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В Ростовской области заявили о сбивании 26 беспилотников, местные сообщили о "прилетах" по аэродрому и нефтебазе

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о массированной атаке беспилотников ночью 20 июля и работе ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

"Всего минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили в Ростовской области 26 БПЛА. В результате атаки пострадавших нет. К месту падения обломков БПЛА выехали аварийные службы", - заявил Голубев.

При этом местные жители в социальных сетях сообщают о мощных прилетах по военному аэродрому Миллерова. Местные паблики пишут о более 16 взрывах вблизи поселка Долотинка и в районе нефтебазы, а также пишут о пожарах в районе взлетно-посадочной полосы и самолетов.

Также читайте: В пяти регионах России третий день подряд введены графики отключения света после сбоя на Ростовской АЭС

Ростовська область Міллерово
Ростовська область Міллерово

Автор: 

беспилотник (3856) россия (96446) аэродром (310)


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Топ комментарии
+12
а шо нє панятна-гєраічєскіє лапатниє аерадроми і нєфтєбази апять всьо гєраічєскі сбілі сабой...
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20.07.2024 08:04 Ответить
+8
ростов,лови штрафний,твоя черга
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20.07.2024 08:03 Ответить
+7
И в тоже время Украина занимается транзитом рашкиной нефти.
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20.07.2024 08:25 Ответить
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ростов,лови штрафний,твоя черга
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20.07.2024 08:03 Ответить
Там зараз холодрига. Потрібні вогнища, щоб мокші зігрілись.
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20.07.2024 08:14 Ответить
а шо нє панятна-гєраічєскіє лапатниє аерадроми і нєфтєбази апять всьо гєраічєскі сбілі сабой...
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20.07.2024 08:04 Ответить
Палати має від Кенігсберга до Урала!!))
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20.07.2024 09:43 Ответить
Олімпійський вогонь з України, прийшов рашистам на голови!
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20.07.2024 08:23 Ответить
И в тоже время Украина занимается транзитом рашкиной нефти.
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20.07.2024 08:25 Ответить
І у той же час росія радо приймає ворожу валюту за цю нафту.
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20.07.2024 09:16 Ответить
І отримує за це з рашкостану богомєрзкіє долари, за які купує снаряди,якими вбиває рашкостанців
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20.07.2024 09:44 Ответить
У той же час Європа купує російську нафту й газ, платячи за це гроші, які підуть на вбивство дітей та цивільних в Україні.
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20.07.2024 09:51 Ответить
Нє - ну - можна збити і над нафтобазою - мало не покажеться
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20.07.2024 08:35 Ответить
Більша по території,фінансах,ресурсах кацапія-випустила по Україні ,якщо вірити -лише 16 безпілотників,13 з яких наше ПВО збило.Тепер же маленька Україна спромоглася атакувати кацапів -26 безпілотниками???Скотобєєва і солов*їне гівно-просто дрібні карлики по брехні.Їм би на курси до МО.
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20.07.2024 09:30 Ответить
так иногда бывает, лапотный! всё таки третий год войны идёт
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20.07.2024 11:25 Ответить
може аеродром це і є ппо рашистів... Стоїть пропагандон позаду нього палає а воно кіздить про успєшнає сбітіє
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20.07.2024 11:28 Ответить
Пускають на рост.обл.,там їх збивають,а території то здають: Росіяни окупували Роздолівку, - DeepState, ЦН, 20.07.
Може,краще на поміч військовим дати,інтернет повний просьбами військових скинутись на дрони.
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20.07.2024 16:06 Ответить
 
 