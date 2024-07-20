РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8335 посетителей онлайн
Новости Фото Война
3 883 1

Последствия вражеского удара по Полтавщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Полтавщине спасатели ликвидируют последствия вражеского удара.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, 20 июля в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что произошло попадание вражеских БпЛА на территории Полтавского и Миргородского районов.

В Миргородском районе повреждена гражданская инфраструктура, в результате чего возник пожар.

На ликвидацию последствий вражеского удара от ГСЧС было задействовано 5 единиц техники и 19 человек личного состава.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за ночной атаки на Черниговщине и Сумщине было обесточивание, - "Укрэнерго"

Наслідки ворожого удару по Полтавщині
Наслідки ворожого удару по Полтавщині
Наслідки ворожого удару по Полтавщині
Наслідки ворожого удару по Полтавщині
Наслідки ворожого удару по Полтавщині

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что ночью 20 июля враг атаковал два района Полтавщины, без света - почти 3,8 тысячи жителей.

Автор: 

обстрел (28239) ГСЧС (5051) Полтавская область (1203)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чому перестали палати НПЗ на болотах?
Безпекові угоди підписали?
показать весь комментарий
20.07.2024 12:32 Ответить
 
 