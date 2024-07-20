В Ростовской области заявили о сбивании 26 беспилотников, местные сообщили о "прилетах" по аэродрому и нефтебазе
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о массированной атаке беспилотников ночью 20 июля и работе ПВО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.
"Всего минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили в Ростовской области 26 БПЛА. В результате атаки пострадавших нет. К месту падения обломков БПЛА выехали аварийные службы", - заявил Голубев.
При этом местные жители в социальных сетях сообщают о мощных прилетах по военному аэродрому Миллерова. Местные паблики пишут о более 16 взрывах вблизи поселка Долотинка и в районе нефтебазы, а также пишут о пожарах в районе взлетно-посадочной полосы и самолетов.
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+12 Александр Чуднивец #474549
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Може,краще на поміч військовим дати,інтернет повний просьбами військових скинутись на дрони.