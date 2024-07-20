Последствия вражеского удара по Полтавщине. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Полтавщине спасатели ликвидируют последствия вражеского удара.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, 20 июля в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что произошло попадание вражеских БпЛА на территории Полтавского и Миргородского районов.
В Миргородском районе повреждена гражданская инфраструктура, в результате чего возник пожар.
На ликвидацию последствий вражеского удара от ГСЧС было задействовано 5 единиц техники и 19 человек личного состава.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что ночью 20 июля враг атаковал два района Полтавщины, без света - почти 3,8 тысячи жителей.
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