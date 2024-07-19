Возле Привоза в Одессе произошла стрельба: Женщина выхватила у полицейского оружие. ВИДЕО+ФОТО
Возле рынка Привоз в Одессе произошел конфликт между полицией и гражданами. Группа лиц пыталась помешать действиям правоохранителей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в патрульной полиции Одесской области.
"Сегодня в Одессе возле рынка Привоз патрульные остановили автомобиль BMW. У водителя патрульные обнаружили признаки наркотического опьянения. Мужчина нецензурно выражался, оказывал сопротивление, пройти освидетельствование отказывался.
Возле служебного авто собралась толпа людей, пытавшихся помочь мужчине убежать. Одна из женщин вырвала у полицейского огнестрельное оружие и разорвала форменную одежду. Патрульный применил в отношении нарушительницы спецсредство - баллончик с газом раздражающего действия, вернул пистолет и использовал его для вызова вспомогательных сил. Полицейский действовал в соответствии с п. 13 ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции", - говорится в сообщении.
В Департаменте коммуникации Нацполиции заявили, что водитель BMW и женщина, которая напала на патрульного полицейского при исполнении служебных полномочий, задержаны.
Также за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в отношении водителя BMW полицейские составили административный протокол.
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Їм можна?
https://focus.ua/ukraine/218062 В Бразилии забастовка полицейских привела к двукратному росту преступности
Будь-який гопарь з арматурою стає царем, законом і богом в одному флаконі.
Тепер може сісти...
Але якщо нємєстниє мєнти не розібрались і наїхали на місцевого "смотрящєго", то картина цілком логічно виглядає.
А скільки тут скиглили, що BMW буцімто не чипають...
Отримайте та розпишіться.
Чого б це натовп захищав (тобто йшов на конфлікт з поліцією) того, хто, за переконанням більшості, винний у продовженні війни?
Чума на тебе!
- Шоб у них не відбирали пістолети.
Выстрелил красной сигнальной ракетой или использовал как рацию?
Ну як це вихопила пістолет ?? Шо це за х..ня ? Де був напарник копа , чому зразу ж не всадив в ту с-ку всю обойму .?? Я в шоці .
Наша поліція як дітвора .
Чому в штатах за таке валять зразу ж наповал , а в нас все сюсюкаються !? При тому що в нас країні ще й військовий стан , на відміну від США . !!
https://www.facebook.com/reel/897299885566187
Все робиться щоб звичайна війна переросла в громадянську чи щоб громадяни перестали підтримувати цю державу.
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А навіщо він тримав мішок на голові?
https://neolurk.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5 Мешок на голове
Неолурк
https://neolurk.org › wiki › Мешок_на_голове
4 февр. 2024 г. - Мешок надевают на голову (или в более мягком случае просто завязывают глаза), когда хотят препроводить героя так, чтобы он не запомнил дорогу, ...
за такую висоту
то, что мусор на подходє
било видно за версту
Для поліцаїв війна закінчилась не почавшись, бо в перші тижні вторгнення я їх не ніде бачив (мабуть вони вчились маскуванню), а повилазили вони, коли коли орків поперли з Київщини.
Зраз вони носять зброю немов біжутерію якусь. От як можна не заволодіти зброєю ось цієї тьоті в поліцейській уніформі?
https://www.facebook.com/reel/897299885566187
а тепер зневірений, і замість армії втікає від бусіків ...)
єдиний доступний засіб зв'язку у патрульного то пістолет?
Наступного разу пропоную палити машину та за допомогою диму подавати сигнали колегам чи возити з собою шмат рейки і лупашити по ньому ломом- це теж надзвичайно дефективно.
Недаремно було сказано. Поліцейським просто вкрай треба гумові кийки.
Саме це й роздратувало натовп!!!
То такі писаки писали.
Дратівливою може бути лише жива істота, і ніяк інакше.
Якщо те саме сказати кацапським язиком, то нам повідомили про "раздражительный газ", - замість "раздражающего".