомандующий катается по странам, чтобы поднять себе рейтинг.
Какие там дроны, какие РЕБ?
Царь решил, что это не царское дело.
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06.06.2024 19:03 Ответить
Він може підняти собі тільки штани, а не рейтинг! Рейтинг в нього один, недовіра!!!!!
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06.06.2024 20:43 Ответить
Зєльоний, хдє дрони ?!!!!!!!!!!!!!
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06.06.2024 22:47 Ответить
А Гундосяйший забрал деньги у бригад, якобы на дроны но ни одного "миллиона" на фронт не заказал!!!
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06.06.2024 23:14 Ответить
+
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07.06.2024 00:55 Ответить
 
 