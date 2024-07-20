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Наслідки ворожого удару по Полтавщині. ФОТОрепортаж

На Полтавщині рятувальники ліквідовують наслідки ворожого удару.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, 20 липня до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що сталося влучання ворожих БпЛА на території Полтавського та Миргородського районів.

У Миргородському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа.

На ліквідацію наслідків ворожого удару від ДСНС було задіяно 5 одиниць техніки та 19 чоловік особового складу.

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Наслідки ворожого удару по Полтавщині
Наслідки ворожого удару по Полтавщині
Наслідки ворожого удару по Полтавщині
Наслідки ворожого удару по Полтавщині
Наслідки ворожого удару по Полтавщині

За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вночі 20 липня ворог атакував два райони Полтавщини, без світла - майже 3,8 тисячі жителів.

Автор: 

обстріл (28428) ДСНС (5104) Полтавська область (1105)


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20.07.2024 12:32 Відповісти
 
 