Возле Привоза в Одессе произошла стрельба: Женщина выхватила у полицейского оружие. ВИДЕО+ФОТО

Возле рынка Привоз в Одессе произошел конфликт между полицией и гражданами. Группа лиц пыталась помешать действиям правоохранителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в патрульной полиции Одесской области.

"Сегодня в Одессе возле рынка Привоз патрульные остановили автомобиль BMW. У водителя патрульные обнаружили признаки наркотического опьянения. Мужчина нецензурно выражался, оказывал сопротивление, пройти освидетельствование отказывался.

Возле служебного авто собралась толпа людей, пытавшихся помочь мужчине убежать. Одна из женщин вырвала у полицейского огнестрельное оружие и разорвала форменную одежду. Патрульный применил в отношении нарушительницы спецсредство - баллончик с газом раздражающего действия, вернул пистолет и использовал его для вызова вспомогательных сил. Полицейский действовал в соответствии с п. 13 ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции", - говорится в сообщении.

В Департаменте коммуникации Нацполиции заявили, что водитель BMW и женщина, которая напала на патрульного полицейского при исполнении служебных полномочий, задержаны.

Также за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в отношении водителя BMW полицейские составили административный протокол.

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