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Возле Привоза в Одессе произошла стрельба: Женщина выхватила у полицейского оружие. ВИДЕО+ФОТО

Возле рынка Привоз в Одессе произошел конфликт между полицией и гражданами. Группа лиц пыталась помешать действиям правоохранителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в патрульной полиции Одесской области.

"Сегодня в Одессе возле рынка Привоз патрульные остановили автомобиль BMW. У водителя патрульные обнаружили признаки наркотического опьянения. Мужчина нецензурно выражался, оказывал сопротивление, пройти освидетельствование отказывался.

Возле служебного авто собралась толпа людей, пытавшихся помочь мужчине убежать. Одна из женщин вырвала у полицейского огнестрельное оружие и разорвала форменную одежду. Патрульный применил в отношении нарушительницы спецсредство - баллончик с газом раздражающего действия, вернул пистолет и использовал его для вызова вспомогательных сил. Полицейский действовал в соответствии с п. 13 ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции", - говорится в сообщении.

В Департаменте коммуникации Нацполиции заявили, что водитель BMW и женщина, которая напала на патрульного полицейского при исполнении служебных полномочий, задержаны.

Также за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в отношении водителя BMW полицейские составили административный протокол.

Читайте также: В Украине растет количество ДТП из-за вождения в нетрезвом состоянии: с начала 2024 года зафиксировано почти 50 тысяч случаев, - Патрульная полиция

В Одесі на Привозі сталася стрілянина. Затримали водія у стані наркотичного сп'яніння
В Одесі на Привозі сталася стрілянина. Затримали водія у стані наркотичного сп'яніння

Автор: 

Одесса (7959) Нацполиция (16607) стрельба (3272) патрульная полиция (1815)


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Топ комментарии
+26
Їбана влада, діями своїх мусорських та тцкашних шакалів, розхитала настрої суспільства так, що це ось-ось переросте в суцільний хаос.
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19.07.2024 12:09 Ответить
+26
Обычно люди не горят желанием защищать водителей "БМВ",особенно если те в состоянии наркотического опьянения...
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19.07.2024 12:09 Ответить
+15
А тьотя була мамою волонтера?Тільки зброю вихопила, не кусалась?
Тепер може сісти...
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19.07.2024 12:09 Ответить
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Росуянин, вам вже нема про що писати, що таку полову гоните ?
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19.07.2024 15:20 Ответить
А как? Расскажи, это важно!
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19.07.2024 12:18 Ответить
В Україні не діють закони...
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19.07.2024 12:01 Ответить
Невже тепер можна компанією заходити в магазин з битками, брати що заманеться, і якщо охорона не перешкодила, спокійно йти геть?
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19.07.2024 12:23 Ответить
Можно,если ты принадлежишь к определённым социальным слоям общества. Такой вот неофеодализм.
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19.07.2024 12:32 Ответить
Я маю на увазі пересічним.
Їм можна?
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19.07.2024 12:33 Ответить
Вот им как раз нельзя,законы в Украине действуют исключительно для покарания "пересічних громадян". Я же говорю-неофедализм
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19.07.2024 12:37 Ответить
Це погано, але ще можна пережити. Набагато гірше, коли закони перестають діяти і для пересічних.
https://focus.ua/ukraine/218062 В Бразилии забастовка полицейских привела к двукратному росту преступности
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19.07.2024 12:41 Ответить
А что Вы хотели? Горячие латинские парни! Опять же в "фавелах" свои законы,копы туда особо не суются.
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19.07.2024 12:46 Ответить
Ілюстрація того, що буває, коли закони в країні насправді не діють.
Будь-який гопарь з арматурою стає царем, законом і богом в одному флаконі.
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19.07.2024 12:50 Ответить
Если гопарь знает,что может получить пулю от гражданина на законных основаниях( даже если сам вооружен)-то он мышь дрожащая. Но это не к Украине,увы.
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19.07.2024 13:28 Ответить
Так законів немає. Добре, якщо у вас є зброя, а якщо ні? А якщо волина у гопаря замість арматури? І гопарь не один?
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19.07.2024 14:26 Ответить
якщо ти одягнений сам знаєш як, то можна
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19.07.2024 14:55 Ответить
Взагалі-то все можна, просто наслідки різні.
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19.07.2024 14:58 Ответить
без наслідків
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19.07.2024 15:03 Ответить
То ви вже так по магазинах ходите? Одяглись як самі знаєте хто, а замість грошей - битка.
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19.07.2024 15:14 Ответить
так, разом з вами
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19.07.2024 15:15 Ответить
А, тоді питань немає, колего.
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19.07.2024 15:17 Ответить
А тьотя була мамою волонтера?Тільки зброю вихопила, не кусалась?
Тепер може сісти...
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19.07.2024 12:09 Ответить
Знаючи привозний контингент, того волонтера (якщо справжній) самі б сєдухі копняками в бусік запхали.
Але якщо нємєстниє мєнти не розібрались і наїхали на місцевого "смотрящєго", то картина цілком логічно виглядає.
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19.07.2024 12:09 Ответить
Ну ви ж там не були, це лише ваші фантазії, а я тут працюю навпроти.
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19.07.2024 12:11 Ответить
То що, у нас Привоз такий патріотичний став?
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19.07.2024 12:12 Ответить
Чомусь в мене приблизно така сама картина вимальовуються...
А скільки тут скиглили, що BMW буцімто не чипають...
Отримайте та розпишіться.
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19.07.2024 12:17 Ответить
Версія з волонтером виглядає непереконливо.
Чого б це натовп захищав (тобто йшов на конфлікт з поліцією) того, хто, за переконанням більшості, винний у продовженні війни?
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19.07.2024 12:22 Ответить
Та отож!
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19.07.2024 12:24 Ответить
Тому що це одеса та привоз де зібралися закінченні відброси.
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19.07.2024 19:31 Ответить
не встигла застрелити, бо зовсім не так все було.
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19.07.2024 12:03 Ответить
Так то мусорок з голим торсом з пєкаля шмаляє??
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19.07.2024 12:07 Ответить
Вгодованний мусорок
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19.07.2024 12:12 Ответить
ага, жіночка відібрала у нього пукалку, почала роздягати самі знаєте навіщо, а він злякався, повернув пукалку собі і почав шмаляти
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19.07.2024 14:57 Ответить
Їбана влада, діями своїх мусорських та тцкашних шакалів, розхитала настрої суспільства так, що це ось-ось переросте в суцільний хаос.
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19.07.2024 12:09 Ответить
Обычно люди не горят желанием защищать водителей "БМВ",особенно если те в состоянии наркотического опьянения...
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19.07.2024 12:09 Ответить
То не люди то рідня треба як у дніпрі пристрелить обох і все
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19.07.2024 12:18 Ответить
Пропонуєте перетворити Україну на Сомалі? Щоб кожен стріляв у кого заманеться?

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19.07.2024 12:39 Ответить
Такаж кацапська потвора з лугандонії чи з расеюшки сиди тихенько сопи в дві дірки щоб тобі не прилетіло
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19.07.2024 12:16 Ответить
свине кацапська, ану за парЄбрік!

Чума на тебе!
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19.07.2024 12:37 Ответить
Що за дурню я тільки що прочитав? Водія бмв під мухою захищав натовп від мусорів? То на якій планеті таке сталось?
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19.07.2024 12:13 Ответить
В Одесі на привозі.
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19.07.2024 12:31 Ответить
В Одесі, та ще й біля ринку, п'яного водія БМВ мусарня мала б захищати від натовпу, але ніяк не навпаки...
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19.07.2024 12:36 Ответить
Там на привозі все залежить від авторитету конкретної особи. Менти там зазвичай зайві.
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19.07.2024 12:43 Ответить
- Навіщо поліції видали автомати?
- Шоб у них не відбирали пістолети.
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19.07.2024 12:15 Ответить
"... вернул пистолет и использовал его для вызова вспомогательных сил".
Выстрелил красной сигнальной ракетой или использовал как рацию?
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19.07.2024 12:18 Ответить
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19.07.2024 12:25 Ответить
Бо так і є.
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19.07.2024 16:20 Ответить
у сміття відібрали пістоль
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19.07.2024 12:28 Ответить
Гугл транслейт знову спалив кацапа, скажи палєнітца..
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20.07.2024 00:42 Ответить
ну яка *******.... Одна з жінок вирвала у поліцейського вогнепальну зброю і розірвала формений одяг. Патрульний застосував щодо порушниці спецзасіб - балончик з газом дратівливої дії, повернув пістолет та використав його для виклику допоміжних сил.використав пістолет для виклику.це що ? туди дуй а назад гуй ? як ?
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19.07.2024 12:56 Ответить
При ЗЕлених поліція зробилась якась зовсім вже беззуба .
Ну як це вихопила пістолет ?? Шо це за х..ня ? Де був напарник копа , чому зразу ж не всадив в ту с-ку всю обойму .?? Я в шоці .
Наша поліція як дітвора .
Чому в штатах за таке валять зразу ж наповал , а в нас все сюсюкаються !? При тому що в нас країні ще й військовий стан , на відміну від США . !!
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19.07.2024 13:05 Ответить
треба було всіх з кулемета розстріляти, і цивільних і поліцейських? все одно з них толку нема, вірно?
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19.07.2024 15:00 Ответить
Погляньте лиш, як вони поводяться зі зброєю. По-перше повне ігнорування правил безпеки. А по-друге як у тієї поліціянтки ще не вкрали її автомат?
https://www.facebook.com/reel/897299885566187
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19.07.2024 21:14 Ответить
Ненависть звичайних громадян до держ. органів, тобто до держави вже перевищує всі показники.
Все робиться щоб звичайна війна переросла в громадянську чи щоб громадяни перестали підтримувати цю державу.
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19.07.2024 13:09 Ответить
Вчера на Б.Арнаутской тоже паковали. Один повязанный с мешком на голове стоял, второго заламывали под кайданки, а вокруг уйма была претендентов. Ментов тоже было не мало.
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19.07.2024 13:09 Ответить
около обеда
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19.07.2024 13:12 Ответить
Один повязанный с мешком на голове стоял
****************
А навіщо він тримав мішок на голові?

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19.07.2024 13:22 Ответить
для недолуго-несмышленных.
https://neolurk.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5 Мешок на голове

Неолурк

https://neolurk.org › wiki › Мешок_на_голове

4 февр. 2024 г. - Мешок надевают на голову (или в более мягком случае просто завязывают глаза), когда хотят препроводить героя так, чтобы он не запомнил дорогу, ...
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19.07.2024 13:32 Ответить
тащ на глаза балуется. Я же не про на макушке вам говорил... ПХЕ...
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19.07.2024 13:34 Ответить
К тому же , я про крам - ни гу-гу... Черти что, понимаешь ли ...
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19.07.2024 13:36 Ответить
уважали дядю стьопу
за такую висоту
то, что мусор на подходє
било видно за версту
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19.07.2024 13:11 Ответить
Як це вирвала вогнепальну зброю? Вона що робокоп? Міцніше треба тримати. Поліціянта за нехлюйство зі зброєю - в окопи
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19.07.2024 13:12 Ответить
Та тумба так раптово навалилася ззаду, що він встиг передати по рації "Я попав під танк! Помираю, але врятую від гусениць табельну зброю!" і відкинув пістолет.
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19.07.2024 15:12 Ответить
В окопи, але зброю не давати, бо він її про...бе.
Для поліцаїв війна закінчилась не почавшись, бо в перші тижні вторгнення я їх не ніде бачив (мабуть вони вчились маскуванню), а повилазили вони, коли коли орків поперли з Київщини.
Зраз вони носять зброю немов біжутерію якусь. От як можна не заволодіти зброєю ось цієї тьоті в поліцейській уніформі?
https://www.facebook.com/reel/897299885566187
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19.07.2024 21:21 Ответить
Це вже ознаки початку громадянської війни.
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19.07.2024 13:29 Ответить
Вилізь з-під дивану на свіже повітря.
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19.07.2024 13:42 Ответить
Такі як ти в 2019 кричали" хуже нибудет,какая разница",я дуже радий за вас що ваш вибір "подарував вам велику радість....)
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19.07.2024 16:52 Ответить
москворотий "влад" у 2019 кричав "віра, мова, армія" ))
а тепер зневірений, і замість армії втікає від бусіків ...)
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19.07.2024 17:51 Ответить
лишньохромосомний я своє відвоював ,так що бігай тепер ти від бусіків..
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19.07.2024 18:34 Ответить
авжеж, у 1945.
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20.07.2024 08:41 Ответить
Мабуть стадо здичавілих москворотих ухилянтів побачило тризуб і почало кусатись.
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19.07.2024 13:47 Ответить
ну навіщо ви так про поліцію пишете? навіть серед них є 2-3 % патріотів
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19.07.2024 15:02 Ответить
"...повернув пістолет та використав його для виклику допоміжних сил",-

єдиний доступний засіб зв'язку у патрульного то пістолет?
Наступного разу пропоную палити машину та за допомогою диму подавати сигнали колегам чи возити з собою шмат рейки і лупашити по ньому ломом- це теж надзвичайно дефективно.
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19.07.2024 13:59 Ответить
"Не вірю я у силу слова а вірю я у силу ********."
Недаремно було сказано. Поліцейським просто вкрай треба гумові кийки.
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19.07.2024 14:23 Ответить
Там кругом ротазіїв на цілий взод,чи може всі там з відмазкою,типу ФОПи,ринок же.
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19.07.2024 14:25 Ответить
Оце героїчна жінка! Люди натомились терпіти Беспредел мусоров. Нажаль не втікала чи пристрелила ублюдка гестапівця
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19.07.2024 15:19 Ответить
"...балончик з газом дратівливої дії", Джерело:

Саме це й роздратувало натовп!!!
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19.07.2024 15:24 Ответить
Подразнюючої дії.
То такі писаки писали.
Дратівливою може бути лише жива істота, і ніяк інакше.

Якщо те саме сказати кацапським язиком, то нам повідомили про "раздражительный газ", - замість "раздражающего".
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19.07.2024 17:50 Ответить
А треба було її пристрелити..
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19.07.2024 19:23 Ответить
Краще б ти звсох у батька на трусах
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19.07.2024 22:20 Ответить
А скільки ухилянтів на відео тому . Одеса клоака ще та !!!
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20.07.2024 04:51 Ответить
 
 